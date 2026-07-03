Rozchody nejsou selháním, měli bychom je oslavovat, míní Jennifer Lopezová

„Rozchody nejsou selháním. Upřímně si myslím, že jsou odrazovým můstkem k vaší nejlepší budoucí verzi. Když se rozejdeme, měli bychom uspořádat oslavu! Lidé by měli říct: Rozešli jste se? Gratuluju. Zaprvé jste udělali rozhodnutí. Zadruhé to nejspíš bylo to nejlepší pro všechny,“ uvedla.
Zpěvačka dodala, že i zlomené srdce může člověka posunout dál. „Jestli jste tím, komu bylo zlomeno srdce, jste vítěz. Když celý život jen lámete srdce druhým, jste poražený. Byla jsem na obou stranách. To se stává nám všem. Ale pokud jste jen člověkem jedné strany, nikdy se nic nenaučíte,“ řekla.
Podle Lopezové právě bolestivé zkušenosti vedou k největším osobním změnám. „Největší období růstu po emocionální, duševní i psychické stránce jsem vždy zažila po zlomeném srdci. A netýká se to jen romantických vztahů, ale i pracovních zklamání a všeho ostatního,“ vysvětlila.
Při rozchodu si podle ní člověk klade zásadní otázky. „Ptáte se: Co se to sakra stalo? Jak to mám zvládnout? Proč to dělám pořád? Nebo proč se to nestalo? Co jsem mohla udělat lépe? Úplně se změníte,“ popsala.
Promluvila také o tom, co hledá u partnera. „Nedělám rozdíly. Líbí se mi hubení muži. Líbí se mi i muži s menším bříškem. Líbí se mi vousy i hladce oholení. Nezáleží na tom. Důležitý je člověk uvnitř,“ dodala.
Zpěvačka byla v minulosti vdaná za kubánského číšníka Ojaniho Nou (51), tanečníka Crise Judda (56), zpěváka Marca Anthonyho (57), s nímž má dnes osmnáctiletá dvojčata Maxe a Emme, a naposledy za Bena Afflecka. Právě s hercem tvořila jeden z nejslavnějších párů Hollywoodu už na začátku tisíciletí. Po dvacetileté pauze se k sobě před lety vrátili a fanoušci jejich dvojici v obnoveném vztahu přezdívali Bennifer.
Velkou oporou jsou dnes pro Lopezovou její děti. Zatímco syn Max si soukromí poměrně přísně střeží, dcera Emme v posledních letech používala genderově neutrální zájmena a nově si říká Oscar.
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25. listopadu 2025