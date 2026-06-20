Jennifer Lopezová se v podcastu Films To Be Buried With, který moderuje herec Brett Goldstein (45), rozpovídala nejen o filmech, které ji ovlivnily, ale také o soukromí a bolestivém konci manželství s hercem Benem Affleckem.
Při vzpomínání na své oblíbené snímky vyzdvihla film Pravdivá romance z roku 1993. „Jsou v něm všechny ty pochybné postavy. Christian Slater, který pracuje v obchodě s deskami a má halucinace s Elvisem v podání Vala Kilmera. Patricia Arquette jako prostitutka se zlatým srdcem nemohla být lepší. Měla bych sex s kterýmkoli z nich, což o mně asi hodně vypovídá. Všichni byli v tom filmu zatraceně skvělí,“ prohlásila se smíchem.
Mnohem osobnější tón však rozhovor nabral ve chvíli, kdy přišla řeč na její rozvod s Benem Affleckem. Dvojice se po obnovení vztahu v roce 2021 vzala o rok později, manželství ale nevydrželo a v roce 2025 se definitivně rozešli.
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Přestože za sebou má zpěvačka a herečka několik mediálně sledovaných vztahů a čtyři manželství, na lásku nezanevřela. Naopak je přesvědčená, že to nejlepší ji teprve čeká. „Na životní lásku stále čekám. Moje největší láska je přede mnou. Stoprocentně. Vůbec o tom nepochybuji,“ prohlásila sebevědomě.
Jennifer Lopezová patří už více než čtvrt století mezi největší hvězdy světového showbyznysu. Proslavila se jako zpěvačka, herečka, tanečnice i producentka. Na kontě má hity jako If You Had My Love, Jenny from the Block, Love Don’t Cost a Thing nebo Papi či On the Floor a zahrála si například ve filmech Svatby podle Mary, Kriminálka Manhattan, Zlatokopky či Vem si mě.
V minulosti byla vdaná za kubánského číšníka Ojaniho Nou (51), tanečníka Crise Judda (56), zpěváka Marca Anthonyho (57), s nímž má dnes osmnáctiletá dvojčata Maxe a Emme, a naposledy za Bena Afflecka. Právě s hercem tvořila jeden z nejslavnějších párů Hollywoodu už na začátku tisíciletí. Po dvacetileté pauze se k sobě před lety vrátili a fanoušci jejich dvojici v obnoveném vztahu přezdívali Bennifer.
Velkou oporou jsou dnes pro Lopezovou její děti. Zatímco syn Max si soukromí poměrně přísně střeží, dcera Emme v posledních letech používala genderově neutrální zájmena a nově si říká Oscar.