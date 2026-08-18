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Herečka z Harryho Pottera prozradila, kolik si vydělá na OnlyFans

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  12:16
Devětatřicetiletá Jessie Cave se do povědomí diváků zapsala jako Levandule Brownová v posledních třech filmech ságy o Harrym Potterovi. Už delší dobu je nicméně její obživou hlavně aktivita na platformě OnlyFans.
Jessie Cave a Rupert Grint ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009)
Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty zaměřené na vlasy. (květen 2025)
Jessie Cave je na OnlyFans. (květen 2025)
Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty. (květen 2025)
36 fotografií

Na platformě už si podle svých slov vydělala více než za celou svou hereckou kariéru. Namísto explicitního obsahu pro dospělé přitom natáčí povětšinou jen poměrně „nevinná“ videa, kde si češe vlasy. Za vydělané peníze uživí sebe a své čtyři děti.

„Nemohla bych jít pracovat třeba do supermarketu, protože bych si nemohla dovolit hlídání. A taky nechci, aby na mě zákazníci v Tescu pokřikovali zaklínadla z Harryho Pottera,“ říká Jessie Cave v rozhovoru pro britský list The Times.

Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty zaměřené na vlasy. (květen 2025)

Z jejího pohledu tak působení na OnlyFans zůstalo jejím jediným východiskem. „Mohla bych se pokusit o rekvalifikaci, ale neměla bych dost peněz na studium s titulem. Herecká kariéra nikam nevedla a já se z toho začala hroutit. Neměli jsme žádné peníze, byla jsem naprosto zoufalá,“ líčí.

Ve svých videích, kde si převážně jen češe nebo pohrává s vlasy, se příležitostně převléká za elfku, pokojskou nebo i za postavu Levandule. „Obhajuju si to tím, že hlavním centrem dění jsou moje vlasy,“ vysvětluje rodačka z Londýna. „Je to doslova o vlasech a jejich textuře. Takový dost unikátní fetiš.“

Jessie Cave ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009)

Co původně mělo být krátkodobým přivýdělkem, se tak stalo prakticky prací na plný úvazek. „Myslela jsem si, že si vydělám pět tisíc, zařídíme si, co je potřeba a po pár měsících toho nechám. Teď už to ale dělám rok a půl a doslova nám to zachraňuje životy. Dlouho jsem si navíc připadala jako ta divná a neviditelná, takže tenhle druh pozornosti se mi líbí,“ dodává.

Rizika pro svou případnou další hereckou kariéru se ve výsledku nebojí – ostatně jak sama říká, k rodinným pořadům se vracet neplánuje. Přesto však už loni nedostala pozvánku na tématický veletrh o Harrym Potterovi, a to právě kvůli působení na OnlyFans. „Byla to prý akce pro rodinu a OnlyFans má spojitost s pornem. Přitom na veletrhy zvou herce, kteří ve filmech točí nahé a sexuální scény, zatímco já si jenom hraju s vlasy,“ pozastavovala se loni v září v rozhovoru pro Substack.

S představou, že by se podobná situace mohla opakovat, je nicméně smířená. „Teď je jiná doba, navíc budou i noví herci,“ uzavírá Jessie. „Já objížděla veletrhy patnáct let, přičemž fotek a suvenýrů mám víc než dost.“

19. září 2025
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