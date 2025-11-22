Takové věci skrývat nejdou, říkají o lásce Josefína Prachařová a Tom Sean Pšenička

  14:10
Dva jednadvacetiletí talentovaní lidé, jeden seriál a chemie, která se z placu přelila do života. Josefína Prachařová a Tom Sean Pšenička jsou momentálně nejvíc sledovaný mladý pár u nás a v prosincovém Cosmopolitanu otevírají dveře do svého světa.
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (Karlovy Vary, 2024)

Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (Karlovy Vary, 2024) | foto: Profimedia.cz

Josefína Prachařová v Karlových Varech (5. července 2024)
Tomas Sean Pšenička
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (2024)
Josefína Prachařová v seriálu Ratolesti (2025)
31 fotografií

Jeden z nejsledovanějších slavných párů v zemi je zároveň jedním z nejmladších. Vedle svého mnohostranného nadání jsou známí i profesionalitou – a ta je patrná už po pár chvílích focení cover story ve slavnostních prostorách Národního divadla. Jsou pro každou výzvu. A kdo by se snažil odolat pozitivní energii, která z nich přímo sálá?

Aktuální číslo

Cosmopolitan

Předplatné můžete objednávat zde

Josefína Prachařová absolvovala taneční konzervatoř Duncan Centre a ve studiích pokračuje na Karlově univerzitě. Jako herečku jste ji mohli poprvé vidět před třemi lety v Divadle v Celetné ve hře Vina vína, jejíž je zároveň spoluautorkou. Nedávno dotočila film Dovolená v Českém ráji a na České televizi září v seriálu Ratolesti.

Právě na place Ratolestí se loni setkala s o dva měsíce starším zpěvákem, textařem a hudebním producentem Tomem Seanem Pšeničkou. Jeho hudební kariéra se rozjela poté, co v roce 2018 vydal první singl Heart Hotel, a brzy oslaví první výročí svého debutového alba Stereo Madness. Jako herec účinkoval v seriálech Sex O’Clock (2023) či Ordinace v růžové zahradě 2 a také v loňských filmech Sucho a Amerikánka. Aktuálně studuje režii na FAMU.

Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (Karlovy Vary, 2024)
Josefína Prachařová v Karlových Varech (5. července 2024)
Tomas Sean Pšenička
Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (2024)
31 fotografií

Vzájemné sympatie byly okamžité a přátelství se během pár měsíců proměnilo v něco víc. Nyní, o rok a půl později, souhlasil pár s tím, že vyplní variaci na náš tradiční lásce věnovaný dotazník. Jeho cílem je jediné: zjistit, jak dobře se Josefína s Tomem znají a nakolik podobně vnímají svůj vztah.

První setkání, které nebylo jen pracovní

Poznali se během natáčení Ratolestí. Náklonnost nijak teatrálně neschovávali, protože jak Tom suše konstatuje, „takové věci skrývat nejdou“. Nejhezčí jsou jejich vzpomínky na začátek. Josefína si pamatuje, že Tom mluvil rychle a skákal mezi tématy. A Tom? Ten to shrnul jedním slovem: „Anděl.“ Tento motiv se v jejich odpovědích opakuje.

Rande u nich neproběhlo podle učebnice, spíš se do sebe postupně přelili. Ona zmiňuje společné učení na maturitu z dějin divadla, on vytáhne velký piknik ve Stromovce. A když padne otázka, co je na tom druhém překvapilo, Josefína mluví o talentu a společných tématech, zatímco Tom jen potvrzuje, že první dojem nelhal.

Josefína Prachařová a Tomas Sean Pšenička (2024)

Společné bydlení a domácnost bez instagramového filtru

Z odpovědí je jasné, že nejsou jen párem na červený koberec, ale i na každodenní logistiku. Josefína popisuje, že vztah se po sestěhování posunul víc do reality. Řeší se úklid, nákupy, peníze, čas. Zároveň největší luxus přichází večer, když se i po dlouhém dni aspoň na chvíli potkají doma.

Jejich humor je příjemně obyčejný. Josefína přiznává, že Tom jí ráno často slibuje, že vstane, a pak udělá pravý opak. „Ráno ho budím, vážně se snažím, udělám mu kafe. A on mi pak řekne, že ještě vstávat nemusí, usne, probudí se po pár hodinách a volá mi, proč jsem ho ráno nevzbudila.“ Přesně ten druh detailu, který jejich vztah odcelebritní a udělá ho lidským.

Hudba mi pomohla přežít, říká Nessa Barrett. O sexu i depresích mluví bez ostychu

V dotazníku padají i věty, které znějí jako hotové titulky. Když Tom odpovídá, co ho vztah naučil o něm samotném, řekne: „Není to místo. Je to člověk.“ A najednou je jasné, že pod mladým věkem je velká vnímavost. Stejně jako v Josefínině odpovědi na otázku, co Tom umí nejlépe na světě. „Obejmout.“ Nic víc, nic míň.

Nechybí ani drobné domácí dohady o kosmetiku, v nichž je jasný vítěz. „Já. Krémy. Hodně,“ směje se Tom. Ona mu zase bere oblečení. Zní to banálně, ale v jejich podání to skládá obraz vztahu, kde se sdílí prostor, věci i tempo života. A právě tempo je to, co prosincová cover story zachycuje nejlépe.

Dva tvůrčí lidé, kteří spolu tráví čas nejen láskou, ale i prací, plánováním a společnými sny, o nichž se nemluví nahlas, protože by se mohly vyplašit. V tomhle rozhovoru je ale najdete mezi řádky. A možná vám připomenou vaše první dojmy, první rande i to, že domov občas opravdu není adresa, ale člověk vedle vás.

Prosincový Cosmopolitan

Vyšel 20. listopadu a a můžete si ho koupit na obvyklých prodejních místech nebo objednat až domů na webu jenprocasopisy.cz.

„Když jsme letos v říjnu fotili Toma Seana Pšeničku a Josefínu Prachařovou v Národním divadle a vlastně i pod ním, těžko se odolávalo husí kůži. Zlacené „Národ sobě“ nad námi celý den připomínalo, jak silná krása vzniká ve chvíli, kdy se lidé spojí a jdou za společným snem,“ říká šéfredaktorka Adéla Mazánková.

Právě ten se vine celým prosincovým Cosmopolitanem. Láska a blízkost tu nemají jednu pevnou definici ani jedno příjmení, spíše energii, kterou si člověk do života vědomě pustí a kterou si umí udržet. V nejspolečenštějším období roku proto stojí za to říkat ano těm správným lidem. Těm, co jsou stoprocentně váš vibe (str. 100), jejichž blízkost se nosí jako druhá kůže (str. 32) a s nimiž tvoříte vybranou rodinu, ne podle DNA, ale podle toho, jak spolu dýcháte (str. 86).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

„Prostě se stal zázrak.“ Chalupáři měli být jen spotřební zboží, dnes slaví 50 let

Premium
STŘET dvou světů v seriálu Chalupáři. Josef Kemr (vlevo) si na Jiřího Sováka...

Někdo ho miluje, jiný nesnáší. Jedno se ale seriálu Chalupáři upřít nedá. Těžko v televizním vysílání hledat větší trvalku. První díl měl premiéru 23. listopadu 1975. Tvůrci dlouho zápasili s názvem...

22. listopadu 2025

Vosková figurína Diany budí rozpaky, výrazem prý připomíná Thatcherovou

Vosková figurína princezny Diany v pařížském muzeu Grévin.

Přesně třicet let poté, co princezna Diana pronesla v rozhovoru pro BBC slavný výrok o třech osobách v manželství, odhalili v pařížském muzeu Grévin její novou voskovou figurínu v proslulých „šatech...

22. listopadu 2025

Čestmír Strakatý bude dvojnásobným otcem, těhotnou manželku vzal na Slavíky

Čestmír Strakatý s manželkou

Moderátor Čestmír Strakatý (40) s manželkou Hankou opět dokázali utajit těhotenství až do osmého měsíce. Na předávání Českých slavíků už ale těhotenské bříško skrýt nešlo a prozradili dokonce pohlaví...

22. listopadu 2025  10:45

Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost

Móda z předávání cen Český slavík 2025

Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale odnese pochvalu za nejlepší outfit večera? Stylista Jakub Eliáš ohodnotil outfity několika hostů....

22. listopadu 2025  8:36

Nevěrný ředitel z koncertu Coldplay prodal luxusní byt, nejspíš kvůli rozvodu

Kiss Cam na koncertě Coldplay odhalil nevěru šéfa Astronomeru s HR ředitelkou

Bývalého šéfa úspěšného startupu Astronomer Andyho Byrona zná celý svět. Proslavil se virálním videem, na kterém ho na koncertě skupiny Coldplay v Bostonu zachytila kamera Kiss Cam při nevěře. Byrona...

22. listopadu 2025

Muž roku Jakub Mádl se svlékl v přímém přenosu, pak přivezl ocenění z Bali

Jakub Mádl a Jiří Veselí – Muži roku se během vysílání show On-air, kterou Mádl...

Bývalý Muž roku Jakub Mádl (36) si pozval do WorldRádia svého nástupce Jiřího Veselého (27). Během živého vysílání se vyhecovali k tomu, že se oba svlékli a porovnali své svaly. Mádl pak odletěl...

22. listopadu 2025

Naši epizodu jsme sledovali spolu, říká nejstarší pár Naked Attraction

Jana a Karel v pořadu Naked Attraction.

Uklízečka Jana (57) a Karel (60) tvoří společně zatím nejstarší pár, který vznikl v pořadu Naked Attraction. Pro iDNES.cz prozradili, jak jsou na tom půl roku po natáčení a jak vnímají reakce...

22. listopadu 2025

Odpustila jsem, ale nezapomněla. Adamovská o rozvodu i odchodu z divadla

Premium
Zlata Adamovská. Pro starší herečky není moc rolí. Nesmysl. Proti stárnutí je...

Pro starší herečky není moc rolí. Nesmysl. Proti stárnutí je třeba urputně bojovat. Taky nesmysl. Tahle dáma je důkazem. I toho, že není nutné sdílet fotky v plavkách. Zlata Adamovská v rozhovoru...

21. listopadu 2025

Russell Crowe zhubl 26 kilogramů. Mám fígl, stačilo omezit jednu věc, radí herec

Russell Crowe s přítelkyní Britney Theriotovou (Los Angeles, 24. října 2025)

Hollywoodský herec Russell Crowe (61) se rozhodl udělat velkou změnu ve svém životě a výsledky jsou patrné na první pohled. V průběhu posledního roku se mu podařilo zhubnout 26 kilogramů, především...

21. listopadu 2025  13:44

Miss Universe se stala Mexičanka, kterou před finále nechali po konfliktu vyvést

Miss Mexiko Fátima Boschová na Miss Universe při promenádě v plavkách....

Vítězkou Miss Universe 2025 se v pátek v thajském Bangkoku stala pětadvacetiletá Fátima Boschová Fernándezová z Mexika. Její cesta k vítězství nebyla bez kontroverzí. Před finále soutěže krásy došlo...

21. listopadu 2025  11:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Seznamku Bachelor Česko opustily první soutěžící, vybrané krásky si užily rande

Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova...

Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova Bachelor Česko 2, kterou nyní mohou sledovat televizní diváci. Netradiční seznamka má za sebou první vyřazování. Po...

21. listopadu 2025  10:40

Haaland v Prostřenu? U plotny úřaduje český dvojník slavného norského fotbalisty

Účastník pořadu Prostřeno! je nápadně podobný norskému fotbalistovi Erlingovi...

Diváci pořadu Prostřeno! si všimli, že je v něm tento týden soutěžící, který je velmi podobný norskému fotbalistovi Erlingovi Haalandovi (25). Slavný kanonýr si k nám sice neodskočil uvařit...

21. listopadu 2025  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.