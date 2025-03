„Takhle Biancu Censori stoprocentně obléká Kanye. To samé dělal mně a Kim Kardashianové. Je prostě takový. Zoufale touží po tom, aby mu ostatní muži záviděli jeho ženy. To je to, co ho baví, má to moc rád. Líbí se mu, když jiní muži slintají nad jeho ženou. To se mu líbí. Chce, aby všichni jeho kamarádi chtěli do postele jeho holku,“ popsala Amber Rose modelka v rozhovoru v podcastu Club Shay Shay s Shannonem Sharpeem.

Podle modelky a bývalé Westovy partnerky je za narcismem a neustálé touze po pozornosti ve skutečnosti možná malé raperovo sebevědomí. „Chce, aby všichni na světě věděli, že jeho přítelkyně nebo manželka je nejžádanější ženou na světě, kterou by chtěli mít všichni muži,“ míní bývalá striptérka.

„Bylo to tak i tehdy, když jsem s ním chodila já. Byla jsem hodně mladá. Když jsme spolu někam šli, musela jsem se obléknout vždy tak, abych byla středem pozornosti. Ale když se podíváte na moje civilní fotky z té doby, tak uvidíte, že když jsem šla sama ven, mám na sobě většinou jeho oblečení – pytlovité džíny, xxl tričko a velkou bundu,“ popisuje.

Amber Rose

„Když nebyl doma, prohledala jsem jeho šatník a něco jsem si na sebe vzala. Nosila jsem převážně jeho věci, protože jsem se nerada oblékala jako coura,“ tvrdí Amber Rose.

O tom, jak jí Kanye West kompletně vyměnil šatník, promluvila v minulosti i raperova bývalá manželka Kim Kardashianová. „Vždycky jsem si myslela, že mám dobrý styl a vkus, dokud jsem nepotkala jeho. Řekl mi do očí, že to co nosím, je naprosto příšerné. Od roku 2012 mě oblékal a radil mi, v čem mám chodit do společnosti. Posílal mi často v průběhu dne a i v noci e-maily s fotkami outfitů, ve kterých bych se měla podle něj ukazovat a které by mi podle něj slušely,“ popsala miliardářka v jednom z dílů reality show Keeping Up With The Kardashians.

Na rozdíl od Biancy Censori, která bývá na veřejnosti k vidění často téměř nahá, musela však Kardashianová podle svých slov kvůli manželově žárlivosti často chodit naopak mnohem více zahalená, než by si sama přála.

Americký raper Kanye West, známý též jako Yeezy či jen Ye, je držitelem 53 ocenění ze 161 nominací, včetně jedenadvaceti cen Grammy. V roce 2022 byly jeho profily zablokované na většině sociálních sítí a mnoho známých firem s ním ukončilo spolupráci. Důvodem byly jeho antisemitské výroky. Prohlásil například, že nacistický diktátor Adolf Hitler dělal i dobré věci. V roce 2018 zase překvapil výrokem, že otroctví byla volba.

Počátkem letošního února začal West na svém webu prodávat trička s hákovým křížem. Provozovatel však stránku jen několik hodin poté znepřístupnil. Zároveň byl deaktivován raperův účet na sociální síti X, kde West šířil celou řadu rasistických, misogynních a antisemitských příspěvků.