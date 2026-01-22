Iglesias ukázal zprávy, jež mu podle něj psaly ženy vinící ho ze sexuálních útoků

  17:20
Španělský zpěvák Julio Iglesias, jehož tento měsíc obvinily ze sexuálního napadení dvě jeho bývalé zaměstnankyně, dnes na sociální síti Instagram zveřejnil několik krátkých zpráv, které mu podle něj tyto ženy poslaly přes aplikaci WhatsApp. Podle někdejšího idolu tyto vzkazy dokazují, že obvinění žen jsou falešná.
Julio Iglesias s manželkou Mirandou

Julio Iglesias s manželkou Mirandou | foto: Profimedia.cz

Julio Iglesias (Puerto Rico, 29. 9. 2016)
Karel Gott, Jan Adam a slavný španělský zpěvák Julio Iglesias v roce 2012.
V pražské O2 areně vystoupil 23. června 2012 španělský zpěvák Julio Iglesias.
V pražské O2 areně vystoupil 23. června 2012 španělský zpěvák Julio Iglesias.
„Všechno nejlepší k narozeninám, Julito! Milý profesore, kéž ti Bůh i nadále žehná zdravím, aby sis mohl i nadále užívat tento krásný život. Posílám ti pusu a objetí. MILUJI TĚ. Vždycky na tebe budu s láskou vzpomínat. S pozdravem, navždy tvá, fyzioterapeutka,“ píše se v jednom ze zveřejněných vzkazů, který má datum 23. září 2022, kdy Julio Iglesias slavil 79. narozeniny.

Zleva: španělský zpěvák Julio Iglesias, Karel Gott a Jan Adam v roce 2012.

Kromě bývalé fyzioterapeutky obvinila Iglesiase i jeho někdejší pomocnice v domácnosti. Obě tvrdí, že je zpěvák v roce 2021 v jeho domech v Dominikánské republice a na Bahamách sexuálně napadal, zneužíval a ponižoval.

Dvaaosmdesátiletý Iglesias, který je držitelem řady hudebních ocenění, už minulý týden na síti Instagram obvinění označil za absolutně lživá. Uvedl také, že nikdy v životě zatím nezažil vůči sobě takovou zlomyslnost.

Zastala se ho i jeho manželka Miranda Rynsburgerová. „Julio, jsi skvělý, všechno se vysvětlí a přejde. Zákon si na tohle dno posvítí a pravda vyjde najevo,“ uvedla o dvaadvacet let mladší partnerka, bývalá modelka, která se za Iglesiase provdala v roce 2010 a má s ním pět dětí. „Budu stále po tvém boku,“ dodala.

Bývalá ruská tenistka Kurnikovová a zpěvák Iglesias jsou čtyřnásobnými rodiči

Obviněními vůči Iglesiasovi se začala zabývat prokuratura madridského soudu Audiencia Nacional. Ten řeší mimo jiné trestné činy vůči monarchii a členům vlády, terorismus, obchodování s drogami, ale také trestné činy spáchané v zahraniční, z nichž jsou podezřelí Španělé. Prokuratura si zatím jen pozvala zmíněné dvě ženy k výslechu a udělila jim status chráněných svědkyň.

Iglesias dnes také na instagramu napsal, že toto je „jediný způsob, jak se může bránit“, když prokuratura zamítla žádost jeho právníka, aby se mohl stát stranou zúčastněnou ve vyšetřování a mohl nahlédnout do spisu.

Julio Iglesias je španělský zpěvák, který se proslavil romantickými baladami a hity jako Hey nebo To All the Girls I’ve Loved Before. Během své kariéry prodal přes 300 milionů desek, nahrával ve více než čtrnácti světových jazycích.

