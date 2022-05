Chlapi si v manželkách často nahrazují matky. Já ne, říká Jiří Burian

Jiří Burian nejen o Kapitánovi Demo

V čem jste specifický pár?

Jsme pár neklasický, těžko zařaditelný. Pracujeme spolu, přitom dokážeme být spontánní, trochu punk. Jsme si loajální a věrní dvanáct let. Málokdo má ke své ženě takový vztah. V debatách s chlapy si všímám, že si v manželkách často nahrazují matky, které je třeba očurávat. Takhle to nemám.

Kde jste se seznámili?

V Divadle Husa na provázku v Brně při turné s mým tátou a Lenkou Dusilovou. Po koncertě jsme si sedli v divadelním baru, kam vešly dvě zajímavé energické slečny.

(Darina: Studentky herectví, Veronika Lazorčáková a já. Byla jsem rozmrzelá po nevydařeném rande, vtom vidím na baru kamarádku Lenku Dusilovou. A ona že mě seznámí s Mikolášem Růžičkou a Jiřím Burianem. Ztratila jsem úplně dech, takoví krásní chlapi, já nezadaná. Ještě tu noc se mi o Jirkovi zdálo.)

Jiří Burian Jako přední hudební osobnost spolupracuje s mnoha muzikanty a zpěváky. Už v devadesátých letech prorazil s indie kapelou Southpaw. V roce 2015 přišel s projektem Kapitán Demo, který je jeho alter egem. Prvního října představí v pražské O2 universum desku Mistr světa všeho za účasti Dalibora Jandy, s nímž Demo nazpíval první singl Pudeme domů a budeme někoho pomlouvat, a dále Jana Bendiga, Zdeňka Godly a mnoha dalších.

Jak vám Darina pomáhá?

Od našich počátků před jedenácti lety mě začala podporovat v tvorbě, chtěla mi svým drivem a energií pomoct, podpořit mě. Časem se stala prvním soudcem a rádcem. A když prohlédla, v jakém stavu je moje fakturování, nabídla se, že se o to postará, což časem dorostlo v kompletní management.

Jak se vám spolupracuje?

Oba milujeme výzvy a situace, když se věci uvedou do pohybu. Darina je navíc důsledná, férová, spolehlivá, dominantní. Když mě režíruje při natáčení, vyplácí se i její vystudované herectví, dokáže herce správně nakoučovat, vést kolektiv.

V čem je lepší než vy?

Rozhodně v praktickém vedení domácnosti. Taky ve vedení firmy, v účetnictví. A asi je lepší i v přístupu ke svému tělu a k životosprávě. Není tak brutální požitkář jako já.

Proč máte tolik dětí?

Děti jsem chtěl už od patnácti. Máme jich tolik proto, že moje žena je pro mě hodně atraktivní. Klidně bych s ní měl dětí dvacet.

Jak se měníte v Kapitána Demo?

Do deseti minut si obleču kompletní kostým. S navlečením poslední položky kostýmu na tělo ve vteřině měním hlas.

(Darina: Vtipné je, že tím se změní i můj přístup k němu. Změní nás to ve vteřině oba.)

Nakolik se Demo proměnil?

Podle původní idey býval Kapitán Demo bližší Tonymu Cliftonovi v pojetí Andyho Kaufmana – trochu zlý, škodolibý, zároveň vtipný tlusťoch s nadhledem. V důsledku evoluce se z něj stal pozitivnější, familiární, ležérní, hodný strejda, který vnáší dobrou náladu a zábavu všude, kamkoliv vstoupí.

Darina Buriánová o dětech, hraní i režii

Jaký máte vztah?

Balancujeme na zajímavé ploše vztahů jako rodiče, milenci, byznys partneři, kreativci i kámoši. A snažíme se, aby ani jedno z chapadel téhle vztahové chobotnice neodumřelo ani nepřerůstalo chapadlo jiné.

Darina Buriánová Jiří Burian a Darina Burianová Vyrostla ve vinařské obci Kobylí. Rodiče viděli její budoucnost spíš v ekonomické sféře, jenže Darina pod diváckým zážitkem z divadelního představení Sto roků kobry zahořela pro herectví. Už na JAMU otěhotněla s Jiřím Burianem, mají spolu syny Adama, Alvina a Alfonse. Jiřímu pomáhá manažersky budovat značku Kapitán Demo. Její klip k songu Zlatíčka má na YouTube přes 17 milionů zhlédnutí. Klipy režíruje i pro jiné umělce.

Proč jste měli děti brzy?

Než jsem poznala Jirku, věděla jsem, že děti mít chci, ale nikdy mě nenapadlo, že první budu mít už v pětadvaceti. Chtěla jsem dělat kariéru, hrát, věnovat se umění. Jirka často o dětech mluvil. Pak jsem viděla, jak hezky se choval ke svým neteřím, to byl impulz. Došlo mi, že to je ON. Že není na co čekat.

Proč z vás není herečka?

Ve třetím ročníku JAMU jsem otěhotněla, čtvrťák už jsem odehrála s břichem. Po odchodu z Brna do Prahy jsem si občas ještě zahrála v nějakém studentském filmu, ale divadelní práce mi nechybí. S režiséry jsem se občas střetávala kvůli mé potřebě ptát se „proč?“ a „co tím chceme říct?“. Za vším se snažím hledat smysl, sdělení. To mě dovedlo až k režii, kde jsem se profesně našla.

Jaký je Jirka táta?

Mimořádně hravý, spontánní, neustále umí děti něčím překvapovat. Dnes ráno například s jedním synem běhal nahatý kolem třešně.

(Jiří pobaveně: Na naší zahradě, dodal bych raději, ne někde veřejně v parku.)

Co dělá před křtem desky?

Sedí ve studiu a dělá si už na desce nové. Nejšťastnější je, když může tvořit. I při vystoupení na stagi podá stopadesátiprocentní výkon, ale nezbytné mechanické organizační úkony typu zavolej a zařiď Jirku před vystoupením míjejí, na to má tým.

Co Jirka a Kapitán Demo?

Jsou dost rozdílní. Kapitán Demo má charakteristickou mluvu, dikci. Je hvězdou, ikonou, mistrem světa všeho. A není taktik. Jirka taktický je. Je citlivý a vnímavý, zná svoje limity a na těch pracuje. A je sexy!

A co vaše děti a Kapitán Demo?

Každý syn má k němu jiný vztah. Nejstaršího Adama kdysi bavil hodně, dnes pana Dema respektuje, ale aktivně ho neposlouchá, našel se v jiném stylu rapu. Prostřední syn si na Kapitána Dema někdy hraje, když se doma vyskytne Demův kostým. A ten nejmenší – když Kapitán Demo zavítá k nám domů, nebojí se ho, neleká.

Jak se nechává režírovat?

Pokud jsou příznivé podmínky, když není zrovna přetažený, unavený a nemá hlad, spolupráce je super. Kapitán Demo vypadá na kameře vždycky skvěle, chápe moje pokyny a ví, že to dělám pro něj a že mi záleží na tom, aby to vypadalo co nejlíp.