„Tahle skladba se jmenuje COUSINS. Je o mém bratranci, který si odpykává doživotní trest za to, že zabil těhotnou ženu. Několik let předtím jsem mu řekl, že už spolu nebudeme koukat na nemravné časopisy,“ napsal Kanye West na svém účtu.

V textu písně West rapuje: „Sedíme s bratrancem, prohlížíme si nemravné časopisy. Vidíme tam kluky líbat se, ani nevíme, co to znamená. A pak jsme začali napodobovat, co jsme viděli. Tehdy jsem mu to udělal pusou. Lidi mi říkali, vezmi si to do hrobu. ‚Pravda tě osvobodí.‘ Myslím, že lidé nechápali, že mě nepřitahují muži, mysleli si, že jsem gay.“

Ve svém příspěvku na síti X umělec dále napsal: „Možná jsem si ve své zmatenosti myslel, že je to moje vina. Že jsem mu ty časopisy ukázal. Bylo mu šest. Napodobovali jsme, co jsme tam viděli,“ píše. Dodal, že časopisy pro dospělé našel ve skříni své zesnulé matky Dondy, o které nedávno tvrdil, že byla lesba.

West přímo napsal: „Jmenuju se Ye a kouřil jsem svýmu bratrancovi až do čtrnácti. Tweet odeslán.“

Intimní styk mezi bratranci a sestřenicemi je v Česku legální. Trestný čin incestu se v ČR vztahuje pouze na sourozence a příbuzné v přímém pokolení.

Kontroverzní americký raper Kanye West, známý též jako Yeezy, či jen Ye, je držitelem 53 ocenění ze 161 nominací, včetně 21 cen Grammy. Žil s hvězdou reality show Kim Kardashianovou, v únoru 2021 oznámili, že se rozvádí. Mají spolu čtyři děti.

Po rozvodu s podnikatelkou si vzal raper v roce 2022 architektku Biancu Censori, se kterou žije doposud i přes časté spekulace o jejich rozchodu.

West byl v minulosti hospitalizován na psychiatrii. Byla mu diagnostikována bipolární porucha. Letos se svěřil s tím, že má ADHD, tedy poruchu pozornosti s hyperaktivitou.

V roce 2022 byly Westovy profily zablokované na většině sociálních sítí a mnoho známých firem s ním ukončilo spolupráci. Důvodem byly jeho antisemitské výroky. Prohlásil například, že nacistický diktátor Adolf Hitler dělal i dobré věci. V roce 2018 zase překvapil výrokem, že otroctví byla volba.

Počátkem letošního února začal West na svém webu prodávat trička s hákovým křížem. Provozovatel však stránku jen několik hodin poté znepřístupnil.