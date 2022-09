Mám za sebou dva potraty, říká herečka. Kvůli zákazu interrupcí se pře s otcem

Jennifer Lawrencová (32) jen vzácně hovoří o svém soukromí. Dokonce dosud tajila pohlaví a jméno svého prvorozeného potomka, jehož má s manželem, ředitelem newyorské umělecké galerie Gladstone 64 Cookem Maroneym (38).

V rozhovoru pro magazín Vogue nyní herečka přiznala, že v únoru porodila chlapce, kterého pojmenovali Cy po poválečném americkém malíři Cyovi Twomblym, jednom z Maroneyho oblíbených umělců.

Držitelka Oscara se svěřila i s tím, že v minulosti prodělala dva potraty. Jednou ve dvaceti letech, kdy náhlé ukončení těhotenství, jak sama přiznává, přivítala, protože byla i tak pevně rozhodnuta jít na interrupci.

„Pocházím z Kentucky a to, že je tam a v mnoha dalších státech dnes interrupce zakázána, to mi opravdu nejde na rozum. Moje rodina s tím bohužel souhlasí. Snažila jsem se je pochopit a odpustit otci a některým dalším členům rodiny, ale marně. Informace, které mají, jsou jiné. A jejich život se také liší od toho mého. Myslela jsem na to každopádně během posledního těhotenství snad milionkrát. Co kdyby mi znovu bylo osmnáct a čekala bych dítě? Dnes bych měla v Kentucky opravdu velmi omezené možnosti, jak s tím naložit. K čemu by mě asi taková situace donutila?“ uvažuje.

Podruhé potratila Lawrencová v manželství v době, kdy po dítěti naopak velice toužila. Přišla však o něj ve vysokém stupni gravidity a musela absolvovat operaci a čištění dělohy. Herečka také upřesnila, že nechtěný potrat ji zaskočil v průběhu natáčení satiry o změně klimatu s názvem K zemi hleď!, kde si zahrála po boku Leonarda DiCapria. Film měl premiéru v prosinci 2021.

Promluvila také o tom, jak ji nečekaný příval obrovské lásky k synovi překvapil a zaskočil. „Vzpomínám si, jak jsem se ještě letos v devátém měsíci těhotenství procházela s jednou z mých nejlepších kamarádek a říkala jsem si, že nemohu uvěřit tomu, co mi všichni tvrdí. Říkali totiž, že budu své dítě určitě milovat víc než svou kočku. Tomu se mi tehdy tedy popravdě vůbec nechtělo věřit,“ směje se.

Jennifer Lawrencová a Cooke Maroney (New York, 2. října 2018)

„Ale pravda je taková, že poté, co jsem porodila, jsem měla pocit, že celý můj život začal znovu úplně od začátku. Vnímala jsem to jako první den mého opravdového života. Jen jsem zírala. Byla jsem tak strašně moc zamilovaná!,“ říká.

„Novorozenci jsou prostě tak úžasní! Jsou to ti růžoví, oteklí, křehcí malí přeživší. Teď miluji opravdu všechny děti. Slyším plakat miminko v restauraci a říkám si óóó, chudáček, je to tak roztomilé,“ svěřila se herečka.

Během rozhovoru se rozpovídala také na téma nerovnosti platů mezi muži a ženami v Hollywoodu. „Uvědomuji si velice dobře, že ti nejobsazovanější herci včetně mě jsou značně přepláceni. Ale i tak. Často jsem dostávala výrazně nižší honorář než jiní jen proto, že jsem žena. Nezáleží na tom, kolik práce udělám. Nikdy zkrátka nedostanu tolik peněz jako chlap. A to jen proto, že mám vagínu?“ ptá se Lawrencová, které podle magazínu Variety přistálo na účtu za film K zemi hleď! o 5 milionů dolarů méně než jejímu kolegovi Leonardu DiCapriovi.

V roce 2019 se herečka po osmi měsících vztahu zasnoubila se svým přítelem Cookem Maroneym. Vzali se ten samý rok v říjnu. Před ředitelem newyorské umělecké galerie chodila Lawrencová například se slavným režisérem Darrenem Aronofskym, nebo frontmanem kapely Coldplay, muzikantem Chrisem Martinem.

