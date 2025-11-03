Vše nejlepší, má lásko. Anistonová poprvé přiznala vztah s hypnoterapeutem

Herečka Jennifer Anistonová (56) se na sociálních sítích pochlubila fotkou s novým přítelem. Až doposud veřejně nepotvrdila, že s hypnoterapeutem Jimem Curtisem (50) tvoří pár. Dvojice randí od července letošního roku, kdy je spolu vyfotili paparazzi.
Jennifer Anistonová a Jim Curtis v Malibu (19. srpna 2025)

Jennifer Anistonová a Jim Curtis v Malibu (19. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Jennifer Anistonová a JIm Curtis (3. listopadu 2025)
Justin Theroux a Jennifer Anistonová (Los Angeles, 25. ledna 2015)
Jennifer Anistonová a Brad Pitt (Miláno, 28. června 2001)
„Všechno nejlepší k narozeninám, má lásko,“ napsala Jennifer Anistonová ke černobílé fotografii s Jimem Curtisem, kterého zezadu objímá. Přidala také emotikon srdíčka.

Anistonová a Curtis si v červenci užívali na jachtě. Hypnoterapeut a guru pak herečku v září doprovodil na premiéru čtvrté série The Morning Show. Vyfotili je také na dvojitém rande s Anistonové kolegou Jasonem Batemanem a jeho manželkou Amandou Ankou.

jenniferaniston

Happy birthday my love
Cherished ❤️

3. listopadu 2025 v 2:31, příspěvek archivován: 3. listopadu 2025 v 9:17
„Představil je kamarád a začali jako přátelé. Jen četla jeho knihu a znala jeho práci,“ cituje magazín People svůj zdroj s odkazem na Curtisovu kariéru autora a kouče. „Velmi se liší od všech, s nimiž předtím chodila.“

Jim Curtis pracuje v oblasti zdraví a wellness více než dvě desetiletí, uvádí jeho web. Specializuje se na pomoc lidem „vstoupit do nejplnější verze sebe sama“ a na sociálních sítích zveřejňuje informační a motivační videa.

Když na podzim 2021 uvedla Jennifer Anistonová na trh svou vlastní značku vlasové péče LolaVie, jediným překvapením bylo, že už podobnou věc neudělala dávno.

Anistonová o svém vztahu s Curtisem veřejně nemluvila. „To je moc hezké,“ řekla herečka v září poté, co jí reportér Entertainment Tonight řekl, že se Curtis zdá být „opravdu výjimečný chlap“.

Hvězda seriálu Přátelé Jennifer Anistonová byla dvakrát vdaná. Za Brada Pitta se provdala v roce 2000. Manželství skončilo o pět let později mediálně ostře sledovaným rozchodem poté, co se Pitt dal při natáčení filmu Pan a paní Smithovi dohromady s kolegyní Angelinou Jolie.

Podruhé se Jennifer Anistonová vdala v roce 2015, když si vzala kolegu Justina Therouxe. Manželství vydrželo tři roky.

