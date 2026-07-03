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Rozchody nejsou selháním, měli bychom je oslavovat, míní Jennifer Lopezová

Jennifer Lopezová v New Yorku (2. června 2026)

Jennifer Lopezová v New Yorku (2. června 2026) | foto: AP

Jennifer Lopezová v Los Angeles (26. května 2026)
Jennifer Lopezová v Los Angeles (27. května 2026)
Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na...
Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na...
31 fotografií
Jennifer Lopezová (56) je přesvědčená, že rozchod není důvodem ke smutku, ale naopak příležitostí k novému začátku. O svém pohledu promluvila v pořadu Subway Takes, kde vysvětlila, proč by podle ní lidé měli uspořádat party pro přátele a konec vztahu s nimi oslavit.
Jennifer Lopezová v New Yorku (2. června 2026)
Jennifer Lopezová v Los Angeles (26. května 2026)
Jennifer Lopezová v Los Angeles (27. května 2026)
Jennifer Lopezová oslavila americký státní svátek Memorial Day s rodinou na zahradě své nové vily. (26. května 2026)
31 fotografií

„Rozchody nejsou selháním. Upřímně si myslím, že jsou odrazovým můstkem k vaší nejlepší budoucí verzi. Když se rozejdeme, měli bychom uspořádat oslavu! Lidé by měli říct: Rozešli jste se? Gratuluju. Zaprvé jste udělali rozhodnutí. Zadruhé to nejspíš bylo to nejlepší pro všechny,“ uvedla.

Zpěvačka dodala, že i zlomené srdce může člověka posunout dál. „Jestli jste tím, komu bylo zlomeno srdce, jste vítěz. Když celý život jen lámete srdce druhým, jste poražený. Byla jsem na obou stranách. To se stává nám všem. Ale pokud jste jen člověkem jedné strany, nikdy se nic nenaučíte,“ řekla.

Jennifer Lopezová zaujala bujným dekoltem (Governors Awards, 16. listopadu 2025)

Podle Lopezové právě bolestivé zkušenosti vedou k největším osobním změnám. „Největší období růstu po emocionální, duševní i psychické stránce jsem vždy zažila po zlomeném srdci. A netýká se to jen romantických vztahů, ale i pracovních zklamání a všeho ostatního,“ vysvětlila.

Při rozchodu si podle ní člověk klade zásadní otázky. „Ptáte se: Co se to sakra stalo? Jak to mám zvládnout? Proč to dělám pořád? Nebo proč se to nestalo? Co jsem mohla udělat lépe? Úplně se změníte,“ popsala.

Promluvila také o tom, co hledá u partnera. „Nedělám rozdíly. Líbí se mi hubení muži. Líbí se mi i muži s menším bříškem. Líbí se mi vousy i hladce oholení. Nezáleží na tom. Důležitý je člověk uvnitř,“ dodala.

Ben Affleck a Jennifer Lopezová (Benátky, 10. září 2021)

Zpěvačka byla v minulosti vdaná za kubánského číšníka Ojaniho Nou (51), tanečníka Crise Judda (56), zpěváka Marca Anthonyho (57), s nímž má dnes osmnáctiletá dvojčata Maxe a Emme, a naposledy za Bena Afflecka. Právě s hercem tvořila jeden z nejslavnějších párů Hollywoodu už na začátku tisíciletí. Po dvacetileté pauze se k sobě před lety vrátili a fanoušci jejich dvojici v obnoveném vztahu přezdívali Bennifer.

Velkou oporou jsou dnes pro Lopezovou její děti. Zatímco syn Max si soukromí poměrně přísně střeží, dcera Emme v posledních letech používala genderově neutrální zájmena a nově si říká Oscar.

25. listopadu 2025
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