S Lelou už nejsme pár. Není divu, že to se mnou nezvládla, říká Karlos Vémola

„Nebudu jako má žena a dávat si fotku pouze s Arnoldem v den jeho narozenin, ale nás všech! I přes to, že už spolu delší dobu netvoříme pár, pořád jsme rodina a vždy se budeme snažit být co nejlepší rodiče pro naše děti,“ napsal Karlos Vémola na Instagramu.
„Ano, konec všem spekulacím, s Lelou už spolu nejsme a po všech těch okolnostech, co se mi děly ke konci roku, není divu, že už to se mnou nezvládla. Vždy je budu milovat a pomáhat jim, jak jen budu moct, jen už teď každý zvlášť... A dál se k tomu nebudu vyjadřovat, děkuju za pochopení,“ dodal.
„Chci upřímně poděkovat všem za vaše milé zprávy a podporu, kterou mi v tomto období projevujete. Vzhledem k aktuální rodinné situaci vás prosím o trpělivost. Přijde čas, kdy se vyjádřím ke všem otázkám i případným spekulacím, včetně těch ze strany médií,“ napsala Lela Vémola na sociálních sítích.
„Zároveň vás chci požádat o respektování soukromí a určitý odstup. Nejdůležitější je pro mě nyní klid a bezpečí mých dětí i celé rodiny, abychom měli prostor situaci zvládnout co nejlépe. Děkuji za pochopení,“ dodala.
Karlose Vémolu den před Štědrým dnem 2025 zatkla policie. Skončil ve vazbě s obviněním z organizované drogové činnosti a hrozilo mu až 18 let vězení. V lednu ho propustili na kauci 15 milionů korun. Zápasník vinu opakovaně odmítá.
Už před nějakou dobou Lela Vémola potvrdila, že to u nich doba skřípe. „Stále máme doma starosti, Kája s byznysem, já s dětmi, nejsme v takovém klidu, abychom si třeba řekli, pojeďme společně na dovolenou. To teď nejde. Buď jsou děti nemocné, nebo se děje něco jiného. Jsme taková živá rodina,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz Lela, která se pro klid v domě snažila nebýt konkrétní.
„V našem vztahu je to tak, že poslouchám, dělám, co musím,“ potvrdila spekulace o krizi v partnerství, která kulminovala a nutila Lelu přemýšlet o budoucnosti. „Neposouvá se to lepším směrem,“ dodala. Hledala si tenkrát už nové bydlení.
„Živí mě influencerství, reklamy a focení. Kosmetický salon jsem bohužel kvůli rizikovému těhotenství musela prodat, nemohla jsem se mu věnovat. Ale mým snem je znovu si jednou otevřít salon krásy a fungovat v této sféře, protože to je to, co mě baví a naplňuje,“ prozradila.
|
7. února 2026