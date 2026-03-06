Nevěděla jsem, že jsou muži schopni předstírat, říká Boho po rozchodu s Langmajerem

Právě na Mýdlovém princi se s Lukášem Langmajerem, který žil do té doby s matkou svých dětí, stejně jako Jitka Boho s otcem svého syna, do sebe zamilovali.
„Říkala jsem si, že by to mohlo být takové definitivní ukončení,“ vypráví Jitka Boho, na které by nikdo smutek z rozchodu nepoznal. Je pozitivní, skvěle vypadá a věří, že ještě nějaké zamilování zažije. „Láska bude, zatím nejsem tak stará. Ale je pravda, že jsem se v chlapech zklamala. Jsem strašně naivní, nečekala jsem, že dokážou něco hrát, předstírat, já jim věřila. Je to pro mě velké ponaučení. Na druhé straně to tak asi mělo být,“ rekapituluje.
„Díky Lukášovi jsem měla svým způsobem motivaci odejít z předešlého vztahu, protože tam jsme fungovali jenom jako rodiče a bylo to už dlouhodobě takhle nastavené. Možná, že i Tomášovi se tím ulevilo. Teď si každý dál děláme to svoje, pokračujeme ve své práci a jediné, co nás spojuje je Tedík,“ říká na adresu svého bývalého partnera politika Tomáše Hřebíka.
„A že to takhle dopadlo? Já ničeho nelituju. Ani že jsem odešla od Tomáše, ani vztahu s Lukášem,“ říká. Přiznává ale, že na to šli s bratrem Jiřího Langmajera rychle a sestěhovali se příliš brzy.
Nakonec se musela vyrovnávat i s negativními reakcemi na sociálních sítích. „Ženy většinou hází vinu na ženu. Myslí si, že je to ona, kdo odvedl muže od rodiny. Takových zpráv jsem dostala devadesát procent. Ale ono to může být přece i naopak. Mrzí mě, že se ženy navzájem nepodporují, ale jdou spíš proti sobě. Možná se v tom názoru zrcadlí jejich vlastní život. Ale musím přiznat, že byla i spousta těch, které mi naopak poslaly krásná a podporující slova,“ vypráví Boho.
V současné době není s Lukášem Langmajerem vůbec v kontaktu, takže setkání na jevišti bude pro oba velký citový náraz. „Jsem profík, tak myslím, že to zvládnu, a on by měl taky,“ tipuje si Jitka. Každopádně jí může zmítat, bolest, vztek i naštvání, což nepopírá. „Tak to všechno dám do té postavy. Ale doutnání, to ne. Je to ukončené,“ říká rozhodně, že návrat nepřipadá v úvahu.
On šel zpátky ke své rodině, ona zůstala v bytě, který si společně pronajali, a stará se o své děti. Desetiletá Rozálka, kterou má s muzikantem Lukášem Boho, je už pomalu v pubertě. „Řekla bych, že je celá po tátovi. Jak vizuálně tak povahou. Je hodně temperamentní, takže je to s ní trošku složité, ale zároveň je velmi nadaná,“ říká Jitka. Hudební talent zdědila po obou rodičích. „Ale jde na to spíš přes nástroje, bude asi multiinstrumentalistkou. Hraje na cello, kytaru, začala i s bicími a baví ji to. Je vidět, že je to její směr,“ dodává.
Placení kroužků zatím finančně zvládá. „Horší je to s hudebními nástroji. Máme tři kytary, z toho jednu elektrickou a cello zatím půjčené. Ale pokud u něho vydrží, tak jí asi koupím vlastní. A kvalitní nástroj stojí od šedesáti tisíc výš. Ale zase je to investice, neztrácí na hodnotě, když je dobře vybraný,“ vysvětluje.
Sama se učila hrát na klavír a zabrnká pár písniček i na kytaru. Odmala si ale skládala vlastní písničky a orientovala se na zpěv. A pěvecky se zdá být disponovaný i její tříletý syn, o kterého se s manželem starají oba. „Střídáme krátký a dlouhý týden, takže je to komplikovanější na plánování. Ale Tomáš to měl jako podmínku. Trošku mě to mrzí, protože si myslím, že takhle malé děti by měly trávit víc času s maminkou. Ale tatínek si za tím stál a nešlo to jinak,“ krčí rameny.
„Malý to bere dobře. Nastavili jsme si s Tomášem, jak to s ním budeme komunikovat, aby to pro něj bylo jednoduché a uchopitelné. Takže, když ho mám já, říkám mu, že je tatínek v práci a naopak. Nezatěžujeme mu hlavičku tím, jak to mezi námi je,“ popisuje průběh střídavé péče. Na Lukáše si naštěstí děti ještě zvyknout nestihly, takže žádné drama po jeho odchodu se nekonalo.
Zvládnout chod domácnosti s malými dětmi souběžně s prací pro ni není lehké. „Asi neumím dobře pracovat s časem, protože i když vstanu v pět hodin ráno, stejně nestíhám. Ale nestěžuji si. Mohlo by to být mnohem horší. Máme skvělé zázemí, hezký byt, školu i školku blízko, akorát rodiče jsou daleko,“ říká Jitka, kteřá přijala pozvání Michaely Štikové, aby pokřtila její nový videoklip k písničce Slovem tě chráním, kterou napsal Václav Noid Bárta.
V současné době Boho zkouší v Divadle Broadway nový muzikál Andělé. Původně do něj byl obsazený i Lukáš Langmajer, pak přestal na zkoušky chodit a nakonec roli vrátil, protože na ni údajně neměl čas. Mezitím se však s Jitkou Boho rozešli.
Jitka hraje manželku hlavní postavy Mirka Průši. Střídají se v ní Michal Novotný, Lukáš Měcháček a Marián Labuda mladší. „Je to moje teprve třetí muzikálová role, nemám ještě tolik hereckých zkušeností, tak jsem ráda, že se vedle Tomáše Měcháčka, se kterým jsem hrála v Mýdlovém princi, potkávám i s Michalem Novotným, což je taky ostřílený herec,“ říká.
Zatímco v Mýdlovém princi ji čeká duet Kohout od Nedvědů, který miluje, v Mýdlovém princi bude s Lukášem Langmajerem zpívat Neckářův hit Podej mi ruku a projdem Václavák. A to bude zcela v rozporu s tím, co oba k sobě v současné době cítí.
10. září 2025