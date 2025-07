„Byli jsme pozvaní, tak jsme přišli,“ říká Karel Kašák, který se zjevně nehodlá se svojí láskou skrývat. I když se setkal s obrovskou lavinou hejtů kvůli tomu, jakým způsobem svůj předchozí vztah ukončil. Nebo spíš neukončil. V podstatě nepřišel domů a vystrašená expartnerka Kateřina Teplá po něm vyhlásila pátrání.

Karel Kašák s přítelkyní Kateřinou Bláhovou na karlovarském festivalu (červenec 2025)

„Lidi z našeho blízkého okolí jsou na nás milí a nemůžu si stěžovat ani na novináře. A ti co nás zatím neznají, si umí udělat názor celkem rychle. Vidí, že mám Kačenku rád a ona mě, že to není žádná hra nebo přetvářka,“ říká Kašák, který chtěl kdysi studovat herectví. „Miluji umění, nejen výtvarné, hlavně filmy, poezii a hudbu, ta hodně ovlivňuje moji náladu. Myslím, že mám uměleckou duši,“ vypráví.

„Ale zatím jsem na té druhé straně a jako moderátor se snažím na umělecký výkon upozornit,“ dodává. Přiznává zároveň, že by se roli před kamerou nebránil. A nevadila by mu ani účast v reality show. Ovšem do Výměny manželek, která se vzhledem ke kalamitě, kterou právě prochází, nabízí jako první, by nešel.

Když se na vernisáži s Kateřinou Bláhovou společně fotili, stoupli si před obrazy zvané Krásný sen a S tebou. „To je jako znamení, protože Kačence rád zpívám písničku S tebou, která má krásný text. Ano, jsem romantik, rozbrečí mě i Kung Fu Panda,“ přiznává Kašák.

„Vím, že jsem udělal chybu a ublížil, ale zároveň mě potkalo něco strašně krásného a za to můžu být jedině osudu vděčný a jako „umělec“ to nedokážu skrývat. A jestli za to dostávám hejty, tak je s radostí a pokorou přijmu. Budu klidně za blbce, hlupáka a nevěrníka… I když lidi mi píšou i daleko horší věci. Třeba, že už chápou, proč mě má matka odložila, když jsem takový,“ naráží moderátor na to, že se svojí sestrou, známou modelkou Veronikou, vyrůstali v dětském domově.

„Ale je strašné, že Kačence, která nedávno prodělala rakovinu kůže, přejí, aby se jí nemoc vrátila,“ kroutí hlavou. „Naštěstí lidi, kteří jsou pro nás důležití a na jejichž názoru nám záleží, při nás stojí a to nás posiluje,“ doplňuje.

„Kdybych to mohl vrátit, udělal bych to jinak, když už mám tuhle zkušenost. Ale upřímně, kdyby se mi to stalo poprvé, asi by to probíhalo stejně. Poznal jsem Kačenku a zvolil únik, i když se jinak snažím chovat jako rytíř a za svoji princeznu bych bojoval i s drakem. Ale zamiloval jsem se a byl jsem zoufalý. A na to, jak jsem to řešil, má asi vliv i moje dětství. My Kašáci to tak máme, ale udělal jsem to blbě, to vím,“ uznává. „Neutíkal jsem ale za sexem, chtěl jsem si jenom popovídat, a takhle se to vyvinulo,“ dodává.

V předchozím vztahu se prý už delší dobu necítil dobře. „Moje soužití s expartnerkou bylo těžké a náročné, ale nejenom kvůli ní. I já jsem dělal chyby a nebyl úplně dobrý partner. Jenomže, kdybychom si o tom v klidu promluvili, tak bych z toho vztahu nejspíš nikdy neodešel, protože bych vzhledem k okolnostem na to nenašel sílu. A dál bych žil tam, kde mi nebylo dobře,“ rozjímá.

I sestra Veronika Kašáková se o něj bála, ale Karel říká, že tušila, že o nic vážného nejde a že se jenom někde zapomněl. „My jsme takoví nezmaři,“ vysvětluje. Schopnost bojovat a přežít prý mají i díky genům.

„Moje máma svoje nejlepší léta profetovala, byla zavřená, hospitalizovaná v Bohnicích, opravdu na tom byla špatně. A dneska je to milá veselá ženská, která má radost ze života. A když to dokázala moje maminka, tak proč bych to nedokázal já,“ věří Kašák, který navzdory špatnému startu do života, profesně uspěl. Byl moderátorem Počasí na Nově a teď pracuje pro Primu, byť je zatím na „nucené“ dovolené.

Karel Kašák a jeho sestra Veronika Sovadina Kašáková

Se zmiňovanou matkou však úplně snadný vztah nikdy neměl. Zatímco sestra založila rodinu a obnovila s ní kontakt, Karel se držel spíš zpátky. „S maminkou asi nebudu mít nikdy takový vztah jako mají děti, které vyrůstaly v rodině. Ale to neznamená, že vůči ní cítím nějakou nenávist za to, co se stalo. Ano, v jednu dobu mi byla lhostejná, protože to pro mě byla cizí osoba, ale stalo se pár věcí…, vypráví Kašák.

„Například mě poškrábala na zádech. Nebo mi nechala zahrát písničku v rádiu Nothing Compares 2 U, kterou zpívala, když jsem byl malý a ve mně něco cvaklo, pochopil jsem, že je to moje máma, rodina,“ vzpomíná moderátor.

Na matce e mu prý líbí, jakým je člověkem. „Že je veselá, má ráda život i sama sebe. Bydlí v domečku za Prahou, kde chová spoustu koček a pracuje v jednom obchodním řetězci za pokladnou. Lidi ji tam mají rádi,“ uvádí moderátor.

S Kateřinou Bláhovou teď prožívá velmi intenzivní období. „Žádný náš den od té chvíle, co jsme spolu, nebyl obyčejný a to v tom dobrém i horším slova smyslu. Je to tím, čím si procházíme. Ale každý vždycky skončil v objetí. Povídáme si spolu několik hodin denně,“ popisuje soužití s novou láskou. Sestěhovali se k sobě velmi brzy, ale on v tom vidí výhodu. Aspoň se prý rychleji projeví, jestli k sobě patří nebo ne.

„Kačenka se umí prosadit, říkat věci nahlas. Já jsem jiný, doufám, že jí dodávám klid a ona mně zase odvahu být sám sebou, říkat věci nahlas a nestydět se. Vždycky jsem se snažil být dokonalý, prostě Kája gentleman, a to jsem pořád, ale už se nebojím cokoliv říct,“ soudí Kašák.

Když mu lidi začali psát ošklivé zprávy, trošku se přitom prý lekl, jak se bude jeho profesní kariéra s pošramocenou pověstí dál vyvíjet. Na Primě ho na čas odstavili, aby si dal věci do pořádku, ale údajně s ním do budoucna počítají. „Pokud o nějaké moderování akcí přijdu, tak se nedá nic dělat. Věřím, že jiné zase přibudou. Někomu se to, co dělám líbí, jinému ne. Ale pro moderátora je primární být sám sebou,“ popisuje.

S obviněními, že si údajně půjčoval od jiných žen v minulosti peníze a nevracel je, si hlavu nedělá. „Nemám potřebu se obhajovat. Ty útoky, nevypovídají o mně, ale bohužel o mé expartnerce, která s nimi přišla. A když vyvrátím tyto, přijdou zase jiné. Přeji jí, aby byla šťastná,“ uzavírá.