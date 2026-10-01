Jim Carrey se oženil. Vzal si svou dlouholetou přítelkyni Min Ah

Jim Carrey se oženil s Min Ah sedm měsíců poté, co se poprvé společně objevili na předávání cen César ve Francii. Herec svou přítelkyni v děkovné řeči věnované také dceři a vnukovi označil za svou společnici.
„Děkuji své úžasné rodině, své dceři Jane a svému vnukovi Jacksonovi. Miluji vás nyní i navždy. Děkuji své vznešené společnici Min Ah. Miluji tě, Min Ah. A nakonec děkuji nejvtipnějšímu muži, jakého jsem kdy poznal: svému otci Percymu Josephu Carreymu, který mě naučil hodnotě lásky, štědrosti a smíchu,“ řekl herec francouzsky v únoru 2026 v Paříži.
Jim Carrey a Min Ah jsou spolu nejméně čtyři roky. Střeží si své soukromí, ale v únoru 2022 je vyfotili, jak odchází z charitativní komediální show pořádané Juddem Apatowem v klubu Largo v Los Angeles.
Předtím herec chodil s kolegyní ze seriálu K smíchu Ginger Gonzagovou. V lednu 2019 byli spolu na večírku stanice Showtime pro nominované na Zlaté glóby. V říjnu téhož roku časopis Us Weekly informoval, že se pár rozešel po necelém roce vztahu.
Carreyho první manželkou byla Melissa Womerová, s níž má dceru Jane. Vzali se v roce 1987 a rozvedli v roce 1995. Herec pak byl rok ženatý s kolegyní z filmu Blbý a blbější Lauren Hollyovou. Svatbu měli v roce 1996.
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3. března 2026