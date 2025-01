Kvasnička: Páry v našem věku rozmýšlejí, jestli je vhodné políbit se venku

Alena Pavlíková o Zprávách i lentilkách

PROČ JSEM NEBYLA UDIVENÁ

Když Pepa dostal jako reportér ze Zlínska od České televize nabídku na moderování večerních Událostí, byl překvapený, ale já se nedivila. Říkala jsem mu, že jestli chtějí někoho z regionů, kdo jiný by to měl být. Nevím, jestli je někdo větší srdcař, svou novinářskou práci miluje, je to jeho život.

Alena Pavlíková Alena Pavlíková a Josef Kvasnička Pracuje v soukromé firmě, z předchozího vztahu má dvě dcery. Dvaadvacetiletá Viviana studuje na Univerzitě Tomáše Bati, o pět let mladší Valentina chodí na Střední podnikatelskou školu ve Zlíně. S Josefem společně bydlí ve Zlíně a přiznává: „Nenapadlo mě, že ve čtyřiceti bych ještě našla někoho, s kým bych chtěla strávit zbytek života.“

REPORTÉR, NEBO MODERÁTOR

Mám ho ráda v obou rolích, ať už točí reportáže ze Zlínska, nebo v pražském studiu uvádí hlavní zprávy. Rozdíl je pro mě spíš praktický. U Událostí víme předem, kdy má služby, a může si náš čas lépe rozvrhnout. Zatímco pokud vyráží točit do terénu, často musíme naplánované akce, jako třeba kino nebo divadlo, narychlo zrušit, protože se nedá odhadnout, jestli se vrátí domů v pět odpoledne nebo až v devět večer.

KDY SE DÍVÁM NA ZPRÁVY

Pokaždé když to jde. Někdy si Pepu pustím zpětně, například když byl se sebou nespokojený a chce znát můj názor. Povím mu ho, ale jsem diplomat, řeknu, že už měl lepší dny, ale nevadí, protože si nějaké chybičky spousta diváků určitě nevšimla.

(Josef: Dokáže mě povzbudit, toho si cením.)

KDE JSME SE SEZNÁMILI

Ve vinném sklípku při akci s přáteli. Bylo to v září 2015, já šest let žila sama s dcerami a neplánovala žádný vztah. Ale nešlo si nevšimnout, že se Pepovi líbím. Jsme spolu i proto, že byl v začátcích vytrvalý, já mu to neulehčovala. (usmívá se) Vídala jsem ho v televizi, ale vzhledem ke své povaze jsem právě proto byla zdrženlivější.

CO JSME O SOBĚ ZJISTILI

Až když jsme se dali dohromady, upozornila mě kamarádka, že už jsem se s Pepou potkala.

(Josef: Asi o deset let dřív jsem ve Zlíně při dětském filmovém festivalu dělal na náměstí anketu, které večerníčky mají děti nejraději. Vybral jsem si nejkrásnější maminku, měl jsem oči jenom pro ni. Držela malou dcerku, které se líbil Maxipes Fík, to si pamatuju. Ale že tou maminkou byla Alena, to nám musela připomenout až její kamarádka, která na náměstí stála s ní.)

Pepa to potom dohledal v archívu České televize.

ČÍM MU DĚLÁM RADOST

Lentilkami! On je miluje. A taky koláče a buchty. Když se po několika dnech vrací z Prahy, pokaždé něco upeču – kynuté koláče s drobenkou, štrúdl, klasickou bábovku...

KDY SE VEZMEME

Požádána jsem byla už v roce 2018. Možná by to mohlo proběhnut deset let po seznámení, což by vycházelo na tenhle rok. (usmívá se) Ale není to důležité, hlavní je, že spolu chceme zestárnout.

Josef Kvasnička nejen o trémě i Zlínsku

KDY PŘESTANU MÍT TRÉMU

Hlavní televizní zprávy moderuju něco přes rok, ale určitou míru trémy cítím pořád. Je to dobře, kdybych si byl někdy až příliš jistý a zdravou trému si nepřipouštěl, byl bych na nejlepší cestě hned udělat chybu. Ale přece jen už jsem za ten rok zkušenější. Největší rozdíl vidím v tom, že pokud před kamerou zaškobrtnu, nenechávám si to v hlavě déle než pár vteřin a při pokračujícím vysílání to rychle vytěsním z hlavy. Vždyť nikdo nemluví bez jediného přeřeknutí.

Josef Kvasnička V roce 1996 se stal zpravodajem České televize ve Zlíně, od prosince 2023 zároveň uvádí hlavní zpravodajskou relaci Události. Z rozvedeného manželství má osmnáctiletého syna Jana, který studuje stavební průmyslovku. V minulosti překonal těžký zhoubný nádor čelisti, během několika let podstoupil jedenáct operací.

CO MĚ BAVÍ VÍC

Vím, že to zní jako klišé, ale moderování ve studiu i příprava reportáží především ze Zlínského kraje mě baví stejně, obojí je něčím velmi zajímavé. Dělám práci, kterou jsem si vysnil. Prostě se mi plní dávný sen.

KDE JE ZLÍNSKO NEJHEZČÍ

Všude, mám Zlínský kraj moc rád, hlavně hory. Valašsko, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy, tam se mi vždycky líbilo. Proto mě těší natáčení v terénu, a to i při kalamitách, kdy nám příroda ukazuje svoji sílu.

MOJE DOJÍŽDĚNÍ

V Praze mívám tři nebo čtyři služby za sebou, to bydlím v malém pronajatém bytě na Žižkově kousek od hlavního nádraží. Je to výhodné, protože dojíždím vlakem, což je ze Zlína nejspolehlivější, nejekonomičtější a nejpohodlnější způsob dopravy. Cesta mi trvá zhruba tři a půl hodiny.

CO MÁM NA ALENĚ RÁD

Je toho hodně, třeba smysl pro humor. My se dokážeme navzájem špičkovat a dělat si ze sebe legraci. Alča je schopná vymýšlet další a další fóry, a když jsem potom v Praze sám, vzpomenu si na ně a přistihnu se, že je mi i díky nim dobře. Taky mě nikdo tak dobře jako ona nedokáže občas držet při zemi. Ona je v naší dvojici ratio, rozvážná a rozumná, zatímco já jsem schopný se pro spoustu věcí hned bez rozmyslu nadchnout.

(Alena: Pepa mi ale někdy tvrdí, že mu leze na nervy, když jsem pořád dva kroky před ním a mám všechno hned zanalyzované.)

Z ČEHO MÁ VŽDYCKY RADOST

Když jí přinesu květiny, nejradši má amarylis.

(Alena: Nosí mi květiny často, doma mám pořád nějaké hezké ve váze. Vím, že na mě myslí a chce mě potěšit.)

KDY SI DÁME PUSU

Kdykoliv chceme – dělá mi dobře, že si vzájemně umíme dát najevo náklonnost. Páry v našem věku se už někdy rozmýšlejí, jestli je vhodné políbit se někde venku, co tomu řekne okolí, ale tohle vůbec neřešíme. Je nám jedno, jestli si dáme pusu doma v soukromí, ve Zlíně na ulici, na pražském Staromáku nebo v plném vlaku.