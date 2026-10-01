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Jim Carrey se oženil. Vzal si svou dlouholetou přítelkyni Min Ah

Autor:
  10:23
Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)

Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026) | foto: AP

Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)
Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)
Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)
Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)
28 fotografií
Herec Jim Carrey (64) se potřetí oženil. Za ženu si vzal svou dlouholetou přítelkyni Min Ah. Hvězda filmů Maska, Blbý a blbější, Ace Ventura: Zvířecí detektiv, Truman Show, Božský Bruce, Věčný svit neposkvrněné mysli nebo I Love You Phillip Morris si své soukromí střeží. Svatbu potvrdil hercův mluvčí.

Jim Carrey se oženil s Min Ah sedm měsíců poté, co se poprvé společně objevili na předávání cen César ve Francii. Herec svou přítelkyni v děkovné řeči věnované také dceři a vnukovi označil za svou společnici.

„Děkuji své úžasné rodině, své dceři Jane a svému vnukovi Jacksonovi. Miluji vás nyní i navždy. Děkuji své vznešené společnici Min Ah. Miluji tě, Min Ah. A nakonec děkuji nejvtipnějšímu muži, jakého jsem kdy poznal: svému otci Percymu Josephu Carreymu, který mě naučil hodnotě lásky, štědrosti a smíchu,“ řekl herec francouzsky v únoru 2026 v Paříži.

people

Jim Carrey is married!

On Wednesday, Sept. 30, a spokesperson for the ‘Bruce Almighty’ star, 64, confirmed to PEOPLE that he has married his longtime girlfriend Min Ah. Read more details in our bio link. | : Francois Durand/Getty Images

1. října 2026 v 5:38, příspěvek archivován: 1. října 2026 v 9:42
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Jim Carrey a Min Ah jsou spolu nejméně čtyři roky. Střeží si své soukromí, ale v únoru 2022 je vyfotili, jak odchází z charitativní komediální show pořádané Juddem Apatowem v klubu Largo v Los Angeles.

Předtím herec chodil s kolegyní ze seriálu K smíchu Ginger Gonzagovou. V lednu 2019 byli spolu na večírku stanice Showtime pro nominované na Zlaté glóby. V říjnu téhož roku časopis Us Weekly informoval, že se pár rozešel po necelém roce vztahu.

Carreyho první manželkou byla Melissa Womerová, s níž má dceru Jane. Vzali se v roce 1987 a rozvedli v roce 1995. Herec pak byl rok ženatý s kolegyní z filmu Blbý a blbější Lauren Hollyovou. Svatbu měli v roce 1996.

3. března 2026
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