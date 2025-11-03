Vše nejlepší, má lásko. Anistonová poprvé přiznala vztah s hypnoterapeutem

„Všechno nejlepší k narozeninám, má lásko,“ napsala Jennifer Anistonová ke černobílé fotografii s Jimem Curtisem, kterého zezadu objímá. Přidala také emotikon srdíčka.
Anistonová a Curtis si v červenci užívali na jachtě. Hypnoterapeut a guru pak herečku v září doprovodil na premiéru čtvrté série The Morning Show. Vyfotili je také na dvojitém rande s Anistonové kolegou Jasonem Batemanem a jeho manželkou Amandou Ankou.
„Představil je kamarád a začali jako přátelé. Jen četla jeho knihu a znala jeho práci,“ cituje magazín People svůj zdroj s odkazem na Curtisovu kariéru autora a kouče. „Velmi se liší od všech, s nimiž předtím chodila.“
Jim Curtis pracuje v oblasti zdraví a wellness více než dvě desetiletí, uvádí jeho web. Specializuje se na pomoc lidem „vstoupit do nejplnější verze sebe sama“ a na sociálních sítích zveřejňuje informační a motivační videa.
Anistonová o svém vztahu s Curtisem veřejně nemluvila. „To je moc hezké,“ řekla herečka v září poté, co jí reportér Entertainment Tonight řekl, že se Curtis zdá být „opravdu výjimečný chlap“.
Hvězda seriálu Přátelé Jennifer Anistonová byla dvakrát vdaná. Za Brada Pitta se provdala v roce 2000. Manželství skončilo o pět let později mediálně ostře sledovaným rozchodem poté, co se Pitt dal při natáčení filmu Pan a paní Smithovi dohromady s kolegyní Angelinou Jolie.
Podruhé se Jennifer Anistonová vdala v roce 2015, když si vzala kolegu Justina Therouxe. Manželství vydrželo tři roky.