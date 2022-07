Dokáže být pěkný vztekloun, říká o Karlu Heřmánkovi mladším manželka

Momentálně jste na dovolené, kde se nacházíte?

Nikol Kouklová Heřmánková: Rozhodujeme se vždy podle nálady a také stavu účtu na poslední chvíli. (smích) Když jsme fotili v Karlových Varech, tak jsme ještě netušili, že vznikne rozhovor z Kanárských ostrovů. Letos to bylo napínavé. Rozhodnutí padlo asi čtyři dny před odletem.

Karel Heřmánek mladší: Nakonec vyhrálo lehké lenošení s výhledem procházek po pláži, výletů po ostrově a gurmánských zážitků výborné španělské kuchyně. Musíme po tom roce a půl, co nám divadlo spadlo do klína, také trochu odpočívat a nabrat síly do další divadelní sezony, která podle prognóz nebude úplně jednoduchá. Jak řekla Nikol, rozhodujeme se zkrátka na poslední chvíli podle nálady. Loni jsme takto podnikli cestu po Norsku i s naší psicí Amy. Vyjeli jsme dodávkou z Prahy a objeli jsme fjordy, skaliska i známá místa. Turistický ruch jsme si kompenzovali samotou u vodopádů, kde jsme zaparkovali náš „obytný vůz“ a grilovali jsme rybu, kterou jsem chytil ve fjordu.

Karel se dokáže postarat o úlovek, jak v kuchyni vládne Nikol?

Nikol Kouklová Heřmánková: Musím přiznat, že ve vaření jsem se nenašla. Baví mě paradoxně vařit pro více lidí, což v praxi znamená, že vyvařuji spíše příležitostně, když pozvu rodinu na oběd nebo se naskytne nějaká sváteční příležitost. To mám motivaci a vymýšlím dokonce i několikachodové menu! Naposledy bylo trhané hovězí maso na langoši s klíčky, krůtí stripsy se salátem a batátovými hranolky. Vyberu si to na týdny dopředu a potom upřednostňuji lehká, rychlá jídla, která mě v kuchyni nezdrží déle než dvacet minut. Rádi s Kájou zkoušíme různé kuchyně a našli jsme si oblibu v mexické, řecké, americké, vietnamské nebo japonské. Českou kuchyní však také nepohrdneme a takový langoš patří mezi highlighty zimní sezony!

Kdo má nakonec hlavní slovo v tom, kam se vyrazí?

Nikol Kouklová Heřmánková: Bavíme se o destinacích, které nás lákají a mohu prozradit, že na seznamu, kam bychom se jednou v životě chtěli podívat, je třeba Nový Zéland, Aljaška nebo Afrika. Všechno jsou to však náročné cesty jak finančně, tak časově. Takže zkrátka až nastane správná chvíle, kdy v diáři objevíme místo a na účtu dostatek financí, balíme kufry.

Karel Heřmánek mladší: Máme rádi poznávání kultur, krajů, kuchyně, tradic a mentality dané oblasti. To chce, jak řekla Nikol, dostatek času. V minulosti se nám podařilo vypravit se takto po Vietnamu, amerických Národních parcích nebo po Islandu.

Jak je to s balením zavazadel a otázkou oblečení, co na sebe?

Karel Heřmánek mladší: Zrovna teď jsme balili asi tak dvacet minut. Vzali jsme si nejnutnější věci do příručních zavazadel. Pokud se něco zapomene, tak se bez toho zkrátka obejdeme. (smích) Je léto a stačí plavky, osuška a pár triček s kraťasy.

Nikol Kouklová Heřmánková: Já jsem se dokonce loni po premiéře Iliady vypravila na prodloužený víkend s mamkou a sestrou bezprostředně rovnou z divadelního klubu. Let byl velmi brzy ráno, tak jsem se rozhodla jet rovnou z večírku. V kabelce jsem měla pouze zubní kartáček, plavky, spodní prádlo na převlečení a dvoje lehké šaty. Setkala jsem se s lehkým nepochopením, nicméně jsem moc dobře věděla, že máma na ty čtyři dny zabalí kufr jak na měsíc. To je úzus matek.

Jak dalece spolu konzultuje záležitosti týkající se Divadla Bez zábradlí?

Karel Heřmánek mladší: Přiznám se, že někdy až přespříliš. (smích) Herecká práce ještě šla oddělit a bavili jsme se, řekněme o těch hezčích věcech, jako je uchopení postavy, inspirace, názory. Sdělovali jsme si zkušenosti. Nyní musíme probírat obsazení, prodeje, starosti spojené s provozem, produkční věci, plány a to je ta odvrácená stránka toho mít divadlo. Během toho roku a půl jsme společně s bráchou Pepou hledali náplň pozic, které jsme si rozdělili a nyní je to již jasnější. Pepa je více ředitel, já principál a Nikol divadlu dělá public relations, sociální sítě, organizuje doprovodné programy jako Noc divadel nebo třeba na jaře měla na bedrech Festival Jiřího Menzela. Kromě toho všichni, včetně rodičů, řešíme dramaturgii a obsazení jednotlivých projektů. Když k tomu přidáte ještě pravidelné hraní nebo zkoušení, je toho až dost.

Máte za sebou dva roky ve vedení divadla, co vám daly a vzaly?

Nikol Kouklová Heřmánková: Ideály. Když si vybavím patnáctiletou Nikol, která se hlásila na pražskou konzervatoř a její důvod, proč by chtěla toto povolání dělat, tak se musím smát. Bohužel nemáme, coby umělci obecně, za sebou lehké časy a neočekáváme, vzhledem k situaci na východě, zásadně lepší časy. Ano, covidový pandemie zasáhla nejen kulturní sektor, ale návrat do starých kolejí v návštěvě kulturních akcí se nekonal. Lidé si ve velké míře odvykli chodit do kin, do divadel, na výstavy nebo koncerty a raději si v pohodlí domova pustí Netflix, HBO nebo volí jiné volnočasové aktivity. Řada lidí přehodnotila priority, změnila životní styl. A potom se také hodně věcí přesunulo do online prostoru, jelikož je to pohodlné, nevyžaduje aktivní účast a zabere to ve výsledku méně času.

Karel Heřmánek mladší: Covid ledaco vzal, ale také nám dal tři krásné inscenace. Muzikály Cikáni jdou do nebe, Cabaret a Iliadu. Jsem pyšný, že i v tak nejisté době jsme zvládli nastudovat takto náročné projekty.

Zapojujete do práce i vaše rodiny?

Karel Heřmánek mladší: Zapojená je celá rodina. Táta v divadle stále hraje v pěti titulech, do budoucna plánuje také režírovat. Maminka účinkuje v legendárním Blbci k večeři, Pepa se mnou vede divadlo a nejmladší František pomáhá, s čím to jde. Z pozice šatnáře povýšil na trhače vstupenek, prodejce programu, asistenta při zkoušení anebo nápovědu. Tuto zkušenost využil také v Londýně, kde momentálně studuje King’s College a účinkuje tam ve školním divadle, ale třeba také na West Endu, kde měl brigádu u produkce Hamiltona. Prošel opět kolečko všech pozic a dokonce si jej nemohli vynachválit! Zlaté české ručičky… Jsem na něj pyšný.

Je něco co jste o sobě navzájem netušili a vyšlo najevo až po letech společného soužití?

Nikol Kouklová Heřmánková: Postupem času z Káji vylezlo, že dokáže být pěkný vztekloun. (smích) Typické mužské nešvary jako neuklizené ponožky nebo neumyté nádobí v dřezu jsem už přestala řešit a rozčilovat se jimi.

Karel Heřmánek mladší: Já odpovím takticky. O ničem nevím. (smích)

Čím momentálně nejvíc žijete?

Karel Heřmánek mladší: Aktuálně chystáme dva nové tituly, které představíme v první půlce sezony. První je adaptace filmového scénáře Okupace, které se ujal můj kamarád dramaturg Kryštof Pavelka, který s režisérem Adamem Skalou loni u nás dělali muzikál Cabaret. Mám radost, že se nám podařilo do této černé komedie z divadelního prostředí obsadit skvělé herce jako Pavla Baťka, Sáru Sandevu, Eugena Líbezňuka, Filipa Březinu nebo Kryštofa Bartoše, kteří u nás budou zkoušet poprvé. Dalším projektem je komedie s názvem Bavič, kde se mohou lidi těšit na Martina Dejdara, Danu Morávkovou a Jana Řezníčka. Srdečně tedy už nyní zveme diváky na podzim k nám do Divadla Bez zábradlí! Jinak mě čeká na podzim natáčení dvou filmů a také zkoušení v divadle. Na to se moc těším a vlastně se už nyní připravuji. Takže by se dalo říci, že tím také tak trochu žiji.

Nikol Kouklová Heřmánková: Kromě mých PR aktivit aktuálně pracuji s Petrem Kozlíkem na vizuálech k těmto dvěma titulům, což je kreativní a velmi příjemná práce. Možná jste zaregistrovali náš plakát na Cabaret, který jste mohli vidět také v rámci výstavy Czech Press Photo v Národním muzeu. Musím Petra takto veřejně vychválit, protože jsme z těch vizuálů měli celý tým obrovskou radost! Společně jsme také za dlouhých covidových měsíců zrealizovali fotografický projekt s našimi herci, který bychom v budoucnu rádi vystavili v prostorách divadla. Dále mě čeká příprava Noci divadel, což je vždy strašně milá akce, která se uskuteční poslední sobotu v listopadu. A co se týče hraní, tak se mi sešly na začátek října záskoky ve hrách 2x Woody Allen, kde odehraji posledních pět exkluzivních repríz, tak si tento kousek nenechte ujít a v muzikálu Cikáni jdou do nebe. Kývla jsem také nabídku zatančit si v projektu Roztančeného divadla. Takže podzim bude, řekněme, velmi rozpohybovaný! Těším se ale z toho, že je se nač těšit.

Jak vypadá doba relaxu?

Karel Heřmánek mladší: Asi to nevyzní zrovna dvakrát originálně, ale rádi vypneme dlouhou procházkou v přírodě s naší Amy, odměníme se dobrým jídlem nebo si zajdeme do kina nebo divadla. Můj únik jsou také počítačové hry, které „pařím“ za dlouhých zimních večerů s mým ctěným bratrem Františkem. Jsme tedy, i když je zrovna v Londýně, i tímto způsobem velmi často v kontaktu, což je fajn.

Nikol Kouklová Heřmánková: Také rádi relaxujeme vyletováním nebo manuální prací na zahrádkách chalup, kam jezdíme za našimi rodinami. Miluji kytky všeho druhu, takže říkám, že když mám po náročném dni, jdu si zarýpat do hlíny a mám to jako terapii. Když se tak nahlas zamýšlím, musím konstatovat, že náročné období ty poslední dva roky asi byly, když mám doma něco okolo sto padesáti pokojovek. (smích)