Jsem šťastná, říká Nývltová o svatbě s Ramadanem. V Česku ale neplatí

„Ptáte se mě, kdy se budu vdávat? Včera jsme prožili naši první svatbu – kouzelnou syrskou svatbu v duchu tradic mé arabské rodiny. Bylo to především o lásce k tradicím, víře a rodině. Den byl naplněný radostí, emocemi a nádhernými okamžiky s těmi, které milujeme nejvíc,“ napsala zpěvačka ve středu na Instagramu.
Prozradila, že měli skvělé jídlo, smáli se, povídali si a seděli spolu dlouho do noci. „Bylo to nesmírně krásné a lidské. Tato svatba je platná v arabském světě, u nás zatím ne – proto si naši ‚svatbu po našem‘ vychutnáme příští rok,“ přiznala.
Přidala také pár podrobností o vyvdané rodině. „Pro mě je to symbol úcty a lásky k rodině, která sem přišla před 33 lety a nese v sobě krásné vzpomínky na svou zemi. A i když on je muslim a já křesťanka, nikdy to nebyla překážka – naopak důkaz, že láska a respekt jsou silnější než rozdíly,“ uvedla.
Prozradila, že měla speciální svatební šaty. „Moje šaty mají navíc pro mě kouzelnou vzpomínku – pořídila jsem si je letos v červnu při našem výletu do Jordánska. Jsou zdobené nádhernou ručně vyšívanou krajkou, která mi bude navždy připomínat tento okamžik. Jsem šťastná, že jsem našla muže, se kterým se cítím milovaná přesně taková, jaká jsem. A to je pro mě to nejdůležitější na světě,“ dodala.
Zpěvačka Kamila Nývltová v červnu zveřejnila na sociální síti video ze zásnub, které se uskutečnily měsíc předtím ve Vatikánu. O ruku ji požádal její partner Eddie Ramadan, který pochází ze Sýrie, ale od malička žije s rodinou v Česku. Zpěvačka s podnikatelem, za kterým se přestěhovala do Plzně, chodí rok.