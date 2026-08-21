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Jennifer Lopezová je sexy i před šedesátkou. Předvedla postavu ve spodním prádle

Autor:
  9:00
Jennifer Lopezová (11. srpna 2026)

Jennifer Lopezová (11. srpna 2026) | foto: Instagram / Jennifer Lopez

Jennifer Lopezová (11. srpna 2026)
Jennifer Lopezová (11. srpna 2026)
Jennifer Lopezová zamířila také do luxusního butiku, kde si zkoušela nové boty....
Jennifer Lopezová s dětmi si během dne v centru Říma vychutnávala zmrzlinu....
56 fotografií
Jennifer Lopezová (57) zaujala fanoušky novými fotkami, na kterých pózuje v bílém spodním prádle. Herečka a zpěvačka svůj vintage vzhled doplnila puntíkovanými lodičkami, černými brýlemi a krajkovým šátkem. V nedávném rozhovoru přiznala, že zároveň prožívá velmi emotivní období - její dvojčata Max a Emme nastupují na podzim na vysokou školu.
Jennifer Lopezová (11. srpna 2026)
Jennifer Lopezová (11. srpna 2026)
Jennifer Lopezová (11. srpna 2026)
Jennifer Lopezová zamířila také do luxusního butiku, kde si zkoušela nové boty. (červenec 2026)
56 fotografií

Lopezová dlouhodobě říká, že pravidelné cvičení je významnou součástí jejího života. „Není žádným tajemstvím, že fitness je pro mě velmi důležité,“ řekla magazínu Us Weekly s tím, že podle ní má pohyb pozitivní vliv také na její psychiku. „Věřím, že mezi cvičením a duševním zdravím existuje pozitivní souvislost.“

Pižnává ale, že její pozornost se poslední dobou stále více upíná k dětem, které má s bývalým manželem Marcem Anthonym. Lopezová prozradila, že představa jejich odchodu z domova je pro ni velmi emotivní. „Byli jsme vždycky jen my tři,“ řekla v pořadu Watch What Happens Live with Andy Cohen. „Lidé přicházeli a odcházeli z mého života, ale my tři jsme tu byli pořád. Oni tu vždycky byli a já jsem tu vždycky byla.“

jlo

Leo season continues

11. srpna 2026 v 3:00, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 17:16
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Dodala ale, že si uvědomuje, že osamostatnění je součástí zdravého dospívání. „Byla jsem ráda za jejich nezávislost, měla jsem pocit, že jsem jim dala kořeny i křídla,“ vysvětlila. „Myslela jsem si, že takhle to má přesně být… takhle by se měla chovat máma.“

Když se ale začala připravovat na jejich promoci, emoce ji přemohly. „Pokaždé, když na to přijde řeč, prostě se rozbrečím. Mohla bych se rozbrečet i teď,“ přiznala.

Už během květnového vystoupení v pořadu Jimmy Kimmel Live! Lopezová prozradila, že psaní vzkazů do ročenek jejích dětí pro ni bylo překvapivě náročné. „Celý rok mi lidé říkali: Odcházejí na vysokou, to bude strašné. Ne, bude to skvělé. Chci, aby vyrazili do světa. Chci, aby dělali to, co chtějí. Mají velké sny,“ řekla, ovšem nakonec dodala: „Ale ty slzy. Trvalo mi dva dny, než jsem ty vzkazy napsala.“

18. listopadu 2025
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