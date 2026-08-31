Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu

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Ani nevím, jestli děti mít mohu. Jiří Ployhar o výrazně mladší partnerce i o svých rolích
Jiří Ployhar si letošní léto užil naplno. Herec vyrazil na několikadenní dovolenou na řecký ostrov Korfu se svou partnerkou Laurou, která je o osmadvacet let mladší. Zamilovaný pár se společně objevil na několika fotografiích v plavkách, které Ployhar zveřejnil na sociálních sítích.
„Ahoj léto, ahoj (pětidenní) prázdniny,“ napsal herec k sérii snímků. Nechyběla ani jeho typická nadsázka. „Nepředstírané štěstí (předstírané jsou jenom moje svaly),“ okomentoval fotografie, na nichž se usmívá po boku své partnerky.
Jiří a Laura o svém vztahu poprvé veřejně promluvili v roce 2025. Poznali a dali se dohromady při natáčení filmu Tahle párty je DEAD, kde Laura pracovala v produkci.
Dvojice spolu také žije. Už začátkem roku Ployhar prozradil, že se s Laurou sestěhovali pouhé dva a půl měsíce po seznámení. „Zvládáme to v pohodě,“ uvedla tehdy Laura. Herec si zároveň pochvaloval, že mu partnerka pomohla změnit jídelníček a že místo knedlíků se zelím přešel na zdravější stravu.
Jejich věkový rozdíl pochopitelně přitahuje pozornost veřejnosti. Ployhar v minulosti přiznal, že ho některé negativní komentáře na adresu jejich vztahu zraňovaly. Dnes se však zdá, že si společný život užívají po svém. V lednu navíc dvojice pobavila veřejnost odvážnou novoroční fotografií, na níž oba pózovali svlečeni do půl těla.
Sám Ployhar letos v rozhovoru pro iDNES.cz mluvil o tom, že si vedle své partnerky užívá život a přemýšlí také o založení rodiny. Přiznal, že by si děti přál, zároveň ale dodal, že si není jistý, zda je vůbec může mít.
Jiří Ployhar je absolventem Pražské konzervatoře a DAMU a na obrazovce se objevil už jako osmiletý ve filmu Kukačka v temném lese. Diváci ho znají z řady filmů a seriálů, často také v rolích záporných postav. Výrazně se zapsal například jako trenér Žloutek v projektu Vyšehrad, objevil se také ve filmech Lidice, Rafťáci, Micimutr nebo Vyšehrad: Dvje. Věnuje se rovněž dabingu.