Josh Radnor ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku je v 51 letech poprvé otcem

  10:40
Josh Radnor (51), známý především jako Ted Mosby ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, se stal otcem. Jeho manželka Jordana Jacobsová (38) porodila jejich prvního potomka. Herec radostnou novinu oznámil na sociálních sítích.
Josh Radnor (New York, 10. října 2025)

Josh Radnor (New York, 10. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Jordana Jacobsová se synem (2026)
Herci ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku
Ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku
Jak jsem poznal vaši matku: Josh Radnor a Cobie Smulders
„Takže mně a mé ženě se před pár měsíci narodilo dítě,“ napsal Josh Radnor na Instagramu.

Jednapadesátiletý herec a muzikant se v příspěvku podělil o to, co se s manželkou o svém synovi zatím dozvěděli. „Tady je to, co zatím víme: Jeho úsměv dokáže rozzářit celou místnost. Je neuvěřitelně vnímavý a přemýšlivý. Je úplně jak zhypnotizovaný, když mu hraji písničky na kytaru. Když říkáme ‚baba ganoush‘ (pomazánka z pečeného lilku), tak mu to připadá strašně legrační,“ uvedl herec a zpropagoval i svůj podcast.

Josh Radnor (New York, 10. října 2025)
Jordana Jacobsová se synem (2026)
Ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku
Ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku
„Náš syn je naprosto kouzelný a Jordana i já jsme nadšení, že je tady na světě s námi. Děkujeme za všechna milá slova posluchačům podcastu How We Made Your Mother, kde jsem novinku o synově narození oznámil už před časem,“ říká Radnor.

„Posílám lásku všem rodičům novorozenců. Jaký divoký, krásný, vyčerpávající a srdce otevírající počátek! Jsem tak vděčný,“ dodal.

S psycholožkou Jordanou se herec seznámil v roce 2022 na meditačním retreatu (pobyt, kde se lidé vědomě stáhnou z běžného života, aby se mohli soustředit na meditaci, vnitřní klid a seberozvoj), vzali se v lednu 2024.

Josh Radnor se proslavil v seriálu Jak jsem poznal vaši matku (How I Met Your Mother, 2005 až 2014), ve kterém ztvárnil roli Ted Mosbyho, romantického architekta, který vypráví svým budoucím dětem příběh o hledání té pravé. Sitcom se stal celosvětovým fenoménem a devět řad seriálu mapovalo jeho vztahy, přátelství a životní pátrání po lásce.

