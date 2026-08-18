Z chlapů, co mi píšou na Instagram, mám strach, přiznává Jitka Boho

Českou Miss se stala před šestnácti lety, ale od začátku se chtěla věnovat hudbě. Až poté, co vstoupila do reality show Tvoje tvář má známý hlas, ji ale veřejnost začala vnímat jako zpěvačku. „V Miss jsem soutěžila jako Jitka Válková, pak jsem se vdala a Tvář absolvovala jako Jitka Boho. A lidi si s tím jménem spojili už tu, která zpívá,“ vypráví.
Bohužel v soutěži Miss neměla šanci svůj hudební talent předvést, což je jí líto. Tenkrát nebyla do finálového večera zařazena volná disciplína. Místo ní všechny soutěžící dostaly úkol spojený s adrenalinem. „Bylo to brutální. Dali mi pásku přes oči, odvezli na letiště, tam mě posadili do letadla a s pilotem, který se věnuje akrobatickému létání, jsem vystoupala do vzduchu. Uvnitř byla kamera a zabírala, co to se mnou dělá. Snažila jsem se nepozvracet, protože to by ty záběry asi dobře nevypadaly,“ směje se.
Od té doby do podobného letadla nesedla. Neskočila si ani s padákem, nezkusila paragliding. „Protože se mám ráda. Ale já jsem dopadla ještě dobře. Jedna holka měla za úkol sníst smažené červy. To bych nedala. Ani tenkrát, ani teď. Z červů mám panickou hrůzu,“ přiznává.
„Pavouci mi nevadí, i hady mám ráda, ty jsem chtěla dokonce chovat. Hrozně jsem si přála mít užovku červenou, ale nakonec k tomu nedošlo. Ale ti červi… ,“ vypráví. „Snědla jsem akorát tyčinku, která obsahovala mouku z červů. Moderovala jsem akci Potraviny budoucnosti, tak mi ji dali vyzkoušet. Chutnala jako běžná sladká müssli tyčinka, nevadila mi,“ popisuje.
Na Přírodovědecké fakultě UK, kterou nakonec nedokončila, protože se vrhla do showbyznysu, pracovali často se šváby, ti jí odporní nejsou. Studovala obor biologie a geologie. „Kameny mě taky baví. Doma mám menší sbírku minerálů. Věřím v jejich sílu a nosím některé při sobě. Myslím, že nás můžou ochránit, ovlivňovat fungování určitých orgánů. Podle mě mají léčivou schopnost,“ říká.
Po rozchodu s hercem Lukášem Langmajerem je sama. „Nežiju jako jeptiška, vždyť je mi teprve třicet čtyři let, ale vážným vztahům se bráním. Ono mě to samo do nich nepustí. Vnímám, že zamilovat se teď bude pro mě těžké. Strašně jsem se spálila. Asi to tak mělo být, do každého vztahu jsem šla vždycky naplno. Ale neřekla bych, že v tom posledním jsem já byla ta rychlejší, hodně jsem mu ale obětovala a citově se vydala bez rezervy, tak mě to popálilo,“ rekapituluje.
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Mizející prsa i povolené bříško. Jitka Boho ukázala, že není dokonalá
Vyrovnání se s bolestivým rozchodem, který přišel krátce poté, co odešla od otce svého syna a Langmajer od manželky a dvou dětí, zvládla nakonec sama bez terapeutky. „Dokázala jsem se na ty věci podívat s nadhledem a nezaujatě. S odstupem času si myslím, že to dopadlo velmi dobře. Dostala jsem se z předchozího vztahu, kde bych asi ještě nějakým způsobem přetrvávala, a je to tak, jak je,“ vysvětluje.
Nouzi o ctitele nemá. „Ale mám problém seznamovat se s někým, kdo mi napíše přes Instagram. Strašně se toho bojím, protože nevím, kdo na té druhé straně je. Můžu se podívat na fotky, ale ty o tom člověku nic nevypovídají. A když si někam vyjdu, vnímám zkoumavé pohledy lidí, což mi vadí,“ říká.
„Přitom, pokud se chce někdo se mnou vyfotit, nemám s tím problém, vážím si každého fanouška. Ale co se týče soukromí… Pokud bych si chtěla s nějakým mužem zajít na večeři, bylo by to pro mě těžké. Sleduji okolí, a když vidím, že si lidi něco šeptají, v hlavě se mi rozjíždějí scénáře, že mluví o mně a je mi to nepříjemné,“ popisuje, s čím bojuje.
„Přitom chci mít čas se s tím člověkem, který mi jednou vstoupí do života, poznávat. Klidně rok nebo dva. Nechci hned po pár měsících říkat, že mám vztah. Takhle k tomu přistupuji, ale v tom seznamování je to náročnější.“
Nejpřirozeněji se cítí mezi „svými“. „Na druhé straně si říkám, jestli není lepší varianta mít někoho mimo branži. Ale Tomáš, tatínek mého Tadeáška, byl odjinud (Tomáš Hřebík je politik, pozn. red.) a naráželi jsme na to, že ho moje práce vůbec nezajímala, nepodporoval mě v ní. A to je taky důležité, fandit si navzájem. Každá mince má dvě strany, nikde to není dokonalé, ale my jsme neměli ani společné zájmy. Nikde žádný průsečík. Jenom toho Tedíka, což je pro budoucnost vztahu strašně málo,“ vypráví.
S Rosálií i Tadeášem otěhotněla po čtyřech měsících známosti. „Oba mí expartneři chtěli dítě a já vlastně taky. A hodně rychle přišlo takové to: ‚Pojď, přestěhuj se ke mně.‘ Říkala jsem: ‚No, tak jo.‘ Byla jsem vlastně taky trochu blázen, že jsem do toho hned šla. A naplno. Ale ničeho nelituji,“ vypráví.
Vztah s Langmajerem má v sobě uzavřený. „Poprvé od našeho rozchodu jsem ho viděla v červnu, když jsme spolu hráli v muzikálu Mýdlový princ v Divadle Broadway. V tu chvíli jsem do hraní dala všechny emoce, které jsem v sobě měla, a tím jsem se jakoby vyčistila. Od té doby jsme se nepotkali,“ dodala.
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25. března 2026