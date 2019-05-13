V životě Jiřiny Bohdalové mělo významné místo hned několik mužů. Někteří v životě osobním, jiní zase pracovním. Herečka, která byla dvakrát vdaná, si na nezájem mužského pohlaví nemohla stěžovat. Přesto se už po druhém rozvodu nikdy nevdala.
Herečka na svého tatínka Františka (na snímku z roku 1941 s manželkou Marií) vždy s láskou vzpomínala. V roce 1954 ho odsoudili na 15 let za napomáhání k velezradě, když pomáhal někdejšímu ministru Ladislavu Karlu Feierabendovi k emigraci. Ve valdické věznici strávil sedm let.
Herečka, které v době zatčení tatínka 23 let, se musela starat o rodinu a pravidleně ho ve vězení navštěvovala. František Bohdal v roce 2016 obdržel in memoriam od ministerstva obrany osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji.
Prvním manželem Jiřiny Bohdalové byl Břetislav Staš, se kterým má jedinou dceru Simonu. Poznali se v Ostravě a vzali, když byla herečka těhotná. Když se Staš vrátil z vojny, přišlo vystřízlivění z mladické lásky. Shodli se, že se rozvedou.
S uznávaným seismologem a geofyzikem měla dobré vztahy až do jeho smrti v roce 2021. Bylo mu 93 let.
Druhým manželem a velkou láskou herečky byl kolega Radoslav Brzobohatý (na snímku ve filmu Ucho z roku 1969). Poznali se v roce 1964 a ten samý rok začali společně bydlet.
Společnou cestu životem stvrdili v létě 1970 během natáčení seriálu F. L. Věk. (na snímku). Když se však herec zakoukal do slovenské herečky Hany Gregorové, následoval po 12 letech manželství rozvod.
Po rozvodu se třicet let skoro nestýkali. S exmanželem se nakonec usmířila a v roce 2012 si spolu zahráli ve filmu Vrásky z lásky, který byl posledním snímkem Radoslava Brzobohatého.
Díky staršímu vnukovi Markovi Ciccottimu (druhý zleva) zvládla začátkem roku 2023 boj s plicní embolií. „Strašně děkuju mým synům, a především staršímu Markovi, protože máma je tady hlavně díky němu. Marek s ní spal na jednotce intenzivní péče a dával jí na pusu kyslík, který si ona nechtěně strhávala. Takže díky Markovi je máma tady,“ řekla Simona Stašová.
Mladší vnuk Vojtěch Staš (na snímku s babičkou a manželkou Helenou) se o herečku pečlivě staral a dohlížel, aby měla všechno, co potřebuje. Jeho syn Antonín, který se narodil v roce 2025, byl hereččiným prvním pravnoučetem. Roli prababičky si užívá.
Dalším osudovým mužem byl zpěvák Karel Gott (na snímku s manželkou Ivanou a dcerami Charlotte a Nelly).
Karel Gott namaloval Jiřině Bohdalové v roce 2016 k 85. narozeninám originální obraz. Na něm je on jako ženich a ona jako nevěsta. Jeho maminka totiž chtěla, aby si vzal herečku za ženu.
Jiřina Bohdalová na Gottovo vlastní přání měla proslov na zádušní mši za zesnulého zpěváka ve svatovítské katedrále 12. října 2019. Lidé mohli přenos sledovat na velkoplošných obrazovkách.
Divadelní kariéru začínala po boku Jana Wericha v Divadle ABC a posléze v Městských divadlech pražských. Právě kvůli osobě Jana Wericha kontaktovala Jiřinu Bohdalovou Státní bezpečnost, Bohdalová však informace o Werichovi odmítla předávat. Přesto Bohdalovou od konce 50. let vedli jako agentku a teprve až roku 2004 soud konstatoval, že byla ve svazcích StB vedena neoprávněně.
Nerozlučnou dvojici vytvořila s Vladimírem Dvořákem, se kterým řadu let bavili v pořadu Televarieté. Pracovali spolu bezmála 40 let.
Ráda vypráví historky také o hereckém kolegovi Vladimíru Menšíkovi, se kterým si zahrála například v Chalupářích v roce 1975.
Hereččin kolega Ivo Niederle byl jejím osobním „kritikem“. Nechyběl na žádné premiéře a společně probírali, jak inscenace dopadla a co případně udělat lépe.
Scenárista Jiří Hubač psal Jiřině Bohdalové role na přání. Napsal pro ni divadelní hry Generálka a Dům na nebesích a filmovou Fany, za kterou herečka získala Českého lva. Pojil je nejen pracovní vztah, byli také dobrými kamarády.
Jiřina Bohdalová má v posledních letech hned dva „dvorní“ režiséry. Jedním z nich je Zdeněk Zelenka, se kterým natočila například oblíbenou pohádku z roku 1993 Nesmrtelná teta.
Druhým režisérským oblíbencem herečky je Jiří Strach. Natočili spolu řadu snímků včetně jejího zatím posledního filmu Svatá z roku 2024.
Coby čestná výkopářka procestovala herečka s fotbalovým klubem Amfora (AMatérské FOtbalové RArity) kus světa. Prezidentovi klubu Petru Salavovi (na snímku uprostřed) v žertu říkává Synáčku.
Slovenský podnikatel Luboš Focko (vlevo) Jiřinu Bohdalovou často doprovází na společenské akce. Přestože bulvár spekuloval o jejich mileneckém vztahu, herečka to vždy popřela. Na snímku je také její kamarád Martin Dejdar.
Jiřina Bohdalová se nikdy netajila tím, že jejím oblíbencem je český prezident Miloš Zeman. „Milá Jiřinko! Moc na Tebe myslím, ať se co nejdříve vyzdravíš, jsi zase fit, a opět kolem sebe šíříš báječnou náladu, jak umíš jen Ty. Rád se vždy nechám Tvým humorem nakazit. Takže se těším, až se uvidíme! Tvůj Miloš,“ napsal exprezident na sociálních sítích ke společné fotografii, když byla herečka v září 2024 hospitalizována kvůli otravě jídlem.
Jejím dalším dobrým přítelem je lékař Petr Neužil, který kromě herečky pečoval i o zdraví jiných známých tváří včetně Marty Kubišové nebo Ivy Janžurové a dalších. Jiřina Bohdalová 15. ledna 2025 podstoupila zákrok kvůli odstranění zvětšené štítné žlázy, která kvůli nezhoubným nádorům zbytněla tak, že jí už blokovala dýchací cesty. Staral se o ni mimo jiné právě profesor Neužil, který tenkrát o jejím zdraví informoval.
