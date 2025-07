„Někdy zasadíme strom tam, kde půda není úrodná. Pečujeme o něj, chráníme ho, věříme… ale kořeny se stejně nechytí,“ začala Jitka Boho svůj pondělní příspěvek na sociálních sítích, který doplnila černobílou fotografií.

„Uvěřila jsem, že když je o všechno viditelné postaráno, to neviditelné – dotek, blízkost, láska, něha – se dá nějak potlačit, umlčet a že je to možná druhořadé a vlastně ve vztahu to nepodstatné. Říkala jsem si, že možná opravdu chci moc, že jsem přecitlivělá. Až jsem málem zapomněla, jaké to je být milovaná a milovat,“ pokračuje dvojnásobná maminka.

„Možná to tak někomu stačí, a i to je v pořádku, nesoudím. Já ale potřebuju lásku cítit. Bez ní neumím žít a fungovat. S pokorou uzavírám jednu kapitolu a s nadějí hledím dál. Nejen za sebe, ale i za našeho Tedíčka. Protože děti potřebují rodiče, kteří žijí pravdivě,“ dodala modelka.

Třiatřicetiletá Jitka Boho má za sebou několik vážných vztahů. Po čtyřleté známosti s o dvacet let starším Josefem Ciprou kdysi zrušila zasnoubení.

Po následující krátké známosti s finalistou soutěže Muž roku Adamem Klavíkem navázala vztah s muzikantem a producentem Lukášem Boho. V roce 2015 se vzali a téhož roku se jim narodila dcera Rozárka. V roce 2020 se pár rozvedl.

V říjnu 2022 porodila syna Tadeáše. Jeho otcem je zpěvaččin nyní již expřítel Tomáš Hřebík, radní pro územní rozvoj v městské části Praha 8. Kvůli novému vztahu se brunetka přestěhovala s dcerou z Třebíče do Prahy.

Jitka Boho je modelka, zpěvačka a držitelka titulu Česká Miss 2010. Zahrála si například ve filmu Bastardi 2 a účinkovala v TV show Tvoje tvář má známý hlas. Bývala také zpěvačkou studentské kapely Spirit Rock, v roce 2009 soutěžila v Česko Slovenské SuperStar, kde postoupila do nejlepší čtyřicítky. V Las Vegas se zúčastnila soutěže Miss Universe, kde postoupila mezi patnáctku nejkrásnějších žen.