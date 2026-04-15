Jennifer Anistonová září po boku nového přítele. V New Yorku vybírali byt

Romantický snímek byl součástí velikonočního příspěvku, ve kterém Anistonová sdílela momenty ze svého života. Curtis se objevil hned na dvou fotografiích - kromě společného selfie také na snímku, kde odpočívá na gauči se psem na klíně.
Dvojice svůj vztah oficiálně potvrdila přibližně před pěti měsíci, kdy herečka sdílela černobílou fotografii ke Curtisovým narozeninám. „Všechno nejlepší k narozeninám, má lásko,“ napsala tehdy. Curtis na oplátku sdílel vlastní příspěvky z oslavy, k nimž přidal i romantický vzkaz: „Jestli je tohle sen, nechci se probudit.“
Podle zdrojů z okolí herečky je jejich vztah velmi intenzivní. „Ví, že jí lidé vždy fandili, aby našla lásku, a teď, když je šťastná, se o to chce podělit,“ uvedl její známý.
Pár spolu tráví většinu času a nechybí ani na společenských akcích, například na události Elle’s Women in Hollywood v Los Angeles, kde se objevili bok po boku.
Společné chvíle tráví i mimo pracovní povinnosti. V létě jako čerstvě zamilovaní odjeli na jachtu na Mallorcu a v únoru si spolu prohlíželi byt v New Yorku ke koupi. „Dělají všechno společně, jsou pořád spolu, a když musí být od sebe, neustále si telefonují. Jsou do sebe tak zamilovaní, je to šílené,“ popsal vztah zdroj z okolí herečky.
Curtis měl už dát dokonce do prodeje svou nemovitost v hodnotě jeden a půl milionu dolarů, v přepočtu zhruba 31 milionů korun, ve čtvrti Seaport v dolní části Manhattanu. Bytový dům na Park Avenue, který si prohlíželi společně, byl postaven v roce 1925 a má 16 pater; k dispozici je zde vrátný, basketbalové hřiště, nebo vinný sklep.
14. ledna 2026