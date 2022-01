Lela má poměr s jiným. Hrál si na kamaráda, spal s mou ženou, říká Vémola

„Nikdy neperu prádlo na sociálních sítích, ale dneska bohužel nemůžu jinak. Přišel jsem na to, že má Lela poměr s jiným frajerem. Je to o to horší, že to byl můj dobrý kamarád,“ řekl Karlos Vémola v nočním živém vysílání na svém instagramovém profilu a oznámil, že vztah s Ceterovou je oficiálně u konce.

„Ona chce teď všude na sociálních sítích dávat, že já jsem ten nevěrník, že ji biju a tak dále. Dovedete si představit, že když chytnete ženu se svým velice dobrým kamarádem, tak facky začnou lítat. Facku dostal jenom on, dostal dvě. Ne za to, že spí s mojí ženou. Ale za to, že je prase. Za to, že si hraje na kamaráda. Lely jsem se ani nedotkl,“ říká zápasník.

„Já na to přišel tak, že u nás vidíte na sociálních sítích, že Lela má všude Cartiery, diamantové prsteny, náhrdelníky. Já teď nezápasím, já na to nemám. Samozřejmě mi to bylo divné. Ona říká, že si vydělává Instagramem. Nejsem žárlivec, ale vyšetřoval jsem to a zjistil, že to má všechno od mého kamaráda. Jenže Lela neví, že pan Kaiser má velice bohatou manželku, která ty peníze zdědila,“ popisuje Vémola.

„Slibuje Lele, že jí koupí byt a říká jí, že mě nepotřebuje. Nejsem žádný svatoušek, ale mít jako on ženu v nemocnici, se dvěma dětmi doma, a chodit přitom za kamarádovou ženou, to je vrchol prasárny,“ říká o svém již bývalém kamarádovi Vítu Kaiserovi.

„Lelu nesmírně miluju, svoje děti miluju. Ať o mně budete číst cokoli, jak jí ubližuju, podvádím ji a tak dále, já na to nebudu reagovat,“ dodal Vémola.

MMA zápasník a slovenská playmate mají spolu dvě děti, dceru Lili a syna Rockyho. V minulosti se již na čas rozešli, tenkrát byla podle Ceterové důvodem nevěra Vémoly.