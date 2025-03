Exmanžel Jennifer Anistonové se oženil. Vzal si herečku mladší o 23 let

Magazín TMZ získal fotografie, na kterých novomanželé Justin Theroux a Nicole Brydon Bloomová tančí a objímají se na pláži. Herec má na sobě smoking s krémovým sakem, černé kalhoty a černého motýlka, Bloomová má na sobě bílé šaty s odhalenými zády.

Spekulace o randění se objevily již v únoru 2023, kdy se Theroux a Bloomová spolu objevili na akci společnosti Netflix. O několik měsíců později je pak viděli na rande, jak se líbají. Loni už oficiálně společně přišli na oscarový večírek magazínu Vanity Fair.

Herec z filmu Beetlejuice Beetlejuice a hvězda seriálu Pozlacený věk se zasnoubili v srpnu 2024 v Itálii.

Justin Theroux a Nicole Brydon Bloomová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Dvojice se snaží své soukromí chránit. Herec vysvětlil důvod tohoto rozhodnutí v květnu 2023. „Chci, aby všechny mé vztahy existovaly mezi čtyřmi stěnami místnosti, ve které jsme,“ vysvětlil Theroux časopisu Esquire. „Potom, co jsem byl ve veřejném vztahu, je mnohem zábavnější nebýt v takovém vztahu,“ dodal s narážkou na vztah s herečkou Jennifer Anistonovou. S tou byl od roku 2015 do roku 2018 ženatý.

Justin Theroux si zahrál například v komediích Charlieho andílci: Na plný pecky, Zoolander nebo Baxter. Hrál také v televizních seriálech jako Pozůstalí, Sex ve městě, Alias, Odpočívej v pokoji nebo Instalatéři z Bílého domu.

Nicole Brydon Bloomová hrála v seriálech Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, Pozlacený věk a Ráj nebo ve filmech 1BR, Here On Out a Better Off Single.