Zásnuby až po narození dcery. Herečka Kaley Cuoco se bude potřetí vdávat

Herečka, která se proslavila rolí Penny v seriálu Teorie velkého třesku, oznámila na Instagramu zásnuby. S hercem Tomem Pelphreym mají dceru Matildu Carmine Richie, kterou přivítali na svět v březnu 2023. „Nové světlo našeho života! Jsme nadmíru šťastní a vděční za tento malý zázrak,“ napsala tehdy Kaley Cuoco.

S novým partnerem se herečka poprvé viděla v dubnu 2022 na premiéře seriálu Ozark, v němž herec ztvárnil jednu z rolí. Podle Cuoco to byla jasná láska na první pohled. „Můj manažer mě vzal jako hosta na premiéru Ozarku a tam jsem ho potkala. Bylo to, jako by andělé začali zpívat. Říkala jsem si ‚Aleluja!‘ Bylo to velmi magické a dokonalé,“ promluvila o seznámení v jednom z rozhovorů.

Kaley Cuoco a Tom Pelphrey oznámenili zásnuby

O měsíc později herci potvrdili, že spolu chodí. Poprvé se společně objevili na veřejnosti, když získal výkonný producent seriálu Letuška, Greg Berlanti, svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Partneři spolu dorazili také na udílení cen Emmy, kde byli oba nominováni. Cuoco právě za hlavní roli v seriálu Letuška a Tom Pelphrey za roli v seriálu Ozark.

V rozhovoru pro magazín People herec v květnu 2023 uvedl, že rodina je podle něj ta nejdůležitější věc na světě. Zároveň se svěřil s tím, že je velmi vděčný za to, jakou má partnerku. „Děláme vše společně. Když vidím některé rodiče, kteří jsou na své děti sami, popravdě vůbec nechápu, jak to zvládají. Cítím k nim opravdu velký respekt,“ řekl Pelphrey.

Cuoco má za sebou několik neúspěšných vztahů. Ještě v roce 2022 prohlásila, že se vdávat už nikdy nehodlá. Její poslední manželství s miliardářem Karlem Cookem trvalo tři roky.

V minulosti chodila herečka dva roky také s kolegou ze seriálu Teorie velkého třesku Johnnym Galeckim, který zde hrál Leonarda. Svůj vztah však tajili až do rozchodu v roce 2009.

V roce 2011 byla zasnoubená s Joshem Resnikem. Po rozchodu s ním herečka chvíli randila s muzikantem Bretem Bollingerem. V roce 2013 žila s filmovým Supermanem Henrym Cavillem, měsíc po rozchodu se dala dohromady s tenistou Ryanem Sweetingem, kterého si vzala na Silvestra 2013. Herečka a sportovec podali žádost o rozvod necelé dva roky po svatbě.