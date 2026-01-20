Jennifer Garnerová se svěřila, co bylo na rozvodu s Benem Affleckem nejtěžší

Herečka Jennifer Garnerová po letech poprvé veřejně popsala, jaký byl rozvod s exmanželem Benem Affleckem. V rozhovoru pro britské vydání magazínu Marie Claire řekla, že největší bolest pro ni nebyla ani pozornost bulváru, ani komentáře o jejich vztahu, ale ztráta rodinného života a hlubokého partnerství.
Garnerová a Affleck byli manželé od roku 2005 do roku 2015. Herečka vysvětlila, že v té době byla pod obrovským tlakem veřejnosti. „Musíte dobře odhadnout, co zvládnete a co ne, a já jsem nedokázala zvládnout to, co se dělo,“ uvedla.

Podle ní byl na celé situaci ale nejtěžší hlavně rozpad rodiny a ztráta blízkého vztahu, který s bývalým partnerem měli. „To rozbití rodiny bylo na tom to těžké. Ztratit to partnerství a přátelství taky,“ řekla.

Ben Affleck a Jennifer Lopezová (Benátky, 10. září 2021)

Po rozchodu s Jennifer Garnerovou se Ben Affleck znovu sblížil se svou bývalkou Jennifer Lopezovou, se kterou tvořil pár dávno před manželstvím s Garnerovou. Po letech se Affleck a Lopezová tedy k sobě vrátili a v roce 2022 se vzali. Manželství se ale po dvou letech rozpadlo.

Nyní, více než deset let od jejich odloučení v roce 2015 a oficiálního rozvodu v roce 2018, spolu Garnerová a Affleck nemají problém fungovat. Vychovávají spolu tři děti - Violet, Seraphinu a Samuela. Garnerová uvedla, že se je snaží držet dál od mediálního života a soustředit se na to, co je pro její rodinu skutečně důležité.

Herečka se tak dál věnuje své práci a filantropii. Naposledy si zahrála například v seriálu Jeho poslední slova a věnuje se projektům pro různé dobročinné organizace.

