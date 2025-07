Hercovou první manželkou byla televizní hlasatelka Jana Fořtová (79). Vzali se v roce 1966 a rozvedli po 23 letech manželství v roce 1989. Měli spolu syna Tomáše, který se po rozvodu rodičů s matkou přestěhoval do Austrálie a přijal příjmení Fořt, podle druhého manžela své matky. „Pracuje tam jako tenisový trenér, bohužel se ale skoro nevídáme,“ řekl o nejstarším synovi herec před lety.

Jana Fořtová a Jiří Krampol (18. dubna 2006)

Druhou manželkou Jiřího Krampola byla právnička Hana Suvajdžičová. S ní měl herec dalšího syna Jiřího. Také on dostal po rozvodu rodičů nové příjmení podle svého otčíma. Přestože žije v Česku, s hercem se téměř nestýkal.

Jiří Krampol po rozvodech dovolil, aby si jeho syny adoptovali partneři jeho exmanželek a herec byl jako otec vymazán ze všech dokumentů.

Jeho v pořadí třetí manželkou byla manekýna a herečka Marta Krampolová (64). Měli spolu syna Jana, který zemřel v sedmi měsících. Herec si osvojil syna své choti z předchozího vztahu Martina, který přijal příjmení Krampol a stal se tenisovým trenérem.

Marta Krampolová, Martin Krampol a Jiří Krampol na oslavě hercových osmdesátin (10. července 2018)

Poslední manželkou byla o 23 let mladší učitelka v mateřské škole a pozdější uvaděčka v divadle Semafor a prodavačka Hana Krampolová. S hercem se vzali v roce 1993. Čekali spolu dceru, ale nastávající maminka v sedmém měsíci několik hodin po odběru plodové vody zkolabovala, byl jí vyvolán porod, ale holčička přišla na svět bez známek života.

„Dítě jsme si moc přáli a dlouho se o něj pokoušeli. Podařilo se to, až když Haničce bylo nějakých pětatřicet let. Dopadlo to ale bohužel strašně. Dlouho se z toho nemohla vzpamatovat, těžce to nesla a trápilo ji to až do smrti. Tím odstartovaly všechny její zdravotní problémy,“ řekl Jiří Krampol v pořadu 13. komnata.

Herec pal měl blízko k synovi své čtvrté choti z prvního manželství Petrovi, který také přijal příjmení Krampol. Hana Krampolová zemřela 3. srpna 2020 ve věku 59 let na vykrvácení z prasklého vředu na jícnu. Několik let před svou smrtí ji sužovaly zdravotní problémy a závislosti, ze kterých se opakovaně léčila.