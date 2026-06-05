„You were always my favorite person. Now you’re my forever. (Vždycky jsi byl mým nejoblíbenějším člověkem, teď jsi moje navždy),“ napsala Justýna Zedníková k videu na Instagramu, na kterém ukázala zásnubní prsten i okamžiky krátce po žádosti o ruku.
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Tvorbu mého kluka sleduji už od mých 12 let, říká misska Justýna Zedníková
Nechyběl ani její typický smysl pro humor. „PS: Chate, chytila jsem se do pasti na blbečky. PPS: Nikdy z ní nechci ven!“ dodala modelka s nadsázkou.
Příspěvek během několika hodin zaplavily stovky gratulací od fanoušků i známých osobností českého showbyznysu, vše nejlepší do společného života popřáli snoubencům například Jirka Král, Domi Alagia, Sabina Pšádová, Janek Rubeš, Kundosaki, Karel „Kovy“ Kovář a další.
Zedníková a Macák patří mezi nejsledovanější mladé páry na českých sociálních sítích a své společné chvíle pravidelně sdílí se svými sledujícími. Své soukromí si však do značné míry chrání a o plánované svatbě zatím více detailů neprozradili.
Justýna Zedníková se do povědomí veřejnosti dostala vítězstvím v soutěži Miss Czech Republic 2023. Vedle modelingu se věnuje influencerství, spolupracuje s řadou známých módních a kosmetických značek a je velmi aktivní na sociálních sítích, kde ji sleduje téměř 270 tisíc lidí.
Její snoubenec Jan „MenT“ Macák patří mezi nejúspěšnější české youtubery a influencery. Proslavil se především zábavnými videi a herním obsahem, později se zaměřil i na lifestyle tvorbu a vlastní podnikatelské projekty. Na sociálních sítích má početnou komunitu fanoušků, sleduje ho bezmála milion lidí.
Objevil se ve Forbesu v anketě 30 pod 30, na svém youtubovém kanálu MentsGarage recenzuje zejména sportovní vozy, pravidelně spolupracuje s předními českými značkami.
Zedníková v loňském rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že tvorbu svého partnera jakožto youtubera sledovala už od svých dvanácti let. „Jsem jeho největší fanynka. Občas si z něj dělám srandu, když mu říkám, že mě vlastně vychovával, že jsem s ním vyrůstala, i když je starší jen o pět let,“ popsala.
Už v minulosti spolu kdysi dokonce krátce chodili. „Ale nebyl ten správný čas – oba jsme se do vztahu vrhli hned po dlouhodobých vztazích, bylo to příliš rychlé. Po roce jsme se pak znovu setkali díky projektu v Bangladéši a zjistili, že si rozumíme stejně jako předtím. Je to můj nejlepší přítel i láska v jednom. Takže jsem v něm našla jak partnera, tak kamaráda,“ dodala modelka.