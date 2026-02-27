Myslela jsem, že umřu. Hvězda Teorie velkého třesku popsala těžký rozvod

Autor:
  13:08
Nejhorší a zároveň nejlepší den jejího života. Tak v nejnovějším rozhovoru popsala jeden den roku 2022 herečka Kaley Cuoco (40). Večer ji totiž čekala premiéra seriálu Letuška, ráno ale kvůli probíhajícímu rozvodu nemohla vstát ani z postele. „Doslova jsem si myslela, že umřu,“ svěřila se.

Herečka známá hlavně ze seriálu Teorie velkého třesku popsala, že rozchod s bývalým manželem Karlem Cookem ji zasáhl mnohem víc, než čekala. Ocitla se ve stavu hluboké úzkosti a beznaděje, kdy měla problém normálně fungovat a zvládat každodenní život. „Byla jsem opravdu na dně,“ vysvětlila.

Karl Cook a Kaley Cuoco (Beverly Hills, 8. ledna 2017)
Kaley Cuoco na udílení cen filmových kritiků Critics' Choice Awards (Santa Monica, 11. ledna 2018)
Kaley Cuoco na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026)
Tom Pelphrey a Kaley Cuoco na Critics Choice Awards v Santa Monice (4. ledna 2026)
46 fotografií

Situace podle ní dospěla až tak daleko, že její blízcí začali mít strach o její psychické zdraví. Sama přiznala, že se cítila ztracená a potřebovala odbornou pomoc i podporu okolí, aby se postupně dokázala znovu postavit na nohy. „Měla jsem pocit, že ztrácím nad vším kontrolu,“ uvedla.

Tom Pelphrey a Kaley Cuoco v New Yorku (4. září 2025)

Jen tři týdny poté ale do jejího života nečekaně vstoupil herec Tom Pelphrey, se kterým je dnes zasnoubená. „Bylo to, jako by mi někdo hodil záchranný kruh,“ řekla Cuoco. Jejich vztah se podle ní vyvíjel přirozeně, bez tlaku, se vzájemnou podporou.

Dnes spolu vychovávají dceru Matildu, která se narodila v roce 2023, a herečka přiznává, že právě mateřství a zdravý partnerský vztah jí pomohly znovu najít stabilitu. „Nikdy jsem nezažila tak bezpečný a láskyplný vztah,“ uvedla Cuoco, která byla v minulosti vdaná už dvakrát a otevřeně přiznává, že teprve teď má pocit, že skutečně ví, co od partnerství potřebuje.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...

Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?

Vida Neuwirthová - princezna Bosana z filmové pohádky Tři veteráni spolu s...

Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...

Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee

Lady Dee na Instagramu

Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...

Vytrhané zuby, ponižování. Omlouvám se, vzkázala Banksová modelkám ze své show

Supermodelka Tyra Banksová při focení pro značku Victoria &#769;s Secret

Topmodelka Tyra Banksová (52) udělala se svou reality show Amerika hledá topmodelku před lety díru do světa. Pořad měl jeden čas sledovanost 100 milionů diváků a vysílal se ve 180 zemích. V dokumentu...

Žádnou rolí nepohrdám, ale hrát mrchy už mě moc nebaví, říká Šárka z Ordinace

Premium
Štěpánka Ligas

Na pestrost práce si herečka Štěpánka Ligas nemůže stěžovat, nedávno přijala nabídku do výjimečného Divadla Ungelt. Na rozhovor přiběhla s úsměvem ozdobeným dolíčky, který ji charakterizuje. Pak...

27. února 2026

Myslela jsem, že umřu. Hvězda Teorie velkého třesku popsala těžký rozvod

Kaley Cuoco (Los Angeles, 10. ledna 2016)

Nejhorší a zároveň nejlepší den jejího života. Tak v nejnovějším rozhovoru popsala jeden den roku 2022 herečka Kaley Cuoco (40). Večer ji totiž čekala premiéra seriálu Letuška, ráno ale kvůli...

27. února 2026  13:08

Nová talkshow v Česku. Mám ráda bizár v komunikaci, říká Adela Vinczeová

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová bude mít od 13. března 2026 na Primě...

Slovenskou moderátorku Adelu Vinczeovou (45) budou moci diváci od poloviny března vídat v nové talkshow U Adely. Do každého dílu pořadu si pozve několik celebrit a láká na živou show plnou vtipných...

27. února 2026  11:20

Od rodičů nedostávám ani korunu, svěřila se dcera Bruce Willise a Demi Moore

Rumer Willisová

Dcera hollywoodských hvězd Rumer Willisová překvapila upřímným přiznáním. Navzdory slavnému příjmení si musí vydělávat sama a rozhodně nežije z peněz svých rodičů. Herečka a zpěvačka, kterou lidé...

27. února 2026  10:31

TMBK je opět otcem. Hotovo! Máme chlapečka a skoro už i jméno, napsal

Tomáš Břínek s přítelkyní

Grafik, fotograf a autor satirických koláží Tomáš Břínek alias TMBK je dvojnásobným tatínkem. Jeho přítelkyně Magdalena Dvorská porodila syna. Jak se jejich první společný potomek jmenuje, zatím...

27. února 2026  8:05

Na osla musíte jít stejně chytře jako na chlapa, říká „farmář“ Tomáš Krejčíř

Tomáš Krejčíř

„Obal dobrý, uvnitř trošku horší,“ hodnotí sám sebe Tomáš Krejčíř (54) znavený životem na farmě. Před pár lety prodal firmu zaměřenou na oftalmologii a za utržené peníze si se svojí současnou...

27. února 2026

Chce to trpělivost a nemít vedle sebe blbce, říká o kariéře a lásce Denisa Nesvačilová

Denisa Nesvačilová (Praha, 1. června 2023)

Na galavečeru týmu Mičánek Motorsport se mísil zvuk silných motorů s noblesou večerních rób. Mezi hosty nechyběla ani herečka Denisa Nesvačilová, která k prostředí plnému adrenalinu překvapivě patří...

27. února 2026

Osobitost postav už dnes nikdo neřeší, je to jen na hercích, míní Daniela Kolářová

Premium
Daniela Kolářová je nejen vynikající herečka, ale i výjimečná osobnost.

Daniela Kolářová se stala laureátkou Ceny TýTý za celoživotní přínos televizní tvorbě pro rok 2026. Po slavnostním předání jsme si povídaly o jejích dalších oceněních a ikonických rolích, ale i o...

26. února 2026

Sidovského s Vítkem potrápily na Srí Lance tropické pijavice i přeražený nos

Janis Sidovský popsal na Facebooku zážitky z dovolené na Srí Lance. (únor 2026)

Producent Janis Sidovský (58) a zpěvák Pavel Vítek (63) opět potvrdili, že s přibývajícími roky jejich chuť po dobrodružství rozhodně neslábne, spíš naopak. Partneři se po dvanácti letech společně...

26. února 2026  13:10

Najednou moje tělo nepatří jenom mně, říká těhotná Eliška Křenková

Eliška Křenková

Křehkost, která staví hranice, a síla, jež přichází s novým životem. Herečka Eliška Křenková v exkluzivním rozhovoru pro březnové číslo Harper’s Bazaar otevírá téma těhotenství uprostřed...

26. února 2026  11:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee

Lady Dee na Instagramu

Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...

26. února 2026  11:30

Muzikant Pavel Callta prodává svůj penzion s wellness v podhůří Šumavy

Zpěvák a skladatel Pavel Callta si pořídil statek Napořád v podhůří Šumavy, v...

Muzikant Pavel Callta (37) se v poslední době naplno věnuje rekonstrukcím nemovitostí. Zpěvák a příležitostný herec nyní oznámil, že se rozhodl prodat svůj Statek Napořád v podhůří Šumavy, který...

26. února 2026  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.