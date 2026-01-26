Nebereme to jako samozřejmost, říkají Nývltová a Ramadan o svých dvojčatech

KDO JE RANNÍ PTÁČE A KDO SPÍŠE NOČNÍ SOVA
Kamila: Asi jsem spíš ranní ptáče, i když teď v těhotenství to tak úplně neplatí. Momentálně si klidně pospím až do desíti, ale jinak mi brzké vstávání nikdy nedělalo problém.
Eddie: Já jsem tak trochu obojí – ranní ptáče i noční sova. Chodím spát později než Kamilka, ale zároveň vstávám dřív.
KDO STRÁVÍ RÁNO V KOUPELNĚ VÍC ČASU A PROČ
Kamila: Eddie o mně tvrdí, že mi to v koupelně trvá a že na mě vždycky čeká. Já mám ale pocit, že jsem vlastně docela rychlá – jen se osprchuju, vyfoukám si vlasy a když nejdu na vystoupení, skoro se ani nelíčím. Takže si říkám: opravdu to trvá tak dlouho?
Eddie: Protože se vůbec nelíčím, strávím v koupelně samozřejmě méně času než Kamilka. Na přípravu mi většinou stačí asi pět minut. Vždycky říkáme, že odcházíme za deset minut – a přesně těch posledních deset minut mi úplně stačí na to, abych všechno stihl.
KDO VÍC UTRÁCÍ ZA ZBYTEČNOSTI
Kamila: Poslední dobou už moc neutrácím, myslím, že jsem se v tom hodně zlepšila. Ale samozřejmě, když mě to chytne, dokážu brouzdat po internetu a objednávat z různých zahraničních e-shopů drobnosti a „kravinky“, které mi sice udělají radost, ale když dorazí, zjistím, že je vlastně vůbec nepotřebuju. Takže občas ano, ale rozhodně ne nějak extrémně. Spíš bych řekla, že z nás dvou utrácí víc Eddie.
Eddie: Momentálně jsme se oba v utrácení hodně uklidnili, hlavně proto, že čekáme miminka. Když se ale ohlédnu zpátky, největší zbytečnost, kterou jsem si kdy koupil, byla asi roční permanentka do posilovny v roce 2022. Byl jsem tam jednou.
KDO JE LEPŠÍ KUCHAŘ A JAKÉ JE NEJHORŠÍ JÍDLO, KTERÉ TEN DRUHÝ UVAŘIL
Kamila: Myslím si, že ať vařím já, nebo Eddie, oba vaříme dobře. Já úplně miluju Eddieho snídaně – dělá skvělé avokádové pomazánky, vajíčka, v tom je opravdu mistr. A vlastně cokoliv uvaří, tak mi chutná. Zároveň si myslím, že i já vařit umím. Žádné vyloženě nejhorší jídlo se nám asi nestalo, maximálně by se někdy mohla méně dovařit rýže, ale to se nám snad nikdy ani nepřihodilo. Takže za mě – vařit umíme oba.
Eddie: Logicky je lepší kuchařka samozřejmě Kamilka. Ale když jí něco připravuju já, dávám do toho všechno a myslím si, že se to dá i jíst. Doufám tedy, že jí to chutná. A když mám prásknout nejhorší výtvor… nebylo to úplně jídlo, ale banánový chlebík. Podle Kamilky byl lahodný, ale mně osobně moc nechutnal.
ZLOZVYK, KTERÝ MĚ OBČAS PŘIVÁDÍ K ŠÍLENSTVÍ, ALE UŽ JSEM SI NA NĚJ ZVYKL/A
Kamila: Mě asi nejvíc vytáčí, když je málo času na přípravu nebo když někam jdeme a Eddie všechno dělá na poslední chvíli. Nemám ráda čekání a takový ten jeho klid, kdy říká: „Buď v klidu, všechno stihneme, lásko.“ Samozřejmě všechno vždycky stihneme, ale mě to stresuje.
Eddie: Kamilka mě vytáčí jednou věcí – když někam máme jet a odjíždíme třeba v deset, začne mě nervovat už od půl deváté. Opakuje: „Lásko, je potřeba tohle, tohle, tohle, v deset jedeme.“ A to se opakuje asi dvanáctkrát, dokud není deset a nevyjíždíme.
JAK DŮLEŽITOU ROLI V NAŠÍ DOMÁCNOSTI HRAJE TROUBA NA PEČENÍ
Kamila: Trouba u nás hraje hlavní roli, když se rozhodnu péct něco dobrého. Je to moje nejoblíbenější kamarádka, protože se mnou dokáže vykouzlit skvělé dobrůtky, na kterých si, troufám si tvrdit, pochutnává celá rodina. Já osobně si bez ní nedokážu představit ani život, ani kuchyň. Eddie: Je známo, že láska prochází žaludkem, takže pokrmy z trouby od Kamilky prochází mým žaludkem a tím mi dokazuje, že mě má ráda. Takže je to velmi důležitá součást vztahu. Každopádně já osobně jsem troubu nikdy nepoužil, jsem spíš ochutnávač.
KDO ČASTĚJI ŘÍKÁ PROMIŇ A SPLETL/A JSEM SE
Kamila: Jsem občas trochu zabejčená a umíněná, takže si delší dobu myslím, že mám pravdu, i když to tak není. Bojuju s tím, ale omluvit se umím a už jsem to párkrát udělala. Myslím si, že je to ve vztahu hodně důležité.
Eddie: Říkat promiň by mělo být součástí každého vztahu. Omluvit by se měl ten, kdo udělá chybu nebo nemá pravdu. U nás je to tak padesát na padesát. Pro mě není žádný problém říct promiň, když něco řeknu špatně nebo udělám chybu.
JAKÁ BYLA PRVNÍ MYŠLENKA, KDYŽ JSME SE POPRVÉ UVIDĚLI
Kamila: Vystoupila jsem z auta a tam stál Eddie s obrovským pugétem bílých růží. Opravdu mě to překvapilo, protože jsem nikdy nebyla na prvním setkání – ať už to bylo rande nebo jen káva – takhle zaskočená. Nikdy jsem nedostala tak obrovskou kytku. Celou dobu jsem přemýšlela, jestli to myslí upřímně, protože jsem to nikdy nezažila. Strašně se mi od první chvíle líbilo, jak byl galantní, a musím říct, že takový je i ve skutečnosti. Galantnost je jeho doména.
Eddie: Řekl jsem si, že ta holka je ještě krásnější a roztomilejší než na fotkách.
KDO UDĚLAL PRVNÍ KROK A JAK TO PROBÍHALO
Kamila: Myslím, že první krok udělal Eddie, protože mi dal lajk na Instagramu. A jelikož jsem viděla příjmení, které není typické pro Čechy, zaujalo mě to. Tak jsem mu ty lajky lehce oplatila.
Eddie: První krok jsem udělal já tím, že jsem Kamilce lajknul jednu fotku. Ona mi to oplatila třemi nebo čtyřmi lajky, takže jsem se rozhodl jí napsat, že po mně tedy pálí.
KDO JE VĚTŠÍ ROMANTIK A JAKÉ JE NEJROMANTIČTĚJŠÍ GESTO, KTERÉ JSME PRO SEBE UDĚLALI
Kamila: Určitě je větší romantik Eddie, a myslím si, že je to tak správně, protože je to chlap a já se s ním cítím jako princezna. Já jsem mu ale dala k Vánocům dárek s obrovskou hodnotou – nechala jsem na něj vyrýt text, který má pro nás silný význam a spojuje nás. Kdykoliv se Eddie podívá na hodinky, ví, že jsem s ním.
Eddie: Kdo by to byl řekl, ale větší romantik jsem asi já. Moje nejromantičtější gesto byla žádost o ruku ve Vatikánu v přítomnosti Kamilčiných rodičů. Doufám, že to bylo hezké a že se to Kamilce líbilo.
JAK VNÍMÁME TO, ŽE BUDEME MÍT DVOJČATA
Kamila: Beru to jako jeden, vlastně dvojitý zázrak. Je to největší dar, který nám kdy byl dán. Neberu to jako samozřejmost, protože v dnešní době je spousta lidí, kteří takové štěstí nemají. Myslím, že to pravé štěstí pocítím až ve chvíli, kdy holčičky uvidím a budu vědět, že už jsou tady s námi.
Eddie: Je to pro mě obrovské požehnání a největší zázrak, který se mi v životě stal. Moc si toho vážíme a přejeme si, aby se holčičky narodily zdravé. Uděláme všechno pro to, aby měly co nejkrásnější život.
ČÍM TEĎ NEJVÍCE ŽIJEME
Kamila: Momentálně nás nejvíc zaměstnává příprava nového zázemí v Plzni, kam se budeme s miminky stěhovat. Řešíme výbavičku, plenky, všechno kolem holek. Pro mě je to hlavně období příprav na porod a na to, abych zvládla být skvělá máma.
Eddie: Jako každé rodiče v očekávání nás nejvíc zaměstnává příprava na holčičky a rodinný život. Já osobně už se znám asi se všemi kurýry všech doručovacích služeb, vzhledem k tomu, kolik věcí Kamilka dokáže objednat v tak krátké době.
NEJPODIVNĚJŠÍ VĚC, O KTERÉ JSME SE POHÁDALI
Kamila: Vlastně nic konkrétního. Jsou to takové hádky o ničem. Sejdeme se oba ve špatné náladě, stačí maličkost a vznikne výměna názorů. Za dvě hodiny už ani nevíme, proč jsme se hádali, a je zase všechno v pořádku.
Eddie: Spoustu věcí, které dokážou ženu naštvat, chlap nepochopí. Myslím si, že většina hádek je pochopena jen jednou stranou. Ale obecně se moc nehádáme. Když už si Kamilka nějaký důvod najde (smích), většinou je to prkotina.
KDE SE VIDÍME V DALEKÉ BUDOUCNOSTI
Kamila: Přeji si hlavně zdraví – pro mě, Eddieho i naše děti. Bez zdraví nemá nic smysl. Přála bych si klidný rodinný život, jednou třeba vysněný domeček a zázemí plné lásky. A po pracovní stránce bych si přála další krásné role, nové album a vyprodané sály. Zpívání budu milovat vždycky a těším se, až budu zpívat i holčičkám.
Eddie: Pro mě je nejdůležitější, abychom byli zdraví, šťastní a spolu. Abychom měli kde bydlet a co jíst, a všechno ostatní je už jen třešnička na dortu. Doufám, že z nás budou dobří rodiče a že vychováme dvě krásné, čisté duše.
VZKAZ MÉ LÁSCE
Kamila: Můj milovaný Eddie, roky jsem na tebe čekala a pokud pán Bůh dá, tak už tě nikdy nepustím. Jsem šťastná, že jsi po mém boku, že budu do budoucna tvojí právoplatnou ženou, že budeš otec mých dětí. Každý den tě miluji a jsem vděčná za to, že jsem našla životního partnera, před kterým se nemusím bát brečet, stěžovat si, ale taky se smát a být šťastná. Jsi mi obrovskou životní oporou.
Eddie: Kamilko moje milovaná, chci, abys věděla, že jsem strašně moc rád, že nás osud spojil. Strašně moc si tě vážím, vážím si toho, jaká jsi, vážím si toho, jaký jsem díky tobě já. Jsi dobrosrdečná, úžasná, myslíš vždycky na všechny. Jsi nádherná a moc tě miluju.