Kaley Cuoco je ve 40 letech dvojnásobnou maminkou. Ukázala fotky z porodnice

Čtyřicetiletá Kaley Cuoco zveřejnila zprávu o narození dcery ve středu na Instagramu. Holčička přišla na svět 12. října 2026. Herečka k fotografiím připojila celé její jméno a napsala, že se její rodina dočkala dalšího velkého štěstí.
„Neexistují slova, která by dokázala popsat tenhle pocit, který znovu prožívám. Je to požehnání. Jsme tak vděční za tu bláznivou, divokou cestu plnou vzestupů a pádů, která nás dovedla až k naší malé Philo! Naše rodina je oficiálně kompletní,“ píše.
„Je čas vzít Matildinu sestřičku domů! Tome Pelphrey, od chvíle, kdy jsme se potkali, se mi život obrátil vzhůru nohama a další krásné dary stále přicházejí. Miluji tě navždy, tatínku dvou holčiček! vzkázala herečka partnerovi.
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Cuoco a Pelphrey jsou spolu od roku 2022. Zasnoubili se v srpnu 2024 a jejich první dcera Matilda se narodila v březnu 2023. Herečka oznámila druhé těhotenství letos v červnu. Už tehdy neskrývala nadšení, že se jejich rodina opět rozroste, a prozradila, že čekají další holčičku.
Kaley má za sebou dvě manželství. V letech 2013 až 2016 byla vdaná za tenistu Ryana Sweetinga, v roce 2018 se provdala za parkourového jezdce, miliardáře Karla Cooka. Jejich manželství skončilo rozchodem v roce 2021 a následným rozvodem.
Kaley Cuoco se do povědomí diváků zapsala především rolí Penny v oblíbeném sitcomu Teorie velkého třesku (The Big Bang Theory), v němž účinkovala dvanáct sezon. Později zaujala například také hlavní rolí v seriálu Letuška (The Flight Attendant). Vedle herectví se věnuje i produkci a dlouhodobě podporuje ochranu zvířat.