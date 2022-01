Svatba s Lelou? Záleží, jak vyjde kurz u sázkových kanceláří, říká Vémola

„S Lelou nám to doma moc neklapalo. Je těžké se mnou žít, když nemůžu trénovat. Lela asi plánovala život s někým jiným a plánovala, že to se mnou ukončí,“ rozpovídal se Karlos Vémola v rozhovoru pro pořad Showtime.

„S Lelou jsme před sebou neměli nikdy žádná tajemství, máme vzájemně přístup do svých telefonů. Normálně se tam nedívám, ale teď jsem se tam podíval. A bylo to tam vlastně potvrzený. O těch dárcích i o tom, že se má stěhovat. Ona tvrdí, že s ním nespala, ale to nevím. Říká, že to dál nepokračuje, že ona ani nechce,“ popisuje MMA zápasník, na kterého podala jeho partnerka Lela Ceterová trestní oznámení za napadení.

„Kdybych ji napadl a bála se mě, jak říká, tak bychom spolu určitě nejeli řešit naše problémy do Dubaje. Jeli jsme si to vyříkat, jestli chce zůstat, nebo se plánuje odstěhovat s tím novým frajerem. Do Dubaje jsme jeli také proto, abychom utekli médiím. A aby to doma nevnímaly naše děti, že se hádáme nebo nehádáme,“ vysvětluje Vémola.

„Lela zatím zůstává i s dětmi doma a nikam se nestěhuje. Uvidíme, jak to teď bude nebo nebude pokračovat dál,“ říká.

Ceterová podala na otce svých dětí trestní oznámení za napadení. „Asi to nejde úplně stáhnout. Nevím, jak jim to bude vysvětlovat. Já si z toho nic nedělám. Spíš jsem naštvanej na toho příslušníka, kterej to vyšetřoval. Volal mi s tím, že Lela tvrdí, že ji bolí hlava poté, co jsem ji udeřil do hlavy. Řekl jsem, ať ji tedy vezme k doktorovi, ale ona tam prý jít nechtěla. Z toho jsem byl trochu zklamanej,“ říká sportovec.

V bulváru se nedávno objevily jeho fotky, na kterých je v baru s neznámou ženou. Podle Vémoly jsou však snímky staré. „Já si momentálně nikoho nehledám. Myslím, že jsem už měl s ženskýma problémů až až. Měl jsem za to, že jsme s Lelou prožívali naše nejhezčí společné roky. Takže jsem rozhodně neměl potřebu hledat si novou partnerku.“

A zda bude nakonec dlouho plánovaná a odložená svatba s Lelou Ceterovou? „Záleží, jak vyjdou kurzy v sázkových kancelářích. Podle toho, kde bude větší kurz, na to si vsadím prachy. A podle toho to taky udělám. Abych z tohohle průseru alespoň taky něco měl,“ dodal Karlos „Terminátor“ Vémola.