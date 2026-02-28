„Vím, že sexuální scény v seriálu Bridgertonovi jsou hodně diskutované, ale pravda je taková, že my herci se mnohem více těšíme na natáčení jiných scén. A to takových, které vyžadují hluboké emoce,“ popsal Jonathan Bailey v rozhovoru pro magazín OK!
„Vím, že ty scény možná vypadají sexy nebo dokonce noblesně, ale představte si místnost s mnoha kamerami, desítkami lidí stojících kolem vás, pobíhajícími koordinátory intimity a vším tím ostatním – a vy tam před nimi ležíte nahý a má to vypadat jako velmi intimní chvilka,“ vysvětluje.
„Ve skutečnosti to všechno působí dost směšně a absurdně a musím přiznat, že někdy je opravdu hrozně těžké se v takových chvílích nezačít smát,“ říká herec.
V první milostné scéně herec u divaček zabodoval už tři minuty po začátku první epizody seriálu Bridgertonovi a objevil se i v několika dalších. „Nejsem fanouškem nahoty a natáčení sexuálních scén, tak to prostě je. A souhlasím jen s natáčením takových scén, které mají význam pro příběh,“ přiznává.
Na otázku, zda chce mít jednou děti, herec odpověděl pro britské vydání magazínu Esquire takto: „Děti bych jednou chtěl, ale nespěchám. Stát se otcem je podle mě privilegium. Je to něco, o čem přemýšlím do budoucna. Jako muž – gay mohu plánovat jinak a netlačí mě naštěstí čas. Uvažuji o adopci či alternativních formách rodičovství, umím si představit třeba spolurodičovství s partnerem či se ženou, která touží po dětech,“ uvedl Bailey.