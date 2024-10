Smoking je pro něj něco jako mučicí nástroj, říká Dvořákova manželka Jája

PRVNÍ JISKRA MEZI NÁMI A JAK NA NÍ VZPOMÍNÁME

Josef: V první vteřině, kdy jsem ji uviděl poprvé. Natáčeli jsme v Karlových Varech seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka, ona byla produkční, a já od té jiskry okamžitě vzplanul.

Jája: Chvíli mi to trvalo, ale při schůzkách štábu a častých setkáních mě nadchlo, že máme stejný smysl pro humor. A to rozhodlo.

KDY MĚ MŮJ PROTĚJŠEK BEZPEČNĚ ROZESMĚJE

Josef: Když odchází na nějakou schůzku s kamarádkami se slovy, že za chvíli bude zpátky.

Jája: Když ho čeká nějaká společenská událost, kde je předepsán vrcholně společenský oděv. Pro něho je smoking něco jako mučicí nástroj. Hodně mě pobavila i jeho fotka v legendárním charitativním kalendáři Proměny Fantazie Nadace Archa Chantal pro příští rok – jeho fantazie se jmenuje Ježkovy oči! A stojí opravdu za to!

Josef Dvořák v kalendáři Proměny Fantazie 2025 - Ježkovy voči!

LEGRAČNÍ ZLOZVYK, KTERÝ TAKTNĚ PŘEHLÍŽÍM

Josef: Asi to není zlozvyk, ale ona na rozdíl ode mne miluje zimu. Koupe se v ledové vodě, dokonce si vyseká v ledu díru a pak tam vleze. A doma pořád větrá.

Jája: Ráda vařím a prostírám. Ovšem jemu nejvíc vyhovuje jídlo na konferenčním stolku před televizí.

NA ČEM SI SPOLU NEJVÍC POCHUTNÁME

Josef: Rádi a často spolu jíme, jen naše názory na menu jsou odlišné. Ona miluje cizokrajné delikatesy, já párek s hořčicí a nejlépe na fotbale.

Jája: Miluji krevety, chobotnici na grilu, mušlí polévku a asijskou kuchyni. On se těší na párek nebo housku s gothajem.

V ČEM NÁS NAŠE DĚTI ROZHODNĚ NEZAPŘOU

Josef: Mají rády život a nechtějí nikoho zklamat.

Jája: Máme čtyři dcery, sice ani jednu společnou, ale žádné rozdíly neděláme a ony také ne. Jsme rodina, máme se rádi, pomáháme si a těšíme se z toho, jak se rozrůstáme.

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

NEJVÍC SE O TEBE BOJÍM...

Josef: Když lezeš na chalupě na střechu a čistíš okapy.

Jája: Když jdeš v poledne při víc jak třicetistupňovém parnu na Rohatsko hrát s trenérem Františkem Křížem tenis.

KDY SI SPOLU NEJVÍC NOTUJEME

Josef: Když vzpomínáme na ty, které jsme měli rádi, a už tady s námi nejsou. Rádi si o nich vyprávíme, hlavně o mojí mamince, po níž jsem toho zdědil víc, než jsem si kdy připouštěl.

Jája: Když jdeme v noci po představení vyvenčit našeho psa Donečka a probereme rodinu, kamarády, plány a vše, co jsme během dne prožili.

KDY SE HÁDÁME

Josef: Nehádáme se, snad jen tehdy, když mě Jája chce mít za fešáka a nutí mi nějaké takzvaně slušné oblečení. To se trochu vzpouzím, ale opravdu jen trochu.

Jája: Marně přemýšlím, kdy jsme se pohádali naposledy a jestli vůbec. Občas u nás nastalo mlčení, ale ani s ním jsme to nepřeháněli. Respektive já ho velmi rychle porušila.

Jája Dvořáková a Josef Dvořák

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Josef: Žijeme tím, čím jsme žili před rokem, deseti, ale i čtyřiceti lety. Hrajeme divadlo, jezdíme na besedy. Jak to jde, utíkáme na chalupu a vídáme se s našimi dětmi.

Jája: Momentálně přemýšlíme, kdy vyhlásíme derniéry her S Pydlou v zádech a Čochtan vypravuje, s nimiž objíždíme republiku už víc jak čtyřicet let.

NEMŮŽEME SE DOČKAT

Josef: Nemůžu se dočkat jejích narozenin. Rád bych ji vyvezl někam za polární kruh, protože ona je podstatou eskymák. Ale protože bych nebyl dobrým doprovodem, pořídím jí permanentku do kryokomory. Vím, že teplota minus sto padesát stupňů jí náramně vyhovuje.

Jája: Nemůžeme se dočkat narození našeho druhého pravnoučete, které přibude k našim sedmi vnoučatům a už jedné pravnučce.

BEZ TEBE...

Josef: Kdybych tě neměl, asi už bych dávno seděl někde v noře a neopouštěl ji. Jenom ty mě dovedeš přesvědčit, že pořád stojí za to tančit, i když taneční kroky vůbec neovládám.

Jája: Bez tebe bych byla nerada.

VZKAZ PRO TEBE

Josef: Děkuji za to, že jsi. Vždycky jsem si myslel, že dovedu vyjádřit cokoliv, ale když mám říct, jaká jsi, tak mi slova scházejí.

Jája: Děkuji ti za to, co jsi pro mě udělal. Větší dar jsem nikdy nedostala a nikdy si toho nepřestanu vážit. Co je to za dar, neprozradím, jen řeknu, že není hmotný a za peníze se pořídit nedá.