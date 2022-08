Díky Stiflerově mámě jsem měla sex s nejmíň 200 lidmi, vzpomíná herečka

„Dost jsem si užila být MCBP (v originále MILF – pozn. red.) a po Prcičkách jsem měla hodně sexuálních zážitků. Natáčení toho filmu mělo tolik výhod. Chci říct, že jinak bych se asi nikdy nevyspala s asi 200 lidmi,“ prohlásila herečka v rozhovoru pro magazín Variety.

Jennifer Coolidge si však také postěžovala, že kvůli postavě Stiflerovy mámy ji pak tvůrci obsazovali do podobných rolí. Průlom přišel až po letech, kdy natočila pro HBO seriál Bílý lotos, kde hraje Tanyu McQuoidovou a role jí přinesla první nominaci na cenu Emmy.

„U některé práce si říkám, že to nestojí za to. Ale kvůli věci, co napsal Mike White, jsem nemohla spát. Jedno jsem ve svém životě udělala opravdu dobře. Vybrala jsem si skvělé přátele,“ řekla.

Eddie Kaye Thomas a Jennifer Coolidge ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

„Kdyby Mike nikdy nebyl úspěšný a my jsme Bílý lotos udělali jen jako hru v malém divadle, kde každý zaplatil 10 babek, aby to viděl, pořád by to byla jedna z největších věcí, která se mi kdy staly. Protože to byla vražedná práce, o které si nikdo jiný nemyslel, že bych ji mohla dělat,“ dodala.

Líbí se vám Stiflerova máma v „Prcičkách“, herečka Jennifer Coolidge? celkem hlasů: 442 Ano 78 %(344 hlasů) Ano, a to nejen v „Prcičkách“ 6 %(25 hlasů) Ne 17 %(73 hlasů)

Přitom herečka roli téměř odmítla, protože měla obavy kvůli své váze a připadala si příliš tlustá.

„Během covidu jsem se na všechno vykašlala. Dělala jsem to většinu svého života, ale během pandemie jsem to opravdu nechala všechno být,“ přiznala s tím, že je také ješitná.

„Chtěla jsem nějak vypadat, když už jsem ve filmu... Nebyla jsem připravena na tuto skvělou příležitost. To dokazuje, že byste měli být pořád v té nejlepší kondici, protože nikdy nevíte.“