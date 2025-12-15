Ve 22 jsem byla panna. Ashton Kutcher nechápal proč, říká Jessica Simpsonová

Simpsonová ztvárnila v seriálu Zlatá sedmdesátá postavu Annette Berkardtovou, přítelkyni Michaela Kelsa, kterého hraje americký herec Ashton Kutcher.
V pořadu Entertainment Tonight zavzpomínala na jeho reakci, když mu řekla, že ještě nikdy s nikým nespala. V seriálu její postava Annette řekne Michaelovi, že je panna, což bylo přibližně v době, kdy Simpsonová veřejně prohlásila, že s pohlavním stykem čeká až do svatby.
„Nikdy nezapomenu, jak jsem Ashtonovi řekla, že jsem panna. On se zeptal: Proč? Odpověděla jsem: Protože jsem ještě nepotkala svého manžela,“ řekla Simpsonová s tím, že Kutcher tehdy nechápal, proč se zdržovala sexuálních aktivit.
Hvězda filmu Ambiciózní blondýnka již dříve přiznala, že jí otec Joe dal v dětství prsten čistoty. Tehdy jí bylo 12 let. Ve svých memoárech s názvem Open Book z roku 2020 popsala vnitřní boj zůstat bez sexu ve vztahu se zpěvákem Nickem Lacheym (52) před svatbou.
„Jednou mě Nick objal a já měla pocit, že vzplanu. Musela jsem ho odstrčit, ne proto, že bych mu nevěřila, ale protože jsem byla na pokraji toho, že tomu podlehnu,“ napsala a označila to za neustálou zkoušku své oddanosti panenství.
Přiznala, že zažívala frustraci kvůli neustálým a nevhodným otázkám novinářů týkajícím se jejího sexuálního života. „Dalo to Americe příběh, který mohla sledovat. Sexy panna a trpělivý, ale chápající, žhavý princ. Nick miloval, že jsem byla ve své víře tak pevná,“ popsala.
Dle svých slov měla na své poprvé velké očekávání, které však neodpovídalo skutečnosti. „Tehdy jsem nevěděla, že první zkušenost je pro každého trapná a že to k tomu prostě patří. A že to je v pořádku, ale v tu chvíli je těžké to pochopit,“ dodala.
Herečka je jednou rozvedená, s Nickem Lacheyem byli manželé od roku 2002 do roku 2006. Simpsonová a její druhý manžel Eric Johnson (46), se kterým žijí odděleně, mají tři děti, dceru Maxwell (13), syna Ace (12) a dceru Birdie (6). Vzali se v roce 2014 a po deseti letech manželství šli od sebe.