Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou. Vnuk Vojta Staš přivítá na svět syna

Autor:
  11:11
Jiřina Bohdalová (94) se ještě letos stane prababičkou. Její vnuk Vojta Staš (30), syn herečky Simony Stašové, čeká prvního potomka. S o dva roky mladší manželkou Helenou odhalili pohlaví miminka, bude to kluk. Jméno však prý zatím budoucí prababičce prozradit nechtěli.

„Čekám pravnuka, moc se těším, bude to okolo Mikuláše. Už máme hezké bříško. Nevím, jak se bude jmenovat, oni mi to nechtějí říct,“ svěřila se Jiřina Bohdalová v rozhovoru pro pořad Showtime.

Vojta Staš a manželkou Helenou se těší na svého prvního potomka. (říjen 2025)

„Já jsem pro česká jména. Ale každé jméno, když se hezky řekne, tak je krásné. Já jsem měla nápad, Antonín František, páč František byl můj tatínek – Antonín František Staš, Tony Staš. To je hezké jméno. Tak jsem to tak vymyslela, ale nejspíš to tak nebude, oni budou chtít moderní jméno. Už se moc těším, budou se mi třást ruce,“ směje se herečka.

Novomanželé Helena a Vojtěch Stašovi (Praha, 8. července 2023)
Jiřina Bohdalová, Marek Ciccotti a Pavel Skřípal (Praha, 8. července 2023)
Simona Stašová a její syn - ženich Vojtěch Staš (Praha, 8. července 2023)
Vojta Staš a manželkou Helenou se těší na svého prvního potomka. (říjen 2025)
51 fotografií

Být prababičkou si Jiřina Bohdalová přála už dlouho. „Pro mě je to další bod v mém životě, ke kterému směřuji a kterého se chci dožít. Je důležité si takové cíle dávat. A tak to taky budu dělat až do konce,“ uvedla.

Vojtěch Staš je mladším synem herečky Simony Stašové (dcera Jiřiny Bohdalové). IT specialista se oženil v roce 2023, vzal si zahradní architektku Helenu Dobiášovou, se kterou chodil před svatbou osm let. Na veselce nechyběl ani ženichův otec, herec Pavel Skřípal, či Stašova babička Jiřina Bohdalová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou. Vnuk Vojta Staš přivítá na svět syna

Jiřina Bohdalová (94) se ještě letos stane prababičkou. Její vnuk Vojta Staš (30), syn herečky Simony Stašové, čeká prvního potomka. S o dva roky mladší manželkou Helenou odhalili pohlaví miminka,...

29. října 2025  11:11

Hugh Jackman se poprvé ukázal s kolegyní, kvůli které opustil starší manželku

Hugh Jackman (57) a jeho přítelkyně Sutton Fosterová (50) se poprvé ukázali ve společnosti jako oficiální pár. Herec kvůli své kolegyni odešel od manželky Deborry-Lee Furnessové (69), se kterou se...

29. října 2025  9:28

Řád pro jadernou fyzičku Danu Drábovou převzala její partnerka Markéta

Jaderné inženýrce a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové (†64) byl v úterý in memoriam udělen Řád bílého lva za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti,...

29. října 2025  8:17

Love Island: AI děti, lívance a movie night, která změnila osudy ve vile

Reality show Love Island zažila den plný emocí. Soutěžící si vyzkoušeli roli rodičů nanečisto. Vila se proměnila ve školku, kde hlavní roli hrály realistické panenky, pláč a témata o budoucnosti....

29. října 2025  7:31

Mysleli si, že jsem Formanův syn, vzpomíná Bob Klepl, jak objel svět

Je to paradox. Takový, jaký umí člověku připravit jenom sám život. Když neměl do čeho píchnout, hrál Bob Klepl po světě loutkové divadlo. Pak se dočkal konečně činoherních rolí, následně i filmových...

29. října 2025

Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...

29. října 2025

Má žena by si občas přála být klisnou, říká Ondřej Kraus. Vedle hraní závodí v parkuru

Premium

Zase jeden mezi herci, který miluje koně. Se svou manželkou herečkou Šárkou Vaculíkovou, s bratrem Martinem, také hercem, a jeho rodinou žije Ondřej Kraus na statku, kde je chovají. A právě na...

28. října 2025

V sedmdesátce další dítě. Hvězda seriálu Frasier je osminásobným otcem

Herec Kelsey Grammer (70) má dalšího syna. O novém přírůstku do rodiny se pochlubil v podcastu Pod Meets World. Jeho osmý potomek dostal jméno Christopher. Se svou čtvrtou manželkou Kayte Walshovou...

28. října 2025  16:36

Jsou hollywoodské děti častěji trans? Stalloneho manželka má vlastní teorii

Bývalá modelka Jennifer Flavinová (57) vzbudila pozornost svými výroky na téma dětí vyrůstajících v prostředí zábavního průmyslu. Podle manželky herce Sylvestera Stalloneho postrádají „strukturu“,...

28. října 2025  15:07

TikToker a kouč zemřel ve věku 25 let. Poslední video nahrál v den smrti

Zemřel TikToker, influencer a finanční kouč Ben Bader. Bylo mu 25 let. Zprávu o úmrtí oznámila na sociálních sítích jeho přítelkyně Reem a později také rodina. Poslední video nahrál v den své smrti.

28. října 2025  13:18

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Co je s hvězdou seriálu Báječná léta? Herce vyhodili před třemi lety

Fred Savage (49), bývalý dětský idol známý ze seriálu Báječná léta, zažil v posledních letech tvrdý pád. V roce 2022 byl po obviněních ze sexuálního obtěžování vyhozen z rebootu seriálu, který...

28. října 2025  10:02

Jak tohle zvládají? Jan Musil s partnerem si pořídili devět psů

Tak tohle už je pořádná rodina. Moderátor Jan Musil má dvě dcery, čtyři vnoučata a devět psů! K tomu se svým partnerem Jakubem krmí každou kočku, která se zatoulá na jejich pozemek. Zdálo by se, že...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.