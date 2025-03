Díky roli Stiflerovy mámy byla Jennifer Coolidge dlouhou část svého života považována za sexsymbol, díky čemuž si podle svých slov také v minulosti užívala hodně sexu. Také role v první řadě seriálu Bílý lotos (2021) přinesla herečce nové nápadníky.

Jennifer Coolidge v seriálu Bílý lotos

„I když tu hraji naprosto šílenou podivínku, stále za mnou od té doby chodí moc hezcí kluci. A tohle je nakonec mnohem lepší než Prcičky. Diváci byli opravdu upřímně smutní, když Tanya spadla v jednom z dílů Lotosu z lodi,“ svěřila se Jennifer Coolidge v rozhovoru pro nedělní britské noviny The Sunday Times.

Role výstřední Tanyi prý herečce hodně pomohla opět oživit její milostný život. „Vypadá to, že muži mě mají mnohem radši, když mají pocit, že jsem si prošla něčím náročným. I když to je jen seriálová postava. Jsem za Bílá lotos vděčná, protože mě po mnoha letech v očích mužů zase vyšvihl nahoru,“ říká herečka, která za svou roli v tomto seriálu získala ceny Zlatý glóbus, Emmy, Critics Choice Awards a SAG Awards.

Rodačka z Bostonu během rozhovoru také zavzpomínala na to, jak se kdysi v New Orleans seznámila s jedním mužem. „Bylo to před pár lety. Měl na sobě tričko, ze kterého mu lezl pupek. A na nohou měl červené kovbojské boty. Měřil tak metr padesát. Chvíli mě pozoroval a pak řekl: Chtěla bys jít na rande?“ popsala Coolidge.

„No, nebylo na něm vlastně nic špatného, ale člověk má pořád představu, že ho jednou osloví někdo, kdo vypadá jako Brad Pitt. A pak to byl tenhle malý mužík. Bílý lotos to pro mě téměř ze dne na den změnil. Už to nejsou jen podobní muži, kteří mě oslovují s žádostí o schůzku, ale je to mnohem širší spektrum nápadníků,“ prohlásila.

Popsala také, že její herecká kariéra šla na čas k ledu, protože příliš usilovala o to, aby ulovila jistého muže. „Pravda je taková, že jsem moc chtěla jednoho konkrétního muže, kterým jsem byla doslova až posedlá. Chtěla jsem, aby mě měl rád, dělala jsem pro to všechno. Až jsem úplně vybočila z cesty. Ztratila jsem kvůli němu spoustu času. Ach bože, kdybych mohla žít svůj život znovu, neudělala bych to,“ říká.

Přiznává, že stejnou chybu udělala opakovaně. „Často jsem se snažila navazovat vztahy s muži, kteří byli nedostupní. A víte, že existují chlapi, kteří z hloubi duše ženy opravdu nenávidí? Tak i s takovými jsem chodila,“ vzpomíná.

Eddie Kaye Thomas a Jennifer Coolidge jako Stiflerova máma ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Jennifer Coolidge lituje, že nenašla lásku v raném věku. „Mám kamarádky, které šly na maturitní ples v posledním ročníku střední školy, našly si kluka, zamilovaly se do něj, vzali se a jsou spolu dodnes,“ říká s tím, že sama takové štěstí neměla. „Nikdy to nebyl ten pravý. Cítím se jako kůň v ohradě. Nenašla jsem zatím muže, který by se ke mně opravdu hodil. Mám pocit, že se musím jít proběhnout do jiných ohrad,“ žertuje, že zvažuje přestěhovat se z USA.

„Evropským mužům se asi představa, že se vyspí se starší ženou, líbí víc než Američanům. Líbí se jim ženy, od kterých očekávají, že budou zkušené a je to pro ně sexy. Ve Spojených státech tohle nefrčí. Ale všimla jsem si zkrátka, že velká spousta evropských filmů je o mladých mužích, kteří mají vztah se staršími ženami. Tak to asi budu muset odjet za oceán,“ dodává.