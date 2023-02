Jiří Mádl se stal poprvé otcem. O matce dítěte odmítá mluvit

„Ano, je to tak, narodil se mi syn František,“ potvrdil informaci o narození dítěte Jiří Mádl v rozhovoru pro Expres.cz na tiskové konferenci, kde byl jedním z VIP hostů coby režisér snímku Vlny.

Do větších podrobností zacházet nechtěl, své soukromí si přísně hlídá. Podle informací bulváru se rozešel se srbskou stylistkou, scénografkou a kostymní výtvarnicí Andrijanou Trpkovićovou (44), se kterou byl herec a režisér vídán ještě loni, proto se spekuluje o náhradní matce.

„Asi jste zaregistroval, že jsem se k tomu nevyjadřoval. Mám nějaké své důvody a nebudu to měnit,“ dodal herec, jehož první potomek měl přijít na svět v porodnici v pražském Podolí.

Jiří Mádl a Andrijana Trpkovič ma křtu knihy Přitažlivost planety Krypton (Praha, 26. května 2022)

Než se objevily zvěsti o miminku, měla Andrijana Trpković na svém facebookovém profilu úvodní fotku s Jiřím Mádlem, která byla pořízena loni v Portugalsku. Nahrála ji 8. prosince 2022, tedy v době, kdy už by to údajná maminka měla mít „za pár“. Až do 10. ledna byly také k vidění její komentáře k hercovým statusům a společným fotkám, které byly bohaté na srdíčka a láskyplná vyznání. Nyní má zrušený účet a zmizely i komentáře z profilu Mádla.

Kostymérka Andrijana Trpković chodila v minulosti například s herci Vojtěchem Kotkem (2008) či Stanislavem Majerem (2015).

Jiří Mádl je český filmový herec, režisér a scenárista. Vystudoval sociální a masovou komunikaci na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Velmi oblíbený se stal díky spolupráci a přátelství s Vojtou Kotkem, rovněž hercem a režisérem. Spolu také moderovali televizní pořady, jako byl například Stahovák.

Jako herec se proslavil například filmy Snowboarďáci, Rafťáci, Colette, Gympl, Probudím se včera, Peklo s princeznou nebo Deníček moderního fotra. Jeho režijním debutem byl film Pojedeme k moři, za další projekt Na střeše získal mnohá ocenění.