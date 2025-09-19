Malkovich přiznal aféru s Pfeifferovou. Oběma nám to zničilo manželství, říká

„Nikdy předtím jsem o tomhle vlastně nemluvil. V práci si s lidmi rychle vytváříte emocionální vazby. To je součást herectví, tak to zkrátka je,“ řekl John Malkovich během rozhovoru pro podcast Fashion Neurosis. „Pro mě byla Michelle někým, koho jsem velmi oceňoval jako kolegyni – skvělá, zábavná a spravedlivá. Ale to já rozhodně nebyl.“
Michelle Pfeifferová se následně rozvedla se svým manželem Peterem Hortonem, zatímco Malkovichovo manželství s herečkou Glenne Headly se rozpadlo ještě během natáčení. Na manželovu aféru přišla sama.
„Celý svět se zamiloval do Michelle Pfeifferové a její manžel také. Podala mu rozvodové papíry hned po skončení natáčení,“ psal tehdy deník Daily Mail.
Snímek Nebezpečné známosti, založený na francouzském románu z 18. století, patří mezi nejuznávanější filmy osmdesátých let. Drama se zaobírá vášní, manipulací a zradou v aristokratické společnosti.
„Johnovo manželství se rozpadalo a během natáčení měl aférku s Michelle Pfeifferovou. Bylo toho na něho v té době příliš,“ okomentoval později situaci režisér Stephen Frears s tím, že se námět filmu vlastně tak trochu promítl do reálného života. Film nakonec získal tři Oscary a nominaci na stejnojmennou cenu za nejlepší film.
Pfeifferová se v roce 1993 provdala za scenáristu Davida E. Kelleyho a mají spolu dvě děti, přičemž jejich manželství patří mezi nejstabilnější v Hollywoodu. Malkovich je od roku 1989 partnerem režisérky Nicoletty Peyranové. Michelle Pfeifferová se k aféře s Johnem Malkovichem nikdy nevyjádřila.