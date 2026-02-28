Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté řadě historického dramatu a prozradil, že seriálové intimnosti nejsou tak noblesní, jak se na první pohled možná mohou zdát. On i jeho kolegové dávají prý jednoznačně přednost scénám, které vyžadují hlubší emocionální zapojení.

„Vím, že sexuální scény v seriálu Bridgertonovi jsou hodně diskutované, ale pravda je taková, že my herci se mnohem více těšíme na natáčení jiných scén. A to takových, které vyžadují hluboké emoce,“ popsal Jonathan Bailey v rozhovoru pro magazín OK!

„Vím, že ty scény možná vypadají sexy nebo dokonce noblesně, ale představte si místnost s mnoha kamerami, desítkami lidí stojících kolem vás, pobíhajícími koordinátory intimity a vším tím ostatním – a vy tam před nimi ležíte nahý a má to vypadat jako velmi intimní chvilka,“ vysvětluje.

„Ve skutečnosti to všechno působí dost směšně a absurdně a musím přiznat, že někdy je opravdu hrozně těžké se v takových chvílích nezačít smát,“ říká herec.

V první milostné scéně herec u divaček zabodoval už tři minuty po začátku první epizody seriálu Bridgertonovi a objevil se i v několika dalších. „Nejsem fanouškem nahoty a natáčení sexuálních scén, tak to prostě je. A souhlasím jen s natáčením takových scén, které mají význam pro příběh,“ přiznává.

Na otázku, zda chce mít jednou děti, herec odpověděl pro britské vydání magazínu Esquire takto: „Děti bych jednou chtěl, ale nespěchám. Stát se otcem je podle mě privilegium. Je to něco, o čem přemýšlím do budoucna. Jako muž – gay mohu plánovat jinak a netlačí mě naštěstí čas. Uvažuji o adopci či alternativních formách rodičovství, umím si představit třeba spolurodičovství s partnerem či se ženou, která touží po dětech,“ uvedl Bailey.









