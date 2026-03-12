Nepotřebuješ to, ale děsně to chceš, říká Jitka Kocurová o narozeninovém daru

„Poprvé mám na sobě šaty, které nejsou úplně na tělo, takže se cítím velmi pohodlně,“ hlásila čerstvě sedmačtyřicetiletá Jitka Kocurová na Plese v Intru. „Asi bych plesy normálně nevymetala, ale vzhledem k tomu, že manžel je z Brna a máme tady spoustu přátel, tak si ty dva velké moravské plesy každý rok užíváme,“ vysvětlovala bývalá modelka.
U stolu byla obklopena partou kamarádek, se kterými chtěla dodatečně oslavit svoje narozeniny. „Včera jsem nestíhala, protože jsem byla s dcerou na krasobruslení. Má před mistrovstvím republiky, je v procesu tréninku, a já musím všechno absolvovat s ní, aby to stíhala se školou. Takže ji přemisťuji z jednoho konce Prahy na druhý,“ prozradila.
„Barunce je teprve dvanáct, ale funguje už jako vrcholový sportovec. Do toho studuje taneční konzervatoř. Takže pět hodin je v pohybu tam, potom přejíždíme rychle na stadion, kde další dvě hodiny tančí na ledě a pak přijde domů a já mám pocit, že musí odpadnout, přitom ona se jde ještě protahovat,“ popisuje denní režim své dcery.
Sportovní nadání má nejspíš po manželovi, který se kdysi věnoval vrcholově dráhové cyklistice. „Já jsem byla taky vedena ke sportu. Táta chtěl, abychom uměli od každého něco, ale vrcholově jsem nedělala nikdy nic,“ vypráví druhá Vicemiss České republiky 1999.
|
Nedáváme si žádné důvody k žárlení, říká o manželovi Jitka Kocurová
Dnes jezdí stejně jako její manžel na skialpech a zimnímu sportu se upsal taky jejich patnáctiletý syn. Dělal sjezdové lyžování. „Ale pak viděl několik ošklivých úrazů svých kamarádů a začal se bát. Tak jsme to stopli, protože to nemělo smysl. Mohl by v tom strachu udělat nějakou chybu a zbytečně se zranit. Vrátil se ke golfu, který dělal souběžně s lyžemi už od tří let. Je v reprezentaci golfové federace a slibuje si, že se díky němu dostane na školu do zahraničí, kde by chtěl studovat byznys,“ vypráví Jitka.
V manželství je spokojená a do partnera pořád zakoukaná. „Někdy mě Tomáš přivádí k šílenství, dokážeme se pohádat a vysvětlovat si leccos, ale ta chemie tam strašně funguje. Jsem do něj zamilovaná, protože se na mě stále dívá takovýma těma hezkýma očima,“ přiznává. „A hlídá si mě. Vnímá mě v davu. Bavíme se každý, s kým chceme, ale víme o sobě.“
Kdyby se okolo něj ochomýtala jiná žena, dokázala by jí Jitka dát zřetelně najevo, že k sobě s Tomášem patří. A platí to i naopak. „On je neuvěřitelný. Když mě vidí v hloučku a žárlí, tak přijde, zatočí se mnou, políbí mě a řekne: ‚Hezky se bav, lásko.‘ Já tomu říkám, že si mě ‚očůral‘. Takové to: ‚Klidně se s ní hoši bavte, ale je moje‘,“ směje se.
K narozeninám dostala od manžela chytrý prsten. I ten ji hlídá, ale jinak. „Říká mi, jak dlouho jsem spala, kolik hodin jsem byla v hlubokém spánku, za jak dlouho jsem usnula, jaký mám tep, tělesnou teplotu, jestli jsem vystresovaná…,“ popisuje Jitka jeho funkce a neustále se přitom dívá do telefonu, kde čte vyhodnocení svého stavu.
„Je to závislost, něco jako Instagram, když začínal. Nejprve to člověka baví a pak ho to začne obtěžovat,“ přiznává s tím, že zatím ho má krátce, takže je v první fázi.
Prsten by ji dokázal i varovat před případným zdravotním nebezpečím, ale Jitka si upozornění vypnula. „Nesnesu, aby mě někdo peskoval. Nemám ráda ani navigaci v autě. Říká mi třeba, abych jela doprava, ale já jedu rovně, takže je to kdo s koho. Nesnáším, když mě někdo manipuluje, chci se sama rozhodnout. A s tím prstenem je to asi takhle – vůbec to nepotřebuješ, ale děsně to chceš,“ říká s úsměvem.