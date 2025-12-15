Ve 22 jsem byla panna. Ashton Kutcher nechápal proč, říká Jessica Simpsonová

Americká herečka a zpěvačka Jessica Simpsonová (45) ve svých 22 letech účinkovala v seriálu Zlatá sedmdesátá. Zavzpomínala na reakci hereckého kolegy Ashtona Kutchera (47), když mu tehdy prozradila, že ještě nikdy neměla sex.
Jessica Simpsonová představila svou kolekci pro léto 2024. | foto: Profimedia.cz

Jessica Simpsonová na udílení MTV Video Music Awards v Elmontu (7. září 2025)
Jessica Simpsonová (26.září 2025)
Simpsonová ztvárnila v seriálu Zlatá sedmdesátá postavu Annette Berkardtovou, přítelkyni Michaela Kelsa, kterého hraje americký herec Ashton Kutcher.

V pořadu Entertainment Tonight zavzpomínala na jeho reakci, když mu řekla, že ještě nikdy s nikým nespala. V seriálu její postava Annette řekne Michaelovi, že je panna, což bylo přibližně v době, kdy Simpsonová veřejně prohlásila, že s pohlavním stykem čeká až do svatby.

„Nikdy nezapomenu, jak jsem Ashtonovi řekla, že jsem panna. On se zeptal: Proč? Odpověděla jsem: Protože jsem ještě nepotkala svého manžela,“ řekla Simpsonová s tím, že Kutcher tehdy nechápal, proč se zdržovala sexuálních aktivit.

Hvězda filmu Ambiciózní blondýnka již dříve přiznala, že jí otec Joe dal v dětství prsten čistoty. Tehdy jí bylo 12 let. Ve svých memoárech s názvem Open Book z roku 2020 popsala vnitřní boj zůstat bez sexu ve vztahu se zpěvákem Nickem Lacheym (52) před svatbou.

„Jednou mě Nick objal a já měla pocit, že vzplanu. Musela jsem ho odstrčit, ne proto, že bych mu nevěřila, ale protože jsem byla na pokraji toho, že tomu podlehnu,“ napsala a označila to za neustálou zkoušku své oddanosti panenství.

Přiznala, že zažívala frustraci kvůli neustálým a nevhodným otázkám novinářů týkajícím se jejího sexuálního života. „Dalo to Americe příběh, který mohla sledovat. Sexy panna a trpělivý, ale chápající, žhavý princ. Nick miloval, že jsem byla ve své víře tak pevná,“ popsala.

Jessica Simpsonová a Eric Johnson (2020)

Dle svých slov měla na své poprvé velké očekávání, které však neodpovídalo skutečnosti. „Tehdy jsem nevěděla, že první zkušenost je pro každého trapná a že to k tomu prostě patří. A že to je v pořádku, ale v tu chvíli je těžké to pochopit,“ dodala.

Herečka je jednou rozvedená, s Nickem Lacheyem byli manželé od roku 2002 do roku 2006. Simpsonová a její druhý manžel Eric Johnson (46), se kterým žijí odděleně, mají tři děti, dceru Maxwell (13), syna Ace (12) a dceru Birdie (6). Vzali se v roce 2014 a po deseti letech manželství šli od sebe.

