Myslela jsem, že umřu. Hvězda Teorie velkého třesku popsala těžký rozvod

Herečka známá hlavně ze seriálu Teorie velkého třesku popsala, že rozchod s bývalým manželem Karlem Cookem ji zasáhl mnohem víc, než čekala. Ocitla se ve stavu hluboké úzkosti a beznaděje, kdy měla problém normálně fungovat a zvládat každodenní život. „Byla jsem opravdu na dně,“ vysvětlila.
Situace podle ní dospěla až tak daleko, že její blízcí začali mít strach o její psychické zdraví. Sama přiznala, že se cítila ztracená a potřebovala odbornou pomoc i podporu okolí, aby se postupně dokázala znovu postavit na nohy. „Měla jsem pocit, že ztrácím nad vším kontrolu,“ uvedla.
Jen tři týdny poté ale do jejího života nečekaně vstoupil herec Tom Pelphrey, se kterým je dnes zasnoubená. „Bylo to, jako by mi někdo hodil záchranný kruh,“ řekla Cuoco. Jejich vztah se podle ní vyvíjel přirozeně, bez tlaku, se vzájemnou podporou.
Dnes spolu vychovávají dceru Matildu, která se narodila v roce 2023, a herečka přiznává, že právě mateřství a zdravý partnerský vztah jí pomohly znovu najít stabilitu. „Nikdy jsem nezažila tak bezpečný a láskyplný vztah,“ uvedla Cuoco, která byla v minulosti vdaná už dvakrát a otevřeně přiznává, že teprve teď má pocit, že skutečně ví, co od partnerství potřebuje.