Přiznání Karlose Vémoly po klíčovém zápase s Attilou: Rozešel se s Lelou

„Ta prohra mě semlela těžce. Neměl jsem plán B. Myslím, že nikdo, ani Attilův tým, nepočítal, že by mě porazil,“ vzpomíná na největší prohru své kariéry Vémola v dokumentu Karel vs. Karlos.

Prohra s Attilou Véghem ale pro zápasníka znamenala víc než jen porážku v kleci. Změnila ho. „Já nevěděl, co se sebou. Já nevěděl, jak se sebou žít. Najednou všechno, co jsem říkal, nebyla pravda. Najednou tam nebylo UFC. Byl jsem v období temna. Nedokázal jsem žít se sebou, a tak se nedivím Lele, že nedokázala žít se mnou. V tu dobu jsme se rozešli,“ přiznává s odstupem šesti let Karlos Vémola. Tehdy to dlouho veřejně přiznávat nechtěl.

Nebyl to ten, kterého poznala

Jeho prohra byla prohrou pro celou jeho rodinu. Ne proto, že by ho snad odsoudili, zasáhla je Karlosova změna nálady. „Nastala ta nejhorší fáze, jeho uzavření se. Člověk musí chodit po špičkách, nechceš mu volat, napíšeš mu, že jde život dál. Ale to je málo. On potřebuje ten čas, aby se z toho probral sám. Sám si to musí v hlavě zpracovat. Už jako malej kluk špatně snášel prohry. Mně nevadilo, že se mlátí na žíněnce, ale když pak toho kluka vidíš brečet, že je mu líto, že se mu něco nepovedlo, to mě zabolelo. A tak je to do dneška. A navíc on má pořád tendenci se omlouvat, že zklamal,“ popisuje Karlosova maminka Jana Hynková, co se tenkrát s Karlosem dělo.

Nejvíc ale trpěla jeho partnerka Lela, která Karlosovi krátce po Zápase století porodila dceru Lily. Místo radosti z nově vzniklé rodiny ale přišel rozchod! „Bylo to velmi těžké, jeho povaha se po tomhle prohraném zápase opravdu změnila. Nebyl to ten Karlos, kterého jsem poznala. Dělal spoustu hloupostí a byl to někdo jiný,“ vzpomíná Lela.

Novou vzpruhu do života mu dal až vyhraný zápas s Thomasem Robertsenem v říjnu 2020 v Brně. „Kdybych tenkrát během korony nevyhrál zápas proti Robertsonovi, asi bych se k tomu sportu nikdy nevrátil. Byl by konec. Do té doby to byla jedna velká černá díra, velká tma,“ přiznává dnes Karlos.

Karlos Vémola s manželkou Lelou po výhře na Oktagonu 72 v Edenu (2025)

Po něm už zase vše začalo jít k lepšímu. „Neuměl žít bez nás a snažil se, abych se vrátila zpět. Což se podařilo,“ vzpomíná Lela na covidový rok 2020, ve kterém ji Karlos veřejně požádal o ruku.

„My jsme se s Lelou měli brát už o rok dřív. Já jsem jí řekl, že si ji nevezmu, dokud nebudu šampion. Slíbil jsem to sám sobě, svým dětem, tobě. Ona říkala, že jí na tom nezáleží, ale mně na tom záleželo. Pro mě to byla povinnost. Já, když něco slíbím, tak to doručím,“ říká Vémola.

Šestidílný dokument Karel vs. Karlos z dílny televize Prima má otevřený konec. Zatímco první díly už viděli diváci prima+ a Prima Cool, závěr v těchto dnech vzniká a zachytí okolnosti jeho posledního zápasu kariéry s Attilou Véghem v pražském Edenu, který se Vémolovi podařilo vyhrát.