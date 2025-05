Jessie Cave, která se proslavila hlavně rolí přítelkyně Rona Weasleyho, začala s kariérou na OnlyFans v březnu. Oznámila však, že její obsah nebude nikdy sexuální – v tom smyslu, že se nehodlá pro své předplatitele svlékat.

Jessie Cave se na OnlyFans věnuje obsahu pro fetišisty zaměřené na vlasy. (květen 2025)

„I když jsem několikrát zdůraznila, že se nevěnuji sexuálnímu obsahu a nebudu se ukazovat nahá, fetišisté po mně chtějí dost nechutné věci. Denně dostávám žádosti o fotky spermatu ve vlasech a podobně. Muži chtějí také vidět má prsa a zadek, takových zpráv a požadavků dostávám stovky,“ popsala osmatřicetiletá herečka v jednom z videí na Instagramu.

„Fetišisty zaměřené na vlasy podle všeho očividně nejvíce vzrušuje zvuk pročesávání mých dlouhých vlasů hřebenem. Na to si musím pořídit lepší mikrofon. Snažila jsem se také natočit video, kde mi můj manžel Alfie drží copy a jemně mě přitom plácá po zádech, ale bylo to až příliš vtipné a vlastně vůbec ne sexy, takže jsem to nakonec nezveřejnila,“ říká.

Prozradila také, že od té doby, co ji muži denně bombardují svými sexuálními požadavky, se necítí psychicky zrovna nejlépe. „Začíná to být docela zlé, jsem občas opravdu dost znechucená a také trochu vyděšená. Dostávám příliš mnoho odporných zpráv, které se mi vůbec nelíbí. Chodí mi různé nevyžádané hlouposti a nechutnosti. Muži mi stále píší, co všechno by se mnou a s mými vlasy dělali,“ svěřila se.

Herečka dodává, že k založení profilu na OnlyFans ji donutily rodinné finanční problémy. „Selhala jsem jako herečka a umělkyně. Je to důkaz mé neschopnosti. Neumím si vydělat peníze jako herečka nebo spisovatelka. Po osmnácti letech práce v uměleckém průmyslu nemám vlastně co ukázat,“ uvedla maminka čtyř dětí.

Na svém profilu nabízí herečka speciální obsah pro fetišisty. Využívá svých dlouhých vlasů, dělá si různé účesy, zároveň odpovídá na soukromé zprávy a plní nezvyklá přání pro své předplatitele.

V konkurzu na postavu Levandule Brownové ve filmech o Harrym Potterovi porazila Jessie Cave sedm tisíc dívek. Ačkoliv si od té doby zahrála v několika filmech a seriálech, Levandule zůstává její nejslavnější rolí.