Takové věci skrývat nejdou, říkají o lásce Josefína Prachařová a Tom Sean Pšenička

Jeden z nejsledovanějších slavných párů v zemi je zároveň jedním z nejmladších. Vedle svého mnohostranného nadání jsou známí i profesionalitou – a ta je patrná už po pár chvílích focení cover story ve slavnostních prostorách Národního divadla. Jsou pro každou výzvu. A kdo by se snažil odolat pozitivní energii, která z nich přímo sálá?
Josefína Prachařová absolvovala taneční konzervatoř Duncan Centre a ve studiích pokračuje na Karlově univerzitě. Jako herečku jste ji mohli poprvé vidět před třemi lety v Divadle v Celetné ve hře Vina vína, jejíž je zároveň spoluautorkou. Nedávno dotočila film Dovolená v Českém ráji a na České televizi září v seriálu Ratolesti.
Právě na place Ratolestí se loni setkala s o dva měsíce starším zpěvákem, textařem a hudebním producentem Tomem Seanem Pšeničkou. Jeho hudební kariéra se rozjela poté, co v roce 2018 vydal první singl Heart Hotel, a brzy oslaví první výročí svého debutového alba Stereo Madness. Jako herec účinkoval v seriálech Sex O’Clock (2023) či Ordinace v růžové zahradě 2 a také v loňských filmech Sucho a Amerikánka. Aktuálně studuje režii na FAMU.
Vzájemné sympatie byly okamžité a přátelství se během pár měsíců proměnilo v něco víc. Nyní, o rok a půl později, souhlasil pár s tím, že vyplní variaci na náš tradiční lásce věnovaný dotazník. Jeho cílem je jediné: zjistit, jak dobře se Josefína s Tomem znají a nakolik podobně vnímají svůj vztah.
První setkání, které nebylo jen pracovní
Poznali se během natáčení Ratolestí. Náklonnost nijak teatrálně neschovávali, protože jak Tom suše konstatuje, „takové věci skrývat nejdou“. Nejhezčí jsou jejich vzpomínky na začátek. Josefína si pamatuje, že Tom mluvil rychle a skákal mezi tématy. A Tom? Ten to shrnul jedním slovem: „Anděl.“ Tento motiv se v jejich odpovědích opakuje.
Rande u nich neproběhlo podle učebnice, spíš se do sebe postupně přelili. Ona zmiňuje společné učení na maturitu z dějin divadla, on vytáhne velký piknik ve Stromovce. A když padne otázka, co je na tom druhém překvapilo, Josefína mluví o talentu a společných tématech, zatímco Tom jen potvrzuje, že první dojem nelhal.
Společné bydlení a domácnost bez instagramového filtru
Z odpovědí je jasné, že nejsou jen párem na červený koberec, ale i na každodenní logistiku. Josefína popisuje, že vztah se po sestěhování posunul víc do reality. Řeší se úklid, nákupy, peníze, čas. Zároveň největší luxus přichází večer, když se i po dlouhém dni aspoň na chvíli potkají doma.
Jejich humor je příjemně obyčejný. Josefína přiznává, že Tom jí ráno často slibuje, že vstane, a pak udělá pravý opak. „Ráno ho budím, vážně se snažím, udělám mu kafe. A on mi pak řekne, že ještě vstávat nemusí, usne, probudí se po pár hodinách a volá mi, proč jsem ho ráno nevzbudila.“ Přesně ten druh detailu, který jejich vztah odcelebritní a udělá ho lidským.
Hudba mi pomohla přežít, říká Nessa Barrett. O sexu i depresích mluví bez ostychu
V dotazníku padají i věty, které znějí jako hotové titulky. Když Tom odpovídá, co ho vztah naučil o něm samotném, řekne: „Není to místo. Je to člověk.“ A najednou je jasné, že pod mladým věkem je velká vnímavost. Stejně jako v Josefínině odpovědi na otázku, co Tom umí nejlépe na světě. „Obejmout.“ Nic víc, nic míň.
Nechybí ani drobné domácí dohady o kosmetiku, v nichž je jasný vítěz. „Já. Krémy. Hodně,“ směje se Tom. Ona mu zase bere oblečení. Zní to banálně, ale v jejich podání to skládá obraz vztahu, kde se sdílí prostor, věci i tempo života. A právě tempo je to, co prosincová cover story zachycuje nejlépe.
Dva tvůrčí lidé, kteří spolu tráví čas nejen láskou, ale i prací, plánováním a společnými sny, o nichž se nemluví nahlas, protože by se mohly vyplašit. V tomhle rozhovoru je ale najdete mezi řádky. A možná vám připomenou vaše první dojmy, první rande i to, že domov občas opravdu není adresa, ale člověk vedle vás.
Prosincový Cosmopolitan
Vyšel 20. listopadu a a můžete si ho koupit na obvyklých prodejních místech nebo objednat až domů na webu jenprocasopisy.cz.
„Když jsme letos v říjnu fotili Toma Seana Pšeničku a Josefínu Prachařovou v Národním divadle a vlastně i pod ním, těžko se odolávalo husí kůži. Zlacené „Národ sobě“ nad námi celý den připomínalo, jak silná krása vzniká ve chvíli, kdy se lidé spojí a jdou za společným snem,“ říká šéfredaktorka Adéla Mazánková.
Právě ten se vine celým prosincovým Cosmopolitanem. Láska a blízkost tu nemají jednu pevnou definici ani jedno příjmení, spíše energii, kterou si člověk do života vědomě pustí a kterou si umí udržet. V nejspolečenštějším období roku proto stojí za to říkat ano těm správným lidem. Těm, co jsou stoprocentně váš vibe (str. 100), jejichž blízkost se nosí jako druhá kůže (str. 32) a s nimiž tvoříte vybranou rodinu, ne podle DNA, ale podle toho, jak spolu dýcháte (str. 86).