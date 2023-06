Dvořák a Zábranská se rozešli. Už nejsme pár, říká o 28 let mladší Slovenka

„S Jirkou už netvoříme pár,“ řekla pro slovenský list Nový čas herečka a moderátorka. „Hlavním důvodem rozchodu byla vzdálenost, která nás oddělovala, a také množství pracovních povinností, které nám neumožňovaly trávit spolu dostatek času. Zůstali jsme však velmi dobří přátelé.“

Dvojici nevadil větší věkový rozdíl, na který mnozí poukazovali. „Je mi jedno, kdo si co říká, už od Let’s Dance se negativní komentáře snažím filtrovat. Podstatné je, jak to vnímáme my dva a moji blízcí, kteří ho mají rádi, všichni si navzájem rozumíme. Namluví a napíše se toho hodně, s tím stejně nic neudělám. Jsem šťastná,“ řekla na začátku vztahu Zábranská.

Martina Zábranská, které se přezdívá Maca, je známá hlavně z rádiového éteru a loni moderovala slovenské verzi StarDance s názvem Let’s Dance. Hrála v seriálu Mama na prenájom a v roce 2012 i v pohádce Šťastný smolař.

Právě tam se poprvé poznala s Jiřím Dvořákem. Bylo jí v té době 17 let a s hereckým kolegou, který se jí prý líbil, byli v kontaktu jen sporadicky. Dohromady se dali až po letech a poprvé se na veřejnosti ukázal loni na karlovarském festivalu.