„Takže mně a mé ženě se před pár měsíci narodilo dítě,“ napsal Josh Radnor na Instagramu.
Jednapadesátiletý herec a muzikant se v příspěvku podělil o to, co se s manželkou o svém synovi zatím dozvěděli. „Tady je to, co zatím víme: Jeho úsměv dokáže rozzářit celou místnost. Je neuvěřitelně vnímavý a přemýšlivý. Je úplně jak zhypnotizovaný, když mu hraji písničky na kytaru. Když říkáme ‚baba ganoush‘ (pomazánka z pečeného lilku), tak mu to připadá strašně legrační,“ uvedl herec a zpropagoval i svůj podcast.
„Náš syn je naprosto kouzelný a Jordana i já jsme nadšení, že je tady na světě s námi. Děkujeme za všechna milá slova posluchačům podcastu How We Made Your Mother, kde jsem novinku o synově narození oznámil už před časem,“ říká Radnor.
„Posílám lásku všem rodičům novorozenců. Jaký divoký, krásný, vyčerpávající a srdce otevírající počátek! Jsem tak vděčný,“ dodal.
S psycholožkou Jordanou se herec seznámil v roce 2022 na meditačním retreatu (pobyt, kde se lidé vědomě stáhnou z běžného života, aby se mohli soustředit na meditaci, vnitřní klid a seberozvoj), vzali se v lednu 2024.
Josh Radnor se proslavil v seriálu Jak jsem poznal vaši matku (How I Met Your Mother, 2005 až 2014), ve kterém ztvárnil roli Ted Mosbyho, romantického architekta, který vypráví svým budoucím dětem příběh o hledání té pravé. Sitcom se stal celosvětovým fenoménem a devět řad seriálu mapovalo jeho vztahy, přátelství a životní pátrání po lásce.