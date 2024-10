Kanye West požádal o rozvod s Biancou Censori, raper chce žít v Tokiu

Sedmačtyřicetiletý West informoval své blízké, že se plánuje rozvést s devětadvacetiletou Censori a chce žít a pracovat trvale v Tokiu. Jejich rozchod přiměl architektku, aby se vrátila do rodné Austrálie.

Naposledy zachytili paparazzi Westa a jeho ženu Biancu 19. září. Tehdy zamířili společně do supermarketu v Tokiu se dvěma ze čtyř dětí, které má raper s první manželkou Kim Kardashianovou.

Loni na podzim Biančini blízcí vyjadřovali znepokojení nad jejím kontroverzním životním stylem a vulgárním stylem oblékání. Pozastavovali se také nad některými veřejnými vystoupeními. Třeba nad případem, kdy Censori orálně uspokojovala Westa na gondole v Benátkách za bílého dne před davem turistů.

Bianca Censori

Psalo se také o tom, že West nařizuje své partnerce, aby na veřejnosti nikdy nemluvila. Připravil pro ni prý dokonce seznam přísných pravidel, která musela designérka dodržovat. Včetně toho, jak má chodit oblékaná, co smí jíst a kdy půjde cvičit.

Podle zahraničních médií manipuloval umělec svou ženu, aby se stala jakousi novou verzí jeho bývalé manželky Kim Kardashianové. S tou se raper trpící bipolární poruchou rozvedl po sedmi letech manželství, o rozvod tehdy požádala Kim. Raper opakovaně uvedl, že s rozchodem se nesmířil a bere ho jako životní prohru.

Bianca Censori je dcerou australského dealera heroinu Elia „Lea“ Censoriho, který strávil velkou část života ve vězení. Také jeho bratr, Biančin strýček Eris, nebyl žádným svatouškem. Gangster, známý jako „Melbournský Al Capone“, byl v minulosti odsouzen k trestu smrti.

Australanka Bianca se po studiu architektury na Melbournské univerzitě vydala do Spojených států. Od roku 2020 je designérkou značky Yeezy Kanyeho Westa. Má také vlastní značku šperků Nylons.

Podle slov jejích přátel Bianca Censori „uvázla v Kanyeho sítích“. Ostatní se ji prý snažili už několikrát zachránit, ale „kvůli zdem, které Kanye kolem ní postavil“, to nebylo možné.

Také podnikatelka Kim Kardashianová, která má s Westem čtyři potomky, vyjádřila nad chováním exmanžela několikrát znepokojení. „Občas je dost těžké vysvětlovat dětem chování jejich tatínka. A zároveň mám o něj vážné obavy. Prochází se po ulici bos s lahví šampaňského v ruce, něco je očividně špatně,“ uvedla loni.

Kim Kardashianová

Vzpomínala i na to, že také jí West kdysi kompletně vyměnil šatník. „Vždycky jsem si myslela, že mám dobrý styl, dokud jsem nepotkala jeho. Řekl mi do očí, že to co nosím, je naprosto příšerné. V devadesátkách mě pak oblékal a radil, v čem mám chodit ven i do společnosti. Posílal mi často v průběhu dne a i v noci e-maily s fotkami outfitů, ve kterých bych se měla podle něj ukazovat a které by mi slušely,“ popsala miliardářka v jednom z dílů reality show Keeping Up With The Kardashians.

Na rozdíl od Biancy, která byla k vidění často téměř nahá, musela chodit Kardashianová podle svých slov kvůli manželově žárlivosti naopak mnohem více zahalená, než by si sama přála.

Americký raper Kanye West, známý též jako Yeezy či jen Ye, je držitelem 53 ocenění ze 161 nominací, včetně jedenadvaceti cen Grammy. V roce 2022 byly jeho profily zablokované na většině sociálních sítí a mnoho známých firem s ním ukončilo spolupráci. Důvodem byly jeho antisemitské výroky. Prohlásil například, že nacistický diktátor Adolf Hitler dělal i dobré věci. V roce 2018 zase překvapil výrokem, že otroctví byla volba.