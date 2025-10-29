Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou. Vnuk Vojta Staš přivítá na svět syna

„Čekám pravnuka, moc se těším, bude to okolo Mikuláše. Už máme hezké bříško. Nevím, jak se bude jmenovat, oni mi to nechtějí říct,“ svěřila se Jiřina Bohdalová v rozhovoru pro pořad Showtime.
„Já jsem pro česká jména. Ale každé jméno, když se hezky řekne, tak je krásné. Já jsem měla nápad, Antonín František, páč František byl můj tatínek – Antonín František Staš, Tony Staš. To je hezké jméno. Tak jsem to tak vymyslela, ale nejspíš to tak nebude, oni budou chtít moderní jméno. Už se moc těším, budou se mi třást ruce,“ směje se herečka.
Být prababičkou si Jiřina Bohdalová přála už dlouho. „Pro mě je to další bod v mém životě, ke kterému směřuji a kterého se chci dožít. Je důležité si takové cíle dávat. A tak to taky budu dělat až do konce,“ uvedla.
Vojtěch Staš je mladším synem herečky Simony Stašové (dcera Jiřiny Bohdalové). IT specialista se oženil v roce 2023, vzal si zahradní architektku Helenu Dobiášovou, se kterou chodil před svatbou osm let. Na veselce nechyběl ani ženichův otec, herec Pavel Skřípal, či Stašova babička Jiřina Bohdalová.