Jitka Boho se poprvé vyjádřila k rozchodu s Langmajerem. Život jde dál, říká

Jitka Boho prozradila jeden ze zásadních důvodů svého rozchodu s hercem Lukášem Langmajerem. Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 se svěřila s tím, že konkrétně se vyjadřovat nechce, ale popsala, co bylo podle ní ve vztahu jedním z největších problémů.
Jitka Boho (červen 2025)

Jitka Boho (červen 2025) | foto: Instagram @jitkaboho

„Je to tak, už s Lukášem nejsme. Tohle je jediné prohlášení, co k tomu budu dělat. V důvodech rozchodu se nechci pitvat. Ty důvody známe my a zná je i naše nejbližší okolí, rodina. To je pro mě nejdůležitější,“ svěřila se Jitka Boho na Instagramu.

Vysvětlovat důvody rozpadu několikaměsíčního vztahu připadá zpěvačce zbytečné. Každý si podle ní stejně myslí svoje, něco si domyslí, vymyslí a „každý ví vše nejlíp“.

„Chci jen říct, že toho vztahu nelituju. Bylo to intenzivní a byla jsem zamilovaná. Myslím si, že to přišlo v tu správnou chvíli a s Lukášem jsme se měli potkat a ukázat si nějaké věci. Možná mi urychlil i odchod z minulého vztahu, který byl nějakým způsobem nefunkční a stejně by tam k rozchodu dříve nebo později došlo,“ popisuje.

Důvodem rozchodu s Langmajerem je podle ní to, že se neshodli na věcech týkajících se praktického soužití. „Hodně jsme tam naráželi. Poznali jsme, že každý máme jiný pohled na společné žití a jiné představy. Prostě to nešlo a proto se naše cesty rozešly,“ vysvětlila Boho s tím, že v současnosti se chce soustředit především na práci a nejdůležitější jsou pro ni stále její děti. „Život jde dál, takový je život,“ dodala.

Děti potřebují rodiče, kteří žijí pravdivě, oznámila Boho rozchod s partnerem

Jitka Boho (rozená Válková) je modelka, zpěvačka a držitelka titulu Česká Miss 2010. V Las Vegas se po vítězství u nás zúčastnila také soutěže Miss Universe, kde postoupila mezi patnáctku nejkrásnějších.

Modelka plánovala kdysi svatbu s o dvacet let starším Josefem Ciprou, zasnoubení však zrušila. Po následné krátké známosti s finalistou soutěže Muž roku Adamem Klavíkem navázala vztah s muzikantem a producentem Lukášem Boho. V roce 2015 se vzali a téhož roku se jim narodila dcera Rozárka. V roce 2020 se pár rozvedl.

V říjnu 2022 porodila modelka syna Tadeáše. Jeho otcem je zpěvaččin bývalý přítel Tomáš Hřebík, radní pro územní rozvoj v městské části Praha 8. Kvůli vztahu s ním se Česká Miss 2010 přestěhovala s dcerou z Třebíče do Prahy. Po rozchodu chodila Jitka Boho nyní několik měsíců (od léta 2025) s hercem Lukášem Langmajerem. I tento vztah je už však minulostí.

