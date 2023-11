Pátý manžel je o 32 let mladší. Konečně ten pravý, pochvaluje si Collinsová

Britská hvězda, která proslula v osmdesátých letech rolí potvory Alexis Colbyové v americkém seriálu Dynastie, je prý konečně šťastná a nikdy ji ani na chvíli nenapadlo, že by se s Percym rozvedla.

„Věřím v manželství. Proto jsem se vdávala pětkrát. A konečně to vyšlo. Teď mám opravdu nádherné manželství. Percy je sice o třicet let mladší než já, ale je to ten pravý. A já se na svůj věk rozhodně necítím,“ popsala Joan Collinsová v rozhovoru pro televizní stanici BBC Two.

„O svém věku nemluvím, ani o něm nepřemýšlím. Mám pár stejně starých přátel a popravdě mi nepřipadají zajímaví. Všichni kromě mě totiž hrozně zestárli,“ říká herečka, která letos oslavila 90. narozeniny.

Po příchodu do Hollywoodu prožila Collinsová několik milostných románků. Chodila například se Sydneym Chaplinem, synem Charlieho Chaplina, či se zpěvákem Harrym Belafontem.

Obzvláště vášnivý byl její vztah s legendárním Warrenem Beattym. Přišla s ním do jiného stavu, ale jak prozradila, nelituje, že šla na potrat, protože dítě by znamenalo rychlý konec její kariéry. Beatty požádal Collinsovou o ruku, ale jeho následná nevěra ji přiměla zasnoubení zrušit.

Joan Collinsová odhalila své tělo v roce 1978 ve filmu The Stud.

Jejím prvním manželem byl herec Maxwell Reed, o němž později v několika rozhovorech prohlásila, že to byl tyran a despota. Brala si ho jako mladičká dívka v roce 1952, rozvedli se oficiálně o čtyři roky později. Druhým mužem byl herec a zpěvák Anthony Newley. Ani s ním nebyla příliš šťastná. Manželi byli v letech 1963 až 1971. S Newleym má dceru Taru a syna Alexandera, s Kassem dceru Katyanu.

Jedenáct let byla manželkou filmového a hudebního producenta Ronalda S. Kasse, s nímž se rozvedla v roce 1983. O dva roky později se provdala za švédského playboye a zpěváka Petera Holma, ale bouřlivé manželství skončilo po dvou letech.

Nejtěžší životní chvíle Collinsová prožívala, když v období rozvodu se čtvrtým manželem její tehdy osmiletou dceru srazilo auto. Po několikatýdenním kómatu se ji podařilo vrátit k životu. Herečka náročnou situaci zvládla i díky své povaze. „Je ve mně trochu z postavy Alexis z Dynastie. Ta pružnost, síla a ctižádost,“ komentovala to pro média.

Stále vitální Joan Collinsová dnes žije střídavě v Los Angeles, v Londýně a na francouzské Riviéře u St.Tropez.