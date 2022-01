Karel zmizel bez rozloučení a beze slova promiň, vzpomíná Pizingerová

„Dnes je to patnáct let, co už spolu nemůžeme mluvit, smát se, nebo jen tak zavřít oči a snít,“ začala svůj páteční vzpomínkový příspěvek na Instagramu Vendula Pizingerová.

„Bylo řečeno mnohé, za těch patnáct let. Skutečností však zůstává, že zmizel bez rozloučení a beze slova promiň. Dnes mám úplně jiný život. A že za těch patnáct let bylo turbulencí...,“ pokračuje vdova po skladateli Karlu Svobodovi.

„Jsem už šťastná. A mám tady Jakuba. Každopádně Karlovi byl humor vlastní a nevím, jak by tohle všechno okomentoval. Snad tady platí jedno židovské přísloví. VŠECHNO JE JINAK,“ dodala Pizingerová s hashtagy karelsvoboda a atsikazdymyslicochce.

Z manželství s hudebním skladatelem Karlem Svobodou měla Vendula Pizingerová dvě děti. Dcera Klárka zemřela v srpnu 2000 na rakovinu, byly jí čtyři roky. Syn Jakub letos oslaví 17. narozeniny.

Karel Svoboda trpěl depresemi, kvůli psychickým problémům se i léčil. Zemřel v roce 2007, zastřelil se doma na zahradě.

Šéfka Nadačního fondu Kapka naděje se později provdala za Patrika Auše, po třech letech se ovšem rozvedli. V roce 2015 si vzala Josefa Pizingera . Syn Josef Pizinger mladší se narodil 13. října 2020.

28. ledna 2012